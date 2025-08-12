Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"

Il centrocampista marocchino impressionato dal tifo del Fenerbahçe dopo la rimonta in CL contro il Feyenoord

Dopo una sfida ad altissima intensità nei preliminari di Champions League, conclusasi con una vittoria spettacolare per 5-2 del Fenerbahçe sul Feyenoord, l'ex giocatore di Feyenoord, Fiorentina e Manchester United, ha parlato a fine gara dell’esperienza vissuta nello stadio turco:

“Ho giocato per il Feyenoord, il Manchester United e la Fiorentina. Non parlerò male dell'atmosfera di queste squadre, ma la migliore che abbia mai sperimentato è quella del Kadıköy. Giocare qui è difficile per qualsiasi avversario.”

I tifosi del Fenerbahçe hanno infatti trasformato la gara in una vera e propria bolgia, spingendo la squadra di Mourinho ad una clamorosa rimonta con una prestazione travolgente.