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Notizie Friedkin Fiorentina

Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"

24 aprile 2026 23:33

La Roma rischia di restare fuori dall'Europa. Non potrà fare la stessa competizione dell'Everton

26 marzo 2026 12:08

La Roma graziata sul Fair Play finanziario: multa della UEFA da 3 milioni. Nessuna restrizione sul mercato

04 luglio 2025 19:18

Serie A, versamenti 20/24: Friedkin 700mln per la Roma, Commisso 'solo' 114mln per la Fiorentina

25 marzo 2025 22:54

A Roma atterrato il salvatore della patria, Claudio Ranieri accolto in aeroporto da 300 tifosi

13 novembre 2024 23:35

Hummels punge ancora la Roma. Dubbioso mentre aspetta notizie sull'allenatore: "Io negli ultimi 3 giorni"

13 novembre 2024 18:10

La Roma sceglie Ranieri per svoltare una stagione disastrosa. Accordo trovato con i Friedkin

13 novembre 2024 17:47

Di Marzio annuncia: "Ranieri vicino alla panchina della Roma, incontrerà i Friedkin a Londra"

12 novembre 2024 22:24

Juric ha le ore contate sulla panchina della Roma? I Friedkin contattano Mancini per sostituirlo

09 novembre 2024 18:14

Caos Roma, I giocatori non vogliono più Juric. Hermoso si è pentito, Hummels chiede la cessione?

05 novembre 2024 18:45

Ferrero: "Presidente Friedkin, prendo anche il primo volo e vengo a New York, salviamo la Roma"

29 ottobre 2024 22:44

Rischio stangata per la Roma, multa da 38 milioni per non aver pagato le tasse dopo operazioni di mercato

02 ottobre 2024 20:55

Continua la contestazione a Roma, manifesti contro i Friedkin: “Yankee go home, De Rossi il nostro vanto”

26 settembre 2024 12:21

Retroscena Roma; la Souloukou voleva Palladino in panchina. De Rossi confermato dai Friedkin

19 settembre 2024 16:34

Roma, accusa di "effetti distorsivi sui bilanci" con plusvalenze fittizie per un totale di 96,6 milioni di euro

02 giugno 2024 16:44

Mourinho attacca Friedkin: "Sono stato fatto fuori dalla Roma da chi ne capisce poco di calcio"

15 febbraio 2024 14:52

"Clima di ansia in casa Roma, Friedkin furiosi contro Mourinho, se perde ancora vogliono cacciarlo"

12 novembre 2023 00:31

Tensioni tra Mourinho e il patron della Roma «Un allenatore non deve commentare certe parole»"

15 gennaio 2023 00:01

Fiorentina-Roma è Commisso-Friedkin: entrambi hanno l’obiettivo di riportare in alto il loro club 

05 maggio 2022 08:59

Roma, Friedkin pronti ad accontentare Mourinho. Mayoral torna in orbita Fiorentina?

23 ottobre 2021 14:31

Mourinho-Friedkin sia di stimolo a Commisso, chiami Sarri. Il tecnico aveva chiesto rivoluzione

05 maggio 2021 10:13

Lezione di Friedkin a Commisso. La risposta può essere Sarri. De Zerbi non ha mai rifiutato

04 maggio 2021 20:34

Esclusiva Garbo, Mediaset: "Iachini sarà il primo tecnico esonerato dell'anno. Fiorentina in Europa League.."

01 novembre 2020 09:46

CorFio, Commisso è il 115° uomo più ricco d'America, Friedkin della Roma è al 181° posto

01 novembre 2020 09:43

Dampf: "Commisso è un vero appassionato di calcio. Friedkin no ma potrebbe far bene a Roma"

31 ottobre 2020 09:53

Roma-Fiorentina è anche Friedkin-Commisso: le idee chiare dagli USA per fare grandi i due club

31 ottobre 2020 09:41

Nazione, Chiesa, la Roma è in pole, Commisso-Friedkin troveranno un'intesa? Più lontane Juventus e Milan

07 settembre 2020 08:59

Nazione, Pradè non andrà alla Roma, il ds viola ha smentito un suo ritorno in giallorosso

07 agosto 2020 07:27

Ufficiale, la Roma passa a Friedkin, Pallotta ha firmato questa notte l'addio al club giallorosso

06 agosto 2020 10:26

Il Coronavirus blocca la vendita della Roma a Friedkin: "Si stanno perdendo troppi soldi"

10 marzo 2020 16:36

Rocco e i suoi fratelli: la Roma passa al magnate texano Friedkin per 720 milioni di euro

28 febbraio 2020 12:58

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