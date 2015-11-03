Notizie Fenerbahce Fiorentina

Dalla Turchia riportano: "Tedesco rifiuta la panchina della Fiorentina, vuole andare avanti con il Fenerbahce"
15 aprile 2026 14:56
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Becao, può arrivare in prestito. Valutazione? Circa 5 milioni"
31 dicembre 2025 10:04
Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"
12 agosto 2025 23:45
La Gazzetta dello Sport titola: "Amrabat può tornare in Italia, su di lui c'è la Juventus"
11 agosto 2025 15:43
Dzeko in coppia con Kean nel 3-4-1-2 di Pioli. Sarà questo il modulo della Fiorentina?
21 luglio 2025 14:18
La Fiorentina annuncia Dzeko e...I tifosi del Fenerbahce invadono di commenti il post: "Ci mancherai"
10 luglio 2025 17:46
Sky Sport conferma: "Fiorentina in pole per Dzeko, va in scadenza il 30 giugno. Bologna indietro"
16 giugno 2025 13:12
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce è interessato a Kean della Fiorentina, operazione difficile"
15 giugno 2025 11:28
"Sorpreso che la Fiorentina corra dietro a Dzeko. Ha 39 anni, a quell'età la luce si spegne"
14 giugno 2025 14:45
Dzeko è integro fisicamente: nell'ultima stagione ha giocato 53 partite, solo una saltata per infortunio
14 giugno 2025 11:49
Pedullà: "La Fiorentina è in vantaggio su Dzeko, piace molto a Pioli. Potrebbe fare un biennale"
14 giugno 2025 10:53
Juric chiama Amrabat all’Atalanta, a Verona fu il suo uomo chiave. Servono 20 milioni
13 giugno 2025 23:36
Corriere dello Sport: “Dzeko fu ad un passo dalla Fiorentina. Scenario cambiato dalle dimissioni di Palladino?”
03 giugno 2025 08:26
Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video
10 maggio 2025 22:22
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha chiesto uno sconto per il riscatto di Amrabat, no della Fiorentina"
23 aprile 2025 11:15
Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce
02 aprile 2025 23:34
Dalla Turchia: “La Fiorentina sta spingendo per Szymanski. Sarà il colpo grosso di gennaio?”
15 gennaio 2025 08:35
Corriere Fiorentino: “Biraghi, l’opzione Napoli è la più probabile. Interessato anche il Fenerbahce di Mourinho”
27 dicembre 2024 10:11
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole cedere Ikoné. Szymanski nome caldo, è stato offerto ai viola”
23 dicembre 2024 08:48
Dalla Turchia: "Szymanski andrà alla fiorentina per 18 milioni più 5 di bonus, c'è l'accordo con il Fenerbahce"
19 dicembre 2024 12:22
Amrabat: "Passaggio al Fenerbahce non semplice, mi volevano diverse squadre. Mourinho? È speciale"
05 dicembre 2024 15:47
Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"
27 novembre 2024 22:48
Dalla turchia: "La Fiorentina tra le squadre interessate a Szymanski, il Fenerbahce chiede 25 milioni"
22 novembre 2024 12:52
Corriere Fiorentino: “Milan su Parisi, Mourinho vuole Biraghi al Fenerbahçe. Entrambi possono lasciare la Fiorentina”
17 novembre 2024 09:44
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce sta pensando a Biraghi, lo ha chiesto Mourinho alla sua dirigenza"
10 novembre 2024 12:22
Amrabat racconta l'addio alla Fiorentina: "Se ti chiama Mourinho non puoi dire no. È un vincente come me"
24 ottobre 2024 18:14
Mourinho demolito in Turchia, ha fatto spendere 50 milioni al Fenerbahce e la squadra è un flop
21 ottobre 2024 16:11
Amrabat: "Qui al Fenerbahce per vincere l'Europa League, lavoreremo per quest'obbiettivo"
25 settembre 2024 13:26
Accostato alla Fiorentina, Kostic raggiunge Amrabat: ufficiale il suo arrivo al Fenerbahce
09 settembre 2024 19:29
Dopo il tiremmolla con la Fiorentina, Kostic opta per la Turchia. Romano: "Andrà al Fenerbahce"
08 settembre 2024 16:15
Medina va al Fenerbahce a gennaio per 15 milioni. Dall'Argentina parlavano di offerta della Fiorentina
06 settembre 2024 18:47
Amrabat: "Dopo un Fiorentina-Roma Mourinho mi disse: sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te"
01 settembre 2024 14:16
Vicepresidente Fenerbahce: "Seguivamo Amrabat, impressionati dalla sua professionalità in Conference"
31 agosto 2024 18:25
Video, la Fiorentina torna a Firenze dopo la Conference. Ultimo viaggio per Amrabat prima dell'addio
30 agosto 2024 05:48
Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"
29 agosto 2024 09:05
Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce può chiudere per Amrabat. Baturina? Operazione complessa"
29 agosto 2024 08:58
Dalla Turchia: "La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat"
28 agosto 2024 21:21
Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat"
28 agosto 2024 19:49
Poche ore rimaste per Amrabat al Fenerbahce? No, il mercato in Turchia chiude il 13 settembre
28 agosto 2024 18:35
Corriere dello Sport: “Fenerbahce su Amrabat, lo vuole Mourinho. Resta viva anche l’ipotesi Napoli”
28 agosto 2024 09:40
Romano: "Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni"
27 agosto 2024 23:57
Pedullà: "Il Fenerbahce migliora l'offerta per Amrabat ma non basta, previsto un rilancio"
27 agosto 2024 23:44
TMW: Per Amrabat distanza di 3 milioni tra Fenerbahce e Fiorentina. Viola già a caccia del sostituto
27 agosto 2024 23:22
Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato
27 agosto 2024 22:29
Di Marzio: "Fiorentina e Fenerbahce trattano Amrabat per 15 milioni. C'è il si del giocatore"
27 agosto 2024 20:29
Pedullà: "Nella notte offerta del Fenerbahce per Amrabat, prestito oneroso con diritto di riscatto"
27 agosto 2024 11:18
Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina"
08 agosto 2024 23:27
Dalla Turchia: "Amrabat ha accettato il Fenerbahce. Manchester United ed Atletico lo vorrebbero in prestito"
08 agosto 2024 11:29
Dalla Turchia: "Fenerbahce e Galatasaray su Amrabat, ma prima devono occuparsi delle cessioni"
07 agosto 2024 16:53
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce molla Amrabat perchè la Fiorentina non fa lo sconto sul cartellino"
05 agosto 2024 12:50
Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce ha offerto 10 milioni per Amrabat, la Fiorentina ne chiede 15"
03 agosto 2024 09:35
TMW scrive: "Il Fenerbahce fa sul serio per Amrabat, Mourinho spinge per portarlo in Turchia"
01 agosto 2024 13:29
Corriere dello Sport: "Amrabat via ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce il club più vicino"
31 luglio 2024 09:55
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha trovato l'accordo con Amrabat, pronti a investire 12 milioni per il marocchino"
30 luglio 2024 10:33
Cm.it scrive: "Mourinho fa fuori Under, il Fenerbahce chiede 10 milioni. Offerto anche alla Fiorentina"
22 luglio 2024 18:21
Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce su Amrabat, è una richiesta esplicita di Josè Mourinho"
18 luglio 2024 11:38
Corriere dello Sport: “Lecce, Cagliari e Fenerbahce su Nzola, ostacolo ingaggio. Distanza sulla formula”
10 luglio 2024 08:19
Samardzic, la Lazio si defila e il Fenerbahce non convince: Fiorentina, perché non ci provi?
03 luglio 2024 16:13
Dalla Turchia: "Interesse del Fenerbahce per Nzola, l'attaccante viola è nella lista di Mourinho"
21 giugno 2024 10:58
Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Djiku del Fenerbahce. Pronta offerta da 7 milioni per il difensore
11 giugno 2024 19:35
Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia
02 giugno 2024 00:09
Bufera nella Superlig turca, il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato
18 marzo 2024 21:24
Dalla Turchia scrivono: "Kouamè è stato offerto al Fenerbahce, il suo contratto scade a giugno del 2024"
21 novembre 2023 14:09
Niente Fiorentina per Dominguez? Pedullà: "Fenerbahce vuole accontentare il Bologna. Lui non convinto"
27 luglio 2023 18:48
Fenerbahce accelera per Dominguez, Bologna accetta offerta di 13 milioni, adesso sceglie il giocatore
27 luglio 2023 12:59
Da Lecce rivelano: "Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni più Joao Pedro per Hjulmand, no di Corvino"
23 luglio 2023 17:48
TMW, Livakovic-Fiorentina? Alla corsa si inserisce anche il Fenerbahce, si complicano i piani
30 giugno 2023 23:18
Di Marzio: "Orsolini piace alla Fiorentina, in Serie A su di lui c'è anche il Napoli"
15 giugno 2023 00:29
Nazione: "A Joao Pedro piacerebbe la Fiorentina, idea in prestito. Da valutare le condizioni fisiche"
23 gennaio 2023 08:51
Dalla Turchia, Fiorentina proverà a prendere in prestito Joao Pedro: non convince condizione fisica
22 gennaio 2023 19:48
Dalla Turchia, non ci sono notizie per il rinnovo di Callejon con la Fiorentina, c'è il Fenerbahce
15 febbraio 2022 15:10
Paura Empoli, per errore il bonifico per acquisto di Zajc arriva ad una concessionaria di auto
28 settembre 2021 14:00
Dalla Turchia, Sarri ha un accordo con il presidente del Fenerbahce
27 marzo 2021 13:40
Martinez Quarta non gioca? Nessun problema, lo vuole a gennaio il Fenerbahce
04 dicembre 2020 13:49
Sfuma Muriqi, trattativa chiusa con la Lazio. Scambio documenti in corso
05 settembre 2020 22:32
Muriqi, la Lazio offre 16 milioni più bonus. È vicina alla chiusura dell'affare
02 settembre 2020 17:25
CorSport, Muriqi, la Fiorentina e Barone rinunciano al bomber. Via libera per la Lazio di Lotito
30 agosto 2020 14:22
Lotito furioso con la Fiorentina per Muriqi, chiamata a Joe Barone. Il retroscena
29 agosto 2020 12:26
Dalla Turchia: Vincenzo Montella in lizza per la panchina del Fenerbahçe
20 maggio 2020 17:33
Dalla Spagna, il difensore Naldo dell'Espanyol fra gli obiettivi della Fiorentina. Arriverebbe gratis
07 maggio 2020 00:11
Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club
18 agosto 2019 13:09
Mundo Deportivo, potrebbe riaccendersi l'interesse della Fiorentina per Elmas. Su di lui c'è anche il Milan
26 giugno 2019 00:30
Kalinc flop anche con l'Atletico Madrid, adesso lo vuole il Fenerbahce. Pronti 15 milioni
19 maggio 2019 03:02
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