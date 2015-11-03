Labaro Viola

Notizie Mourinho Fiorentina

Di Gennaro: "Se venisse Mourinho a Firenze, farei l'abbonamento in tribuna per ogni partita"

06 maggio 2026 14:03

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"

09 dicembre 2025 15:02

Taylor torna sulla finale di EL e attacca Mourinho: “Provò a spostare l’attenzione per incolpare qualcuno”

10 ottobre 2025 16:37

Da un esonero all'altro Mourinho ritrova sempre una panchina. Rui Costa gli affida il Benfica

18 settembre 2025 23:21

Tuttosport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbahce, primo contatto con l'entourage del giocatore"

19 luglio 2025 16:06

Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ci ha provato per Allegri e Mourinho prima di scegliere Pioli"

24 giugno 2025 18:49

Gazzetta dello Sport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbache. Rimane aperta la pista Milan dell'ex Allegri"

07 giugno 2025 16:14

Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce

02 aprile 2025 23:34

Mourinho: "Mazzoleni, molto famoso in Italia, non ha fatto il suo lavoro come spesso gli capita"

24 gennaio 2025 13:35

Mourinho: “Bove è come me, nessuno gli ha regalato niente. Abbiamo principi simili”

31 dicembre 2024 10:49

Corriere Fiorentino: “Biraghi, l’opzione Napoli è la più probabile. Interessato anche il Fenerbahce di Mourinho”

27 dicembre 2024 10:11

CorSport, Mourinho vuole Biraghi al Fenerbahce: ha chiesto ai dirigenti di trattare con la Fiorentina

14 dicembre 2024 14:25

Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita"

06 dicembre 2024 12:44

Mourinho esprime vicinanza a Bove e alla sua famiglia: la telefonata ai genitori dopo il malore

03 dicembre 2024 15:56

In mattinata altra videochiamata tra Bove e la squadra. Anche Mourinho ha contattato la famiglia

03 dicembre 2024 13:14

Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"

27 novembre 2024 22:48

Il Fenerbache di Mourinho piomba su Parisi per gennaio. L'alternativa turca potrebbe essere Gallo del Lecce

14 novembre 2024 14:20

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce sta pensando a Biraghi, lo ha chiesto Mourinho alla sua dirigenza"

10 novembre 2024 12:22

Amrabat racconta l'addio alla Fiorentina: "Se ti chiama Mourinho non puoi dire no. È un vincente come me"

24 ottobre 2024 18:14

Mourinho demolito in Turchia, ha fatto spendere 50 milioni al Fenerbahce e la squadra è un flop

21 ottobre 2024 16:11

Amrabat: "Dopo un Fiorentina-Roma Mourinho mi disse: sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te"

01 settembre 2024 14:16

Le prime parole di Amrabat al Fenerbache: "Mourinho mi disse: Sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te un giorno"

31 agosto 2024 13:45

TMW scrive: "Il Fenerbahce fa sul serio per Amrabat, Mourinho spinge per portarlo in Turchia"

01 agosto 2024 13:29

Cm.it scrive: "Mourinho fa fuori Under, il Fenerbahce chiede 10 milioni. Offerto anche alla Fiorentina"

22 luglio 2024 18:21

Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce su Amrabat, è una richiesta esplicita di Josè Mourinho"

18 luglio 2024 11:38

Mourinho asfalta la Roma: "Non si giocava per vincere, solo a chiacchiere. Italia senza talento"

08 giugno 2024 20:06

Okan, allenatore del Galatasaray: "Zaniolo è prezioso per noi, ma valutiamo offerte e le sue intenzioni"

06 giugno 2024 20:15

Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia

02 giugno 2024 00:09

Il declino della carriera di Mourinho ormai è noto a tutti: non lo vuole più nessuno, solo in Arabia

19 maggio 2024 20:54

Mourinho: "Al giorno d'oggi la cosa più importante per un allenatore è avere un utilizzo fantastico dei social"

18 maggio 2024 17:18

Da Manchester: "Mourinho vuole tornare sulla panchina dello United, Red Devils in cerca di un allenatore"

07 maggio 2024 18:33

Cassano massacra Mourinho: "È un bollito del tutto, non può più allenare. Rimasto a 10 anni fa"

08 aprile 2024 08:39

Mourinho, stoccata a Tiago Pinto: "Sicuramente non lavorerò più con lui, ciò che pensa non mi interessa"

24 marzo 2024 17:01

Bucchioni: "La Roma di Mourinho era imbarazzante. L'assenza di Beltran peserà, ma lì c'è Bonaventura"

09 marzo 2024 15:07

"Con il modo di giocare di Italiano l'Inter ha vinto una Champions perché Mourinho faceva fare quel lavoro li"

27 febbraio 2024 23:44

Mourinho attacca Friedkin: "Sono stato fatto fuori dalla Roma da chi ne capisce poco di calcio"

15 febbraio 2024 14:52

Una foto di Mourinho su un panetto di hashish, in arresto un uomo di 43 anni a Livorno

05 febbraio 2024 17:27

Nemmeno il Napoli vuole Mourinho, De Laurentiis: "Non sarà lui l'allenatore. Osimhen andrà via"

26 gennaio 2024 17:29

Dall'Inghilterra: "Mourinho vuole allenare il Napoli, incontrerà De Laurentiis settimana prossima"

21 gennaio 2024 15:59

Sceneggiate, proteste e offese. Il circo organizzato da Mourinho per nascondere il non gioco della Roma

08 gennaio 2024 20:19

La colpa di Massimo Mauro? Dire che la Roma ha un comportamento antisportivo. Mourinho furioso

04 gennaio 2024 13:12

Mourinho attacca a Mediaset: "Massimo Mauro c'è? Ci vuole rispetto, ha mangiato dal nostro piatto"

03 gennaio 2024 23:23

Mourinho: "Fiorentina e Bologna hanno bravi allenatori e rose fantastiche, con due giocatori per ruolo"

23 dicembre 2023 23:46

Fuorionda Sky, Nosotti attacca Mangiante che esaltava Mourinho: "Baste con queste leccate di c***"

18 dicembre 2023 17:17

Mourinho torna sulla Fiorentina: "Con Dybala non riuscivano a pressare. Senza lui non siamo gli stessi"

13 dicembre 2023 17:49

Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso

12 dicembre 2023 15:25

Mourinho e il fallo fake di Kayode mostrato in uno screen. A volte è meglio davvero far silenzio

12 dicembre 2023 09:55

Scugnizzo viola: “Perdite di tempo assurde, falli da macellai e pizzini, questa è la Roma”

11 dicembre 2023 21:48

Bucciantini: "Arbitro non vedeva l'ora di fischiare la fine. Difficile arbitrare in quello stadio"

11 dicembre 2023 18:45

Tifosi della Roma lobotomizzati da Mourinho, vogliono il rinnovo nonostante il non gioco della squadra

11 dicembre 2023 17:15

Gazzetta, Italiano avrebbe molto da imparare da Mourinho, soprattutto nella capacità di ottenere il massimo 

10 dicembre 2023 09:53

Mourinho offende il Sassuolo: "Sono senza dignità, non hanno avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia"

09 dicembre 2023 14:43

Mourinho: "La Fiorentina ha una grande rosa e lotta per il nostro stesso obiettivo. Titolari in panchina col Parma"

09 dicembre 2023 14:24

Grassia: "Vorrei Mourinho alla Fiorentina, porta popolarità. Rugani è migliore di tutti i difensori viola"

09 dicembre 2023 13:25

Vox Populi: "Tanto a Roma si perde, l’è come se si partisse dall’uno a zero, avranno un rigore a favore"

08 dicembre 2023 13:04

Basile contro Mourinho: "Rispecchia l'Italia, un Paese di piagnoni. Inventerà qualcosa anche per la Fiorentina"

06 dicembre 2023 15:10

Moggi: "Se Mourinho non sarà squalificato tutti potranno condizionare una partita prima di giocarla"

05 dicembre 2023 14:12

Carnevali furioso contro Mourinho: "Non è stato corretto. Non si parla di giocatori avversari"

04 dicembre 2023 23:58

Dionisi asfalta Mourinho: "Il Fair Play è anche non parlare male di un giocatore avversario"

03 dicembre 2023 23:25

Arbitro caduto nella trappola di Mourinho: Rosso al Sassuolo, rigore per la Roma, Berardi ammonito

03 dicembre 2023 20:01

Mourinho ridicolo: "Domani verrà ammonito Mancini e salterà la partita contro la Fiorentina"

02 dicembre 2023 16:52

Mourinho: "Finalmente potremo preparare la partita contro la Fiorentina senza partite di coppa"

02 dicembre 2023 16:07

Mourinho attacca Berardi: "Deve avere più rispetto per gli avversari, rovina il gioco e prende rigori inesistenti"

02 dicembre 2023 15:18

Mourinho attacca: "Pedro potrebbe fare nuoto visto che si tuffa benissimo ogni volta che può"

12 novembre 2023 20:52

"Clima di ansia in casa Roma, Friedkin furiosi contro Mourinho, se perde ancora vogliono cacciarlo"

12 novembre 2023 00:31

Sarri accende il derby: "Noi oggi una guerra mentre la Roma giovedì giocherà un'amichevole"

08 novembre 2023 00:41

Sentite Mourinho: "Se alla Fiorentina mancano 5 titolari, ne ha altri pronti. Alla Roma non è così"

04 novembre 2023 16:00

La Roma segna e spariscono dal campo i palloni e raccattapalle. Monza furioso e Mourinho li prende in giro

22 ottobre 2023 14:52

Zazzaroni: "Mourinho esonerato se la Roma perde a Cagliari". Il club smentisce: "Resta anche se perde"

07 ottobre 2023 14:28

Mourinho attacca la giornalista in diretta: "Ti sembra la domanda da fare prima di una partita?"

01 ottobre 2023 22:32

Mourinho fa sorridere Commisso: "Sentito cosa ha detto? Che sono 15esimi ma hanno fatto due finali..."

29 settembre 2023 23:02

Criscitiello smaschera Mourinho: "I calendari in serie A vengono fatti dal suo ex team manager. Perché si lamenta?"

21 settembre 2023 11:53

Scugnizzo viola: "Giocare sempre con gli stessi è una pratica che non paga. Mea culpa di Italiano"

04 settembre 2023 13:06

Scontro alla Roma tra lo spogliatoio e Mourinho. Accuse per la sconfitta, calciatori rinfacciano gioco inesistente

03 settembre 2023 16:21

La solita Roma, il solito Mourinho: tanti calcio, poco calcio. Il Verona li fa giallorossi, vince 2-1. È trionfo

26 agosto 2023 23:01

Caos Roma, rottura totale tra Mourinho e Tiago Pinto, il motivo è Scamacca. Ne rimarrà solo uno

31 luglio 2023 12:48

Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma

01 luglio 2023 22:33

Mourinho prende paura e patteggia dopo le offese fatte all'arbitro Chiffi. Evitata cosi la squalifica

12 giugno 2023 22:12

Mourinho, niente parole. Roma arrabbiata per le scelte arbitrali in Fiorentina-Roma

28 maggio 2023 10:08

Mourinho ha deciso: Roma in silenzio stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina. Il motivo

27 maggio 2023 20:50

Chiara Zucchelli: "Italiano? A Firenze le critiche non mancano mai, nonostante tutto ha portato due finali"

27 maggio 2023 15:06

Qui Roma, Tante assenze contro la Fiorentina: anche Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono partiti

26 maggio 2023 19:01

Monti su Mourinho: "Non lo cambio con Italiano, vorrei usare la magia e vedere che farebbe in viola"

26 maggio 2023 15:53

Mourinho: "Avrei preferito che la partita contro la Fiorentina non si giocasse. Sarebbe stato perfetto"

25 maggio 2023 15:20

Italiano come Mourinho, attirare tutte le attenzione su di lui per difendere la squadra dalle critiche

16 maggio 2023 15:01

Dalla Francia: "Mourinho ha chiesto al Psg di prendere Amrabat in caso fosse lui il nuovo allenatore"

10 maggio 2023 16:25

Mourinho entra nello spogliatoio della Roma Primavera: "Difesa Fiorentina debole, possiamo batterla"

08 maggio 2023 14:58

Ulivieri risponde a Mourinho: "Squalifica per scommesse? Il giudice disse che io non sapevo"

07 maggio 2023 13:55

Zazzaroni cambia idea e annuncia: "Ufficiale, Mourinho lascia la Roma. Società non lotta per lui"

07 maggio 2023 00:02

Mourinho, bordata a Ulivieri: "È stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse e parla di etica"

06 maggio 2023 20:58

Mourinho ora rischia grosso: "Portandosi in panchina il registratore mette in dubbio intero sistema"

04 maggio 2023 18:18

Caso Mourinho, la Procura ha deferito l'arbitro Serra per 'frasi offensive' in Cremonese-Roma

26 aprile 2023 18:07

Mourinho: "Onestamente penso che la Fiorentina vince la Conference perchè è la squadra più forte"

17 aprile 2023 20:23

Cassano smonta Mourinho: "Mai prese da Livaja, hai fatto l'ennesima figura di m***a"

10 aprile 2023 19:05

Cori razzisti dai tifosi della Roma a Stankovic: "Orgoglioso di essere zingaro". Mourinho ferma gli insulti

02 aprile 2023 20:31

Cassano dice la verità: "La Roma di Mourinho è solo risse, casini, manate e proteste all'arbitro"

22 marzo 2023 23:17

Caso Mourinho-Serra, Corte federale respinge ricorso della Roma: lo Special One squalificato per due giornate

10 marzo 2023 18:18

Le continue provocazioni di Mourinho hanno inguaiato la carriera dell'arbitro Serra, verrà deferito

09 marzo 2023 15:14

L'arbitro Serra smaschera Mourinho: "Tutto falso, gli ho detto «Ti stai mettendo lo stadio contro»"

07 marzo 2023 15:31

La Corte Sportiva fa un favore a Mourinho: squalifica sospesa. Ci sarà un supplemento di indagine

04 marzo 2023 14:15

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