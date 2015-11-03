Notizie Mourinho Fiorentina

Di Gennaro: "Se venisse Mourinho a Firenze, farei l'abbonamento in tribuna per ogni partita"
06 maggio 2026 14:03
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"
09 dicembre 2025 15:02
Taylor torna sulla finale di EL e attacca Mourinho: “Provò a spostare l’attenzione per incolpare qualcuno”
10 ottobre 2025 16:37
Da un esonero all'altro Mourinho ritrova sempre una panchina. Rui Costa gli affida il Benfica
18 settembre 2025 23:21
Tuttosport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbahce, primo contatto con l'entourage del giocatore"
19 luglio 2025 16:06
Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ci ha provato per Allegri e Mourinho prima di scegliere Pioli"
24 giugno 2025 18:49
Gazzetta dello Sport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbache. Rimane aperta la pista Milan dell'ex Allegri"
07 giugno 2025 16:14
Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce
02 aprile 2025 23:34
Mourinho: "Mazzoleni, molto famoso in Italia, non ha fatto il suo lavoro come spesso gli capita"
24 gennaio 2025 13:35
Mourinho: “Bove è come me, nessuno gli ha regalato niente. Abbiamo principi simili”
31 dicembre 2024 10:49
Corriere Fiorentino: “Biraghi, l’opzione Napoli è la più probabile. Interessato anche il Fenerbahce di Mourinho”
27 dicembre 2024 10:11
CorSport, Mourinho vuole Biraghi al Fenerbahce: ha chiesto ai dirigenti di trattare con la Fiorentina
14 dicembre 2024 14:25
Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita"
06 dicembre 2024 12:44
Mourinho esprime vicinanza a Bove e alla sua famiglia: la telefonata ai genitori dopo il malore
03 dicembre 2024 15:56
In mattinata altra videochiamata tra Bove e la squadra. Anche Mourinho ha contattato la famiglia
03 dicembre 2024 13:14
Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"
27 novembre 2024 22:48
Il Fenerbache di Mourinho piomba su Parisi per gennaio. L'alternativa turca potrebbe essere Gallo del Lecce
14 novembre 2024 14:20
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce sta pensando a Biraghi, lo ha chiesto Mourinho alla sua dirigenza"
10 novembre 2024 12:22
Amrabat racconta l'addio alla Fiorentina: "Se ti chiama Mourinho non puoi dire no. È un vincente come me"
24 ottobre 2024 18:14
Mourinho demolito in Turchia, ha fatto spendere 50 milioni al Fenerbahce e la squadra è un flop
21 ottobre 2024 16:11
Amrabat: "Dopo un Fiorentina-Roma Mourinho mi disse: sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te"
01 settembre 2024 14:16
Le prime parole di Amrabat al Fenerbache: "Mourinho mi disse: Sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te un giorno"
31 agosto 2024 13:45
TMW scrive: "Il Fenerbahce fa sul serio per Amrabat, Mourinho spinge per portarlo in Turchia"
01 agosto 2024 13:29
Cm.it scrive: "Mourinho fa fuori Under, il Fenerbahce chiede 10 milioni. Offerto anche alla Fiorentina"
22 luglio 2024 18:21
Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce su Amrabat, è una richiesta esplicita di Josè Mourinho"
18 luglio 2024 11:38
Mourinho asfalta la Roma: "Non si giocava per vincere, solo a chiacchiere. Italia senza talento"
08 giugno 2024 20:06
Okan, allenatore del Galatasaray: "Zaniolo è prezioso per noi, ma valutiamo offerte e le sue intenzioni"
06 giugno 2024 20:15
Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia
02 giugno 2024 00:09
Il declino della carriera di Mourinho ormai è noto a tutti: non lo vuole più nessuno, solo in Arabia
19 maggio 2024 20:54
Mourinho: "Al giorno d'oggi la cosa più importante per un allenatore è avere un utilizzo fantastico dei social"
18 maggio 2024 17:18
Da Manchester: "Mourinho vuole tornare sulla panchina dello United, Red Devils in cerca di un allenatore"
07 maggio 2024 18:33
Cassano massacra Mourinho: "È un bollito del tutto, non può più allenare. Rimasto a 10 anni fa"
08 aprile 2024 08:39
Mourinho, stoccata a Tiago Pinto: "Sicuramente non lavorerò più con lui, ciò che pensa non mi interessa"
24 marzo 2024 17:01
Bucchioni: "La Roma di Mourinho era imbarazzante. L'assenza di Beltran peserà, ma lì c'è Bonaventura"
09 marzo 2024 15:07
"Con il modo di giocare di Italiano l'Inter ha vinto una Champions perché Mourinho faceva fare quel lavoro li"
27 febbraio 2024 23:44
Mourinho attacca Friedkin: "Sono stato fatto fuori dalla Roma da chi ne capisce poco di calcio"
15 febbraio 2024 14:52
Una foto di Mourinho su un panetto di hashish, in arresto un uomo di 43 anni a Livorno
05 febbraio 2024 17:27
Nemmeno il Napoli vuole Mourinho, De Laurentiis: "Non sarà lui l'allenatore. Osimhen andrà via"
26 gennaio 2024 17:29
Dall'Inghilterra: "Mourinho vuole allenare il Napoli, incontrerà De Laurentiis settimana prossima"
21 gennaio 2024 15:59
Sceneggiate, proteste e offese. Il circo organizzato da Mourinho per nascondere il non gioco della Roma
08 gennaio 2024 20:19
La colpa di Massimo Mauro? Dire che la Roma ha un comportamento antisportivo. Mourinho furioso
04 gennaio 2024 13:12
Mourinho attacca a Mediaset: "Massimo Mauro c'è? Ci vuole rispetto, ha mangiato dal nostro piatto"
03 gennaio 2024 23:23
Mourinho: "Fiorentina e Bologna hanno bravi allenatori e rose fantastiche, con due giocatori per ruolo"
23 dicembre 2023 23:46
Fuorionda Sky, Nosotti attacca Mangiante che esaltava Mourinho: "Baste con queste leccate di c***"
18 dicembre 2023 17:17
Mourinho torna sulla Fiorentina: "Con Dybala non riuscivano a pressare. Senza lui non siamo gli stessi"
13 dicembre 2023 17:49
Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso
12 dicembre 2023 15:25
Mourinho e il fallo fake di Kayode mostrato in uno screen. A volte è meglio davvero far silenzio
12 dicembre 2023 09:55
Scugnizzo viola: “Perdite di tempo assurde, falli da macellai e pizzini, questa è la Roma”
11 dicembre 2023 21:48
Bucciantini: "Arbitro non vedeva l'ora di fischiare la fine. Difficile arbitrare in quello stadio"
11 dicembre 2023 18:45
Tifosi della Roma lobotomizzati da Mourinho, vogliono il rinnovo nonostante il non gioco della squadra
11 dicembre 2023 17:15
Gazzetta, Italiano avrebbe molto da imparare da Mourinho, soprattutto nella capacità di ottenere il massimo
10 dicembre 2023 09:53
Mourinho offende il Sassuolo: "Sono senza dignità, non hanno avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia"
09 dicembre 2023 14:43
Mourinho: "La Fiorentina ha una grande rosa e lotta per il nostro stesso obiettivo. Titolari in panchina col Parma"
09 dicembre 2023 14:24
Grassia: "Vorrei Mourinho alla Fiorentina, porta popolarità. Rugani è migliore di tutti i difensori viola"
09 dicembre 2023 13:25
Vox Populi: "Tanto a Roma si perde, l’è come se si partisse dall’uno a zero, avranno un rigore a favore"
08 dicembre 2023 13:04
Basile contro Mourinho: "Rispecchia l'Italia, un Paese di piagnoni. Inventerà qualcosa anche per la Fiorentina"
06 dicembre 2023 15:10
Moggi: "Se Mourinho non sarà squalificato tutti potranno condizionare una partita prima di giocarla"
05 dicembre 2023 14:12
Carnevali furioso contro Mourinho: "Non è stato corretto. Non si parla di giocatori avversari"
04 dicembre 2023 23:58
Dionisi asfalta Mourinho: "Il Fair Play è anche non parlare male di un giocatore avversario"
03 dicembre 2023 23:25
Arbitro caduto nella trappola di Mourinho: Rosso al Sassuolo, rigore per la Roma, Berardi ammonito
03 dicembre 2023 20:01
Mourinho ridicolo: "Domani verrà ammonito Mancini e salterà la partita contro la Fiorentina"
02 dicembre 2023 16:52
Mourinho: "Finalmente potremo preparare la partita contro la Fiorentina senza partite di coppa"
02 dicembre 2023 16:07
Mourinho attacca Berardi: "Deve avere più rispetto per gli avversari, rovina il gioco e prende rigori inesistenti"
02 dicembre 2023 15:18
Mourinho attacca: "Pedro potrebbe fare nuoto visto che si tuffa benissimo ogni volta che può"
12 novembre 2023 20:52
"Clima di ansia in casa Roma, Friedkin furiosi contro Mourinho, se perde ancora vogliono cacciarlo"
12 novembre 2023 00:31
Sarri accende il derby: "Noi oggi una guerra mentre la Roma giovedì giocherà un'amichevole"
08 novembre 2023 00:41
Sentite Mourinho: "Se alla Fiorentina mancano 5 titolari, ne ha altri pronti. Alla Roma non è così"
04 novembre 2023 16:00
La Roma segna e spariscono dal campo i palloni e raccattapalle. Monza furioso e Mourinho li prende in giro
22 ottobre 2023 14:52
Zazzaroni: "Mourinho esonerato se la Roma perde a Cagliari". Il club smentisce: "Resta anche se perde"
07 ottobre 2023 14:28
Mourinho attacca la giornalista in diretta: "Ti sembra la domanda da fare prima di una partita?"
01 ottobre 2023 22:32
Mourinho fa sorridere Commisso: "Sentito cosa ha detto? Che sono 15esimi ma hanno fatto due finali..."
29 settembre 2023 23:02
Criscitiello smaschera Mourinho: "I calendari in serie A vengono fatti dal suo ex team manager. Perché si lamenta?"
21 settembre 2023 11:53
Scugnizzo viola: "Giocare sempre con gli stessi è una pratica che non paga. Mea culpa di Italiano"
04 settembre 2023 13:06
Scontro alla Roma tra lo spogliatoio e Mourinho. Accuse per la sconfitta, calciatori rinfacciano gioco inesistente
03 settembre 2023 16:21
La solita Roma, il solito Mourinho: tanti calcio, poco calcio. Il Verona li fa giallorossi, vince 2-1. È trionfo
26 agosto 2023 23:01
Caos Roma, rottura totale tra Mourinho e Tiago Pinto, il motivo è Scamacca. Ne rimarrà solo uno
31 luglio 2023 12:48
Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma
01 luglio 2023 22:33
Mourinho prende paura e patteggia dopo le offese fatte all'arbitro Chiffi. Evitata cosi la squalifica
12 giugno 2023 22:12
Mourinho, niente parole. Roma arrabbiata per le scelte arbitrali in Fiorentina-Roma
28 maggio 2023 10:08
Mourinho ha deciso: Roma in silenzio stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina. Il motivo
27 maggio 2023 20:50
Chiara Zucchelli: "Italiano? A Firenze le critiche non mancano mai, nonostante tutto ha portato due finali"
27 maggio 2023 15:06
Qui Roma, Tante assenze contro la Fiorentina: anche Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono partiti
26 maggio 2023 19:01
Monti su Mourinho: "Non lo cambio con Italiano, vorrei usare la magia e vedere che farebbe in viola"
26 maggio 2023 15:53
Mourinho: "Avrei preferito che la partita contro la Fiorentina non si giocasse. Sarebbe stato perfetto"
25 maggio 2023 15:20
Italiano come Mourinho, attirare tutte le attenzione su di lui per difendere la squadra dalle critiche
16 maggio 2023 15:01
Dalla Francia: "Mourinho ha chiesto al Psg di prendere Amrabat in caso fosse lui il nuovo allenatore"
10 maggio 2023 16:25
Mourinho entra nello spogliatoio della Roma Primavera: "Difesa Fiorentina debole, possiamo batterla"
08 maggio 2023 14:58
Ulivieri risponde a Mourinho: "Squalifica per scommesse? Il giudice disse che io non sapevo"
07 maggio 2023 13:55
Zazzaroni cambia idea e annuncia: "Ufficiale, Mourinho lascia la Roma. Società non lotta per lui"
07 maggio 2023 00:02
Mourinho, bordata a Ulivieri: "È stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse e parla di etica"
06 maggio 2023 20:58
Mourinho ora rischia grosso: "Portandosi in panchina il registratore mette in dubbio intero sistema"
04 maggio 2023 18:18
Caso Mourinho, la Procura ha deferito l'arbitro Serra per 'frasi offensive' in Cremonese-Roma
26 aprile 2023 18:07
Mourinho: "Onestamente penso che la Fiorentina vince la Conference perchè è la squadra più forte"
17 aprile 2023 20:23
Cassano smonta Mourinho: "Mai prese da Livaja, hai fatto l'ennesima figura di m***a"
10 aprile 2023 19:05
Cori razzisti dai tifosi della Roma a Stankovic: "Orgoglioso di essere zingaro". Mourinho ferma gli insulti
02 aprile 2023 20:31
Cassano dice la verità: "La Roma di Mourinho è solo risse, casini, manate e proteste all'arbitro"
22 marzo 2023 23:17
Caso Mourinho-Serra, Corte federale respinge ricorso della Roma: lo Special One squalificato per due giornate
10 marzo 2023 18:18
Le continue provocazioni di Mourinho hanno inguaiato la carriera dell'arbitro Serra, verrà deferito
09 marzo 2023 15:14
L'arbitro Serra smaschera Mourinho: "Tutto falso, gli ho detto «Ti stai mettendo lo stadio contro»"
07 marzo 2023 15:31
La Corte Sportiva fa un favore a Mourinho: squalifica sospesa. Ci sarà un supplemento di indagine
04 marzo 2023 14:15
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