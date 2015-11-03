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Notizie Fenerbahce Fiorentina

Dalla Turchia riportano: "Tedesco rifiuta la panchina della Fiorentina, vuole andare avanti con il Fenerbahce"

15 aprile 2026 14:56

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Becao, può arrivare in prestito. Valutazione? Circa 5 milioni"

31 dicembre 2025 10:04

Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"

12 agosto 2025 23:45

La Gazzetta dello Sport titola: "Amrabat può tornare in Italia, su di lui c'è la Juventus"

11 agosto 2025 15:43

Dzeko in coppia con Kean nel 3-4-1-2 di Pioli. Sarà questo il modulo della Fiorentina?

21 luglio 2025 14:18

La Fiorentina annuncia Dzeko e...I tifosi del Fenerbahce invadono di commenti il post: "Ci mancherai"

10 luglio 2025 17:46

Sky Sport conferma: "Fiorentina in pole per Dzeko, va in scadenza il 30 giugno. Bologna indietro"

16 giugno 2025 13:12

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce è interessato a Kean della Fiorentina, operazione difficile"

15 giugno 2025 11:28

"Sorpreso che la Fiorentina corra dietro a Dzeko. Ha 39 anni, a quell'età la luce si spegne"

14 giugno 2025 14:45

Dzeko è integro fisicamente: nell'ultima stagione ha giocato 53 partite, solo una saltata per infortunio

14 giugno 2025 11:49

Pedullà: "La Fiorentina è in vantaggio su Dzeko, piace molto a Pioli. Potrebbe fare un biennale"

14 giugno 2025 10:53

Juric chiama Amrabat all’Atalanta, a Verona fu il suo uomo chiave. Servono 20 milioni

13 giugno 2025 23:36

Corriere dello Sport: “Dzeko fu ad un passo dalla Fiorentina. Scenario cambiato dalle dimissioni di Palladino?”

03 giugno 2025 08:26

Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video

10 maggio 2025 22:22

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha chiesto uno sconto per il riscatto di Amrabat, no della Fiorentina"

23 aprile 2025 11:15

Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce

02 aprile 2025 23:34

Dalla Turchia: “La Fiorentina sta spingendo per Szymanski. Sarà il colpo grosso di gennaio?”

15 gennaio 2025 08:35

Corriere Fiorentino: “Biraghi, l’opzione Napoli è la più probabile. Interessato anche il Fenerbahce di Mourinho”

27 dicembre 2024 10:11

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole cedere Ikoné. Szymanski nome caldo, è stato offerto ai viola”

23 dicembre 2024 08:48

Dalla Turchia: "Szymanski andrà alla fiorentina per 18 milioni più 5 di bonus, c'è l'accordo con il Fenerbahce"

19 dicembre 2024 12:22

Amrabat: "Passaggio al Fenerbahce non semplice, mi volevano diverse squadre. Mourinho? È speciale"

05 dicembre 2024 15:47

Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"

27 novembre 2024 22:48

Dalla turchia: "La Fiorentina tra le squadre interessate a Szymanski, il Fenerbahce chiede 25 milioni"

22 novembre 2024 12:52

Corriere Fiorentino: “Milan su Parisi, Mourinho vuole Biraghi al Fenerbahçe. Entrambi possono lasciare la Fiorentina”

17 novembre 2024 09:44

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce sta pensando a Biraghi, lo ha chiesto Mourinho alla sua dirigenza"

10 novembre 2024 12:22

Amrabat racconta l'addio alla Fiorentina: "Se ti chiama Mourinho non puoi dire no. È un vincente come me"

24 ottobre 2024 18:14

Mourinho demolito in Turchia, ha fatto spendere 50 milioni al Fenerbahce e la squadra è un flop

21 ottobre 2024 16:11

Amrabat: "Qui al Fenerbahce per vincere l'Europa League, lavoreremo per quest'obbiettivo"

25 settembre 2024 13:26

Accostato alla Fiorentina, Kostic raggiunge Amrabat: ufficiale il suo arrivo al Fenerbahce

09 settembre 2024 19:29

Dopo il tiremmolla con la Fiorentina, Kostic opta per la Turchia. Romano: "Andrà al Fenerbahce"

08 settembre 2024 16:15

Medina va al Fenerbahce a gennaio per 15 milioni. Dall'Argentina parlavano di offerta della Fiorentina

06 settembre 2024 18:47

Amrabat: "Dopo un Fiorentina-Roma Mourinho mi disse: sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te"

01 settembre 2024 14:16

Vicepresidente Fenerbahce: "Seguivamo Amrabat, impressionati dalla sua professionalità in Conference"

31 agosto 2024 18:25

Video, la Fiorentina torna a Firenze dopo la Conference. Ultimo viaggio per Amrabat prima dell'addio

30 agosto 2024 05:48

Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"

29 agosto 2024 09:05

Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce può chiudere per Amrabat. Baturina? Operazione complessa"

29 agosto 2024 08:58

Dalla Turchia: "La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat"

28 agosto 2024 21:21

Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat"

28 agosto 2024 19:49

Poche ore rimaste per Amrabat al Fenerbahce? No, il mercato in Turchia chiude il 13 settembre

28 agosto 2024 18:35

Corriere dello Sport: “Fenerbahce su Amrabat, lo vuole Mourinho. Resta viva anche l’ipotesi Napoli”

28 agosto 2024 09:40

Romano: "Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni"

27 agosto 2024 23:57

Pedullà: "Il Fenerbahce migliora l'offerta per Amrabat ma non basta, previsto un rilancio"

27 agosto 2024 23:44

TMW: Per Amrabat distanza di 3 milioni tra Fenerbahce e Fiorentina. Viola già a caccia del sostituto

27 agosto 2024 23:22

Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato

27 agosto 2024 22:29

Di Marzio: "Fiorentina e Fenerbahce trattano Amrabat per 15 milioni. C'è il si del giocatore"

27 agosto 2024 20:29

Pedullà: "Nella notte offerta del Fenerbahce per Amrabat, prestito oneroso con diritto di riscatto"

27 agosto 2024 11:18

Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina"

08 agosto 2024 23:27

Dalla Turchia: "Amrabat ha accettato il Fenerbahce. Manchester United ed Atletico lo vorrebbero in prestito"

08 agosto 2024 11:29

Dalla Turchia: "Fenerbahce e Galatasaray su Amrabat, ma prima devono occuparsi delle cessioni"

07 agosto 2024 16:53

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce molla Amrabat perchè la Fiorentina non fa lo sconto sul cartellino"

05 agosto 2024 12:50

Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce ha offerto 10 milioni per Amrabat, la Fiorentina ne chiede 15"

03 agosto 2024 09:35

TMW scrive: "Il Fenerbahce fa sul serio per Amrabat, Mourinho spinge per portarlo in Turchia"

01 agosto 2024 13:29

Corriere dello Sport: "Amrabat via ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce il club più vicino"

31 luglio 2024 09:55

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha trovato l'accordo con Amrabat, pronti a investire 12 milioni per il marocchino"

30 luglio 2024 10:33

Cm.it scrive: "Mourinho fa fuori Under, il Fenerbahce chiede 10 milioni. Offerto anche alla Fiorentina"

22 luglio 2024 18:21

Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce su Amrabat, è una richiesta esplicita di Josè Mourinho"

18 luglio 2024 11:38

Corriere dello Sport: “Lecce, Cagliari e Fenerbahce su Nzola, ostacolo ingaggio. Distanza sulla formula”

10 luglio 2024 08:19

Samardzic, la Lazio si defila e il Fenerbahce non convince: Fiorentina, perché non ci provi?

03 luglio 2024 16:13

Dalla Turchia: "Interesse del Fenerbahce per Nzola, l'attaccante viola è nella lista di Mourinho"

21 giugno 2024 10:58

Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Djiku del Fenerbahce. Pronta offerta da 7 milioni per il difensore

11 giugno 2024 19:35

Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia

02 giugno 2024 00:09

Bufera nella Superlig turca, il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato

18 marzo 2024 21:24

Dalla Turchia scrivono: "Kouamè è stato offerto al Fenerbahce, il suo contratto scade a giugno del 2024"

21 novembre 2023 14:09

Niente Fiorentina per Dominguez? Pedullà: "Fenerbahce vuole accontentare il Bologna. Lui non convinto"

27 luglio 2023 18:48

Fenerbahce accelera per Dominguez, Bologna accetta offerta di 13 milioni, adesso sceglie il giocatore

27 luglio 2023 12:59

Da Lecce rivelano: "Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni più Joao Pedro per Hjulmand, no di Corvino"

23 luglio 2023 17:48

TMW, Livakovic-Fiorentina? Alla corsa si inserisce anche il Fenerbahce, si complicano i piani

30 giugno 2023 23:18

Di Marzio: "Orsolini piace alla Fiorentina, in Serie A su di lui c'è anche il Napoli"

15 giugno 2023 00:29

Nazione: "A Joao Pedro piacerebbe la Fiorentina, idea in prestito. Da valutare le condizioni fisiche"

23 gennaio 2023 08:51

Dalla Turchia, Fiorentina proverà a prendere in prestito Joao Pedro: non convince condizione fisica

22 gennaio 2023 19:48

Dalla Turchia, non ci sono notizie per il rinnovo di Callejon con la Fiorentina, c'è il Fenerbahce

15 febbraio 2022 15:10

Paura Empoli, per errore il bonifico per acquisto di Zajc arriva ad una concessionaria di auto

28 settembre 2021 14:00

Dalla Turchia, Sarri ha un accordo con il presidente del Fenerbahce

27 marzo 2021 13:40

Martinez Quarta non gioca? Nessun problema, lo vuole a gennaio il Fenerbahce

04 dicembre 2020 13:49

Sfuma Muriqi, trattativa chiusa con la Lazio. Scambio documenti in corso

05 settembre 2020 22:32

Muriqi, la Lazio offre 16 milioni più bonus. È vicina alla chiusura dell'affare

02 settembre 2020 17:25

CorSport, Muriqi, la Fiorentina e Barone rinunciano al bomber. Via libera per la Lazio di Lotito

30 agosto 2020 14:22

Lotito furioso con la Fiorentina per Muriqi, chiamata a Joe Barone. Il retroscena

29 agosto 2020 12:26

Dalla Turchia: Vincenzo Montella in lizza per la panchina del Fenerbahçe

20 maggio 2020 17:33

Dalla Spagna, il difensore Naldo dell'Espanyol fra gli obiettivi della Fiorentina. Arriverebbe gratis

07 maggio 2020 00:11

Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club

18 agosto 2019 13:09

Mundo Deportivo, potrebbe riaccendersi l'interesse della Fiorentina per Elmas. Su di lui c'è anche il Milan

26 giugno 2019 00:30

Kalinc flop anche con l'Atletico Madrid, adesso lo vuole il Fenerbahce. Pronti 15 milioni

19 maggio 2019 03:02

La Fiorentina vuole il centrocampista classe 99 Elmas, offerta di 11 milioni al Fenerbahce. La risposta...

08 maggio 2019 17:31

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