Labaro Viola

Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"

Il centrocampista marocchino impressionato dal tifo del Fenerbahçe dopo la rimonta in CL contro il Feyenoord

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2025 23:45
Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così" -
News
Fiorentina
Champions League
Feyenoord
Fenerbahce
Amrabat
Condividi

Dopo una sfida ad altissima intensità nei preliminari di Champions League, conclusasi con una vittoria spettacolare per 5-2 del Fenerbahçe sul Feyenoord, l'ex giocatore di Feyenoord, Fiorentina e Manchester United, ha parlato a fine gara dell’esperienza vissuta nello stadio turco:

Ho giocato per il Feyenoord, il Manchester United e la Fiorentina. Non parlerò male dell'atmosfera di queste squadre, ma la migliore che abbia mai sperimentato è quella del Kadıköy. Giocare qui è difficile per qualsiasi avversario.

I tifosi del Fenerbahçe hanno infatti trasformato la gara in una vera e propria bolgia, spingendo la squadra di Mourinho ad una clamorosa rimonta con una prestazione travolgente.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok