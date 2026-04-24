Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"

L’ex tecnico giallorosso rimosso dal ruolo di Senior advisor punta il dito contro la decisione unilaterale del club

Il rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma si chiude in modo brusco e carico di tensione. L’ex allenatore, che aveva accettato un ruolo dirigenziale come Senior advisor, non nasconde il disappunto per una stagione segnata da divergenze sempre più evidenti, in particolare con Gian Piero Gasperini, fino alla rottura definitiva maturata nelle ultime settimane.



La società ha deciso di interrompere il rapporto con Ranieri, una scelta che l’ex tecnico descrive senza giri di parole, lasciando trasparire tutto il proprio malcontento:

“L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società. Prendo atto del comunicato pubblicato dal club”.



Nelle sue dichiarazioni, Ranieri sottolinea con fermezza la propria versione dei fatti, facendo emergere una chiara distanza dalla gestione del club:

“Lo dico per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle. Voglio ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre”.

Parole che, pur mantenendo un tono istituzionale, lasciano intravedere una frattura profonda con la dirigenza giallorossa, accusata implicitamente di aver preso una decisione senza confronto e senza rispetto per il percorso condiviso. [Getty Images]