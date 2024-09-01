Amrabat: "Dopo un Fiorentina-Roma Mourinho mi disse: sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te"

L'ex centrocampista della Fiorentina ha rivelato l'importanza del tecnico portoghese per il suo arrivo in Turchia

C'è José Mourinho dietro il trasferimento di Amrabat dalla Fiorentina in Turchia al Fenerbahce e a rivelarlo è stato in conferenza stampa lo stesso giocatore: "Dopo un Fiorentina-Roma venne da me e mi regalò un momento incredibile, mi disse: sei un giocatore incredibile, un giorno mi piacerebbe lavorare con te. Quando uno come lui ti vuole è difficile rifiutare, è stato importante per questa scelta perché lui è un vincente, ovunque vada trionfa".

Fonte: Cronache di spogliatoio

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