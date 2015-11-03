Notizie Amrabat Fiorentina

Amrabat entusiasta del Betis: "Futuro qui? Non posso promettere niente, non dipende da me ma perché no?"
26 novembre 2025 22:24
Amrabat è una furia, se la prende con l’assistente e fa volare la bandierina
28 ottobre 2025 09:14
Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"
12 agosto 2025 23:45
La Gazzetta dello Sport titola: "Amrabat può tornare in Italia, su di lui c'è la Juventus"
11 agosto 2025 15:43
Amrabat dà il benvenuto a Rios in Europa. Intervento killer dell'ex Fiorentina sul colombiano in amichevole
27 luglio 2025 19:21
Tuttosport: “Per il centrocampo della Juve spuntano i nomi di Kessie e Amrabat”
26 luglio 2025 16:36
Tuttosport: "L'ex Fiorentina Amrabat piace a Juve ed Atalanta. Torna in Serie A?"
25 luglio 2025 10:36
Amrabat non ha convinto Mourinho, Moretto: "Il Fenerbache ascolterà offerte per il marocchino"
23 luglio 2025 17:23
Juric chiama Amrabat all’Atalanta, a Verona fu il suo uomo chiave. Servono 20 milioni
13 giugno 2025 23:36
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha chiesto uno sconto per il riscatto di Amrabat, no della Fiorentina"
23 aprile 2025 11:15
Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat
20 gennaio 2025 18:51
Amrabat: "Passaggio al Fenerbahce non semplice, mi volevano diverse squadre. Mourinho? È speciale"
05 dicembre 2024 15:47
Amrabat racconta l'addio alla Fiorentina: "Se ti chiama Mourinho non puoi dire no. È un vincente come me"
24 ottobre 2024 18:14
Pazzini svela: "Amrabat voleva calciare un rigore al mio posto, gli dissi: 'Lascia stare'"
11 ottobre 2024 22:52
Amrabat: "Qui al Fenerbahce per vincere l'Europa League, lavoreremo per quest'obbiettivo"
25 settembre 2024 13:26
Richardson titolare al posto di Amrabat, per lui un'ora di gioco nella vittoria del Marocco
09 settembre 2024 23:57
Il retroscena di Romano: "Simeone ha chiamato Amrabat, ma l'Atletico non offriva l'obbligo di riscatto"
06 settembre 2024 14:56
Nazione: “L’identità della Fiorentina passa dal centrocampo. Chi verrà messo al posto di Amrabat?”
03 settembre 2024 09:23
Amrabat: "Dopo un Fiorentina-Roma Mourinho mi disse: sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te"
01 settembre 2024 14:16
Vicepresidente Fenerbahce: "Seguivamo Amrabat, impressionati dalla sua professionalità in Conference"
31 agosto 2024 18:25
Le prime parole di Amrabat al Fenerbache: "Mourinho mi disse: Sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te un giorno"
31 agosto 2024 13:45
Amrabat saluta la Fiorentina: "Un onore indossare questa maglia, vi terrò nel mio cuore per sempre"
31 agosto 2024 12:51
La Fiorentina ringrazia Amrabat: "Grazie per la professionalità mostrata fino al 120' dell'ultima partita"
31 agosto 2024 11:21
È finita l'avventura di Amrabat alla Fiorentina: è in volo verso Istanbul con la maglia del Ferbahce
30 agosto 2024 14:30
Video, la Fiorentina torna a Firenze dopo la Conference. Ultimo viaggio per Amrabat prima dell'addio
30 agosto 2024 05:48
Pedullà: "Il Fenerbahce è arrivato ai 18 milioni chiesti per Amrabat, adesso la Fiorentina farà 2/3 colpi"
30 agosto 2024 00:12
Romano: "Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid che offre il prestito secco, la Fiorentina chiede l'obbligo"
29 agosto 2024 13:53
TMW, si blocca Gilmour al Napoli e Conte adesso chiede Amrabat, ipotesi scambio con Folorunsho
29 agosto 2024 13:35
Corriere Fiorentino: "Fenerbahce, pronto ingaggio da oltre 4 milioni l'anno per Amrabat"
29 agosto 2024 09:14
Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"
29 agosto 2024 09:05
Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce può chiudere per Amrabat. Baturina? Operazione complessa"
29 agosto 2024 08:58
Dalla Turchia: "La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat"
28 agosto 2024 21:21
Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat"
28 agosto 2024 19:49
Palladino: "Siamo carichi per domani. Amrabat? Finché è qui darà tutto per la Fiorentina"
28 agosto 2024 19:40
Bocci: "Adli è un giocatore tecnico,ma non lo vedo in un centrocampo da titolare insieme ad Amrabat"
28 agosto 2024 18:40
Poche ore rimaste per Amrabat al Fenerbahce? No, il mercato in Turchia chiude il 13 settembre
28 agosto 2024 18:35
Nonostante la trattativa con il Fenerbahce, Amrabat parte con la squadra. È a disposizione di Palladino
28 agosto 2024 14:50
Pedullà: "La Fiorentina chiede 18 milioni per Amrabat, con il Fenerbahce distanza di 4 milioni"
28 agosto 2024 11:23
Corriere dello Sport: “Fenerbahce su Amrabat, lo vuole Mourinho. Resta viva anche l’ipotesi Napoli”
28 agosto 2024 09:40
Romano: "Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni"
27 agosto 2024 23:57
TMW: Per Amrabat distanza di 3 milioni tra Fenerbahce e Fiorentina. Viola già a caccia del sostituto
27 agosto 2024 23:22
Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato
27 agosto 2024 22:29
Di Marzio: "Fiorentina e Fenerbahce trattano Amrabat per 15 milioni. C'è il si del giocatore"
27 agosto 2024 20:29
Romano: "L'Everton ha chiesto informazioni per Amrabat. L'operazione è difficile"
27 agosto 2024 18:36
Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"
27 agosto 2024 12:07
Dalla Turchia: "Il Fenerbache ha incontrato l'agente di Amrabat, l'offerta è un prestito con diritto a 12 milioni"
27 agosto 2024 11:40
Pedullà: "Nella notte offerta del Fenerbahce per Amrabat, prestito oneroso con diritto di riscatto"
27 agosto 2024 11:18
Corriere Fiorentino: "Zero offerte per Amrabat, in mancanza di opzioni resterà alla Fiorentina"
26 agosto 2024 09:11
Corriere dello Sport: "La permanenza di Amrabat quasi una certezza. Solo timidi approcci dalla Turchia"
25 agosto 2024 10:29
TMW: Il Napoli forte su Amrabat, Conte lo vuole ma per Palladino è un punto fermo
24 agosto 2024 23:47
Corriere dello Sport: “Amrabat verso la permanenza. Lovric e Bove nomi caldi per la Fiorentina”
23 agosto 2024 08:23
Corriere dello Sport: "Se parte Amrabat servono due centrocampisti, Bove e Lovric le ipotesi"
22 agosto 2024 13:24
La Fiorentina rifiuta l'offerta del Napoli per Amrabat e la società azzurra compra un altro centrocampista
22 agosto 2024 12:42
Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c'è, la lista
22 agosto 2024 10:23
Nazione: "La Fiorentina vuole completare la difesa senza spendere troppo. Folorunsho per Amrabat? No"
22 agosto 2024 08:42
TMW: "Amrabat proposto al Napoli, la Fiorentina chiede 15/20 milioni per cederlo. Piace a Conte"
21 agosto 2024 11:09
Moretto annuncia: "Il Napoli sonda Amrabat per il centrocampo. Piace tantissimo a Conte"
21 agosto 2024 08:05
Schira rivela: "Palladino sta spingendo per la permanenza di Amrabat, lo considera un giocatore chiave"
18 agosto 2024 10:49
Dalla Francia riportano: "Amrabat ha dei contatti con l'Atletico Madrid, si valuta la partenza del marocchino"
15 agosto 2024 18:34
Il futuro di Amrabat resta incerto, rilanciato in queste ore un nuovo interesse dell'Atletico Madrid
14 agosto 2024 23:54
Amoruso: "Per Nico bisogna chiedere tanti soldi, non comanda la Juve nella trattativa"
14 agosto 2024 18:26
Amrabat ha finalmente tolto dal suo profilo Instagram la scritta "Manchester United"
14 agosto 2024 17:25
TMW: “Sia la Fiorentina che Palladino vorrebbero tenere Amrabat, nessun offerta dalla Premier”
14 agosto 2024 15:41
Corriere Fiorentino: “Amrabat vuole solamente lo United ma senza offerte resta alla Fiorentina”
14 agosto 2024 08:39
Ferrara: "Amrabat sarebbe il centrocampista perfetto per Palladino, spero riesca a restare con la maglia viola"
13 agosto 2024 18:56
Gazzetta: "Amrabat vuole restare alla Fiorentina ma sogna ancora il Manchester United"
13 agosto 2024 09:39
Amoruso: "Difficile comprare Amrabat adesso, restasse sarebbe tanta roba per la Fiorentina"
12 agosto 2024 14:31
Nazione: “Se arrivano offerte solo dalla Turchia, Amrabat resta alla Fiorentina. Palladino vuole convincerlo”
12 agosto 2024 08:29
E adesso Amrabat può restare alla Fiorentina. La società chiede 15 milioni per venderlo, Bologna interessato?
11 agosto 2024 23:57
La Nazione rivela: "Incontro Amrabat-Goretti in Germania. Cambiano i piani? Palladino lo stima"
11 agosto 2024 08:04
Corriere Fiorentino: "Lo strano caso di Amrabat, lui vuole tornare in Premier ma ieri è stato messo titolare"
11 agosto 2024 07:53
Palladino: "Manca qualcosa dal mercato. Amrabat? Nato grande rapporto, finché è qui sono felice"
10 agosto 2024 19:05
Da Bologna: "Amrabat tra le idee per il centrocampo. L'alternativa è Puertas dell'Union St. Gilloise"
10 agosto 2024 15:11
Nazione svela: "Palladino convoca Amrabat per il Friburgo, grande feeling tra i due"
10 agosto 2024 09:00
Da Bologna: idea Amrabat dalla Fiorentina, c'è voglia di regalare un centrocampista a Italiano
09 agosto 2024 13:30
Repubblica: "Richardson alla Fiorentina consigliato da Amrabat, proprio colui che vuole andare via"
09 agosto 2024 08:36
Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina"
08 agosto 2024 23:27
Dalla Turchia: "Amrabat ha accettato il Fenerbahce. Manchester United ed Atletico lo vorrebbero in prestito"
08 agosto 2024 11:29
Dalla Turchia: "Fenerbahce e Galatasaray su Amrabat, ma prima devono occuparsi delle cessioni"
07 agosto 2024 16:53
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce molla Amrabat perchè la Fiorentina non fa lo sconto sul cartellino"
05 agosto 2024 12:50
Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce ha offerto 10 milioni per Amrabat, la Fiorentina ne chiede 15"
03 agosto 2024 09:35
Dal Viola Park, Primo allenamento per Quarta. Amrabat lavora a parte come Nzola e Sabiri
02 agosto 2024 19:49
Corriere dello Sport: “Mourinho sta provando a convincere Amrabat ma lui vuole tornare in Premier”
02 agosto 2024 08:50
TMW scrive: "Il Fenerbahce fa sul serio per Amrabat, Mourinho spinge per portarlo in Turchia"
01 agosto 2024 13:29
Corriere dello Sport: "Amrabat via ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce il club più vicino"
31 luglio 2024 09:55
Cm.it rivela: "McKennie alla Fiorentina potrebbe sbloccarsi con uno scambio alla pari con Amrabat"
30 luglio 2024 12:19
Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha trovato l'accordo con Amrabat, pronti a investire 12 milioni per il marocchino"
30 luglio 2024 10:33
Tuttosport: "Il piano della Fiorentina è McKennie per Amrabat ma per il marocchino servono 18 milioni"
30 luglio 2024 09:18
Dalla Spagna, L'Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone
29 luglio 2024 18:28
Quarta e Amrabat a Firenze mercoledi. L'argentino rinuncia a qualche giorno di ferie. Nico il 5 agosto
29 luglio 2024 12:19
Corriere dello Sport: "Capitolo Amrabat, possibile nuovo prestito in Inghilterra. C'è il Milan"
28 luglio 2024 08:53
La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"
27 luglio 2024 00:23
QS rivela: "Fofana costa troppo, il Milan vira su Amrabat e sull'obiettivo della Fiorentina Rios"
25 luglio 2024 13:29
Tuttosport: "Il Milan frena per Fofana, ora nel mirino c'è Amrabat in uscita dalla Fiorentina"
24 luglio 2024 08:57
VIDEO, Amrabat si allena in palestra da solo, indossando i pantaloncini del Manchester United
23 luglio 2024 18:31
Romano: "Interesse in Spagna e Italia per Amrabat. Red Devils vogliono un nuovo accordo con i viola"
23 luglio 2024 16:52
TMW fa il punto su Amrabat. "Lo United lavora per un nuovo prestito o un acquisto a cifre più basse"
23 luglio 2024 14:21
Bucchioni: "Colpani è un giocatore completo, farebbe comodo perché fa la doppia fase e fa gol"
23 luglio 2024 13:46
Caso Amrabat, Nazione: “Il Manchester lavora ad un nuovo prestito ma prima dovrebbe rinnovare con la Fiorentina”
23 luglio 2024 08:45
D'Agostino: "La Fiorentina deve prendere 4 centrocampisti senza sbagliare. Amrabat l'ideale per Palladino"
22 luglio 2024 19:45
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