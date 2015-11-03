Notizie Friedkin Fiorentina

Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"
24 aprile 2026 23:33
La Roma rischia di restare fuori dall'Europa. Non potrà fare la stessa competizione dell'Everton
26 marzo 2026 12:08
La Roma graziata sul Fair Play finanziario: multa della UEFA da 3 milioni. Nessuna restrizione sul mercato
04 luglio 2025 19:18
Serie A, versamenti 20/24: Friedkin 700mln per la Roma, Commisso 'solo' 114mln per la Fiorentina
25 marzo 2025 22:54
A Roma atterrato il salvatore della patria, Claudio Ranieri accolto in aeroporto da 300 tifosi
13 novembre 2024 23:35
Hummels punge ancora la Roma. Dubbioso mentre aspetta notizie sull'allenatore: "Io negli ultimi 3 giorni"
13 novembre 2024 18:10
La Roma sceglie Ranieri per svoltare una stagione disastrosa. Accordo trovato con i Friedkin
13 novembre 2024 17:47
Di Marzio annuncia: "Ranieri vicino alla panchina della Roma, incontrerà i Friedkin a Londra"
12 novembre 2024 22:24
Juric ha le ore contate sulla panchina della Roma? I Friedkin contattano Mancini per sostituirlo
09 novembre 2024 18:14
Caos Roma, I giocatori non vogliono più Juric. Hermoso si è pentito, Hummels chiede la cessione?
05 novembre 2024 18:45
Ferrero: "Presidente Friedkin, prendo anche il primo volo e vengo a New York, salviamo la Roma"
29 ottobre 2024 22:44
Rischio stangata per la Roma, multa da 38 milioni per non aver pagato le tasse dopo operazioni di mercato
02 ottobre 2024 20:55
Continua la contestazione a Roma, manifesti contro i Friedkin: “Yankee go home, De Rossi il nostro vanto”
26 settembre 2024 12:21
Retroscena Roma; la Souloukou voleva Palladino in panchina. De Rossi confermato dai Friedkin
19 settembre 2024 16:34
Roma, accusa di "effetti distorsivi sui bilanci" con plusvalenze fittizie per un totale di 96,6 milioni di euro
02 giugno 2024 16:44
Mourinho attacca Friedkin: "Sono stato fatto fuori dalla Roma da chi ne capisce poco di calcio"
15 febbraio 2024 14:52
"Clima di ansia in casa Roma, Friedkin furiosi contro Mourinho, se perde ancora vogliono cacciarlo"
12 novembre 2023 00:31
Tensioni tra Mourinho e il patron della Roma «Un allenatore non deve commentare certe parole»"
15 gennaio 2023 00:01
Fiorentina-Roma è Commisso-Friedkin: entrambi hanno l’obiettivo di riportare in alto il loro club
05 maggio 2022 08:59
Roma, Friedkin pronti ad accontentare Mourinho. Mayoral torna in orbita Fiorentina?
23 ottobre 2021 14:31
Mourinho-Friedkin sia di stimolo a Commisso, chiami Sarri. Il tecnico aveva chiesto rivoluzione
05 maggio 2021 10:13
Lezione di Friedkin a Commisso. La risposta può essere Sarri. De Zerbi non ha mai rifiutato
04 maggio 2021 20:34
Esclusiva Garbo, Mediaset: "Iachini sarà il primo tecnico esonerato dell'anno. Fiorentina in Europa League.."
01 novembre 2020 09:46
CorFio, Commisso è il 115° uomo più ricco d'America, Friedkin della Roma è al 181° posto
01 novembre 2020 09:43
Dampf: "Commisso è un vero appassionato di calcio. Friedkin no ma potrebbe far bene a Roma"
31 ottobre 2020 09:53
Roma-Fiorentina è anche Friedkin-Commisso: le idee chiare dagli USA per fare grandi i due club
31 ottobre 2020 09:41
Nazione, Chiesa, la Roma è in pole, Commisso-Friedkin troveranno un'intesa? Più lontane Juventus e Milan
07 settembre 2020 08:59
Nazione, Pradè non andrà alla Roma, il ds viola ha smentito un suo ritorno in giallorosso
07 agosto 2020 07:27
Ufficiale, la Roma passa a Friedkin, Pallotta ha firmato questa notte l'addio al club giallorosso
06 agosto 2020 10:26
Il Coronavirus blocca la vendita della Roma a Friedkin: "Si stanno perdendo troppi soldi"
10 marzo 2020 16:36
Rocco e i suoi fratelli: la Roma passa al magnate texano Friedkin per 720 milioni di euro
28 febbraio 2020 12:58
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