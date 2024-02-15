Mourinho attacca Friedkin: "Sono stato fatto fuori dalla Roma da chi ne capisce poco di calcio"

Le parole di Mourinho sull'inizio delle fasi finali delle competizioni europee, dove non mancano le polemiche nei confronti dei Friedkin

Dopo l'esonero, José Mourinho torna a far parlare di sé tramite un articolo apparso sul portale inglese football.com. L'ex allenatore della Roma ha commentato così l'inizio della fase finale della Champions League, riaccendendo la polemica nei confronti della famiglia Friedkin. Le parole dello "Special One":

"Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, la competizione più importante del calendario mondiale. Non ci sarò presente in queste fasi finali, non perché io sia ​​già stato eliminato, ma perché sono stato “eliminato” da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA".

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