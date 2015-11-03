Labaro Viola

Notizie Amrabat Fiorentina

Amrabat entusiasta del Betis: "Futuro qui? Non posso promettere niente, non dipende da me ma perché no?"

26 novembre 2025 22:24

Amrabat è una furia, se la prende con l’assistente e fa volare la bandierina

28 ottobre 2025 09:14

Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"

12 agosto 2025 23:45

La Gazzetta dello Sport titola: "Amrabat può tornare in Italia, su di lui c'è la Juventus"

11 agosto 2025 15:43

Amrabat dà il benvenuto a Rios in Europa. Intervento killer dell'ex Fiorentina sul colombiano in amichevole

27 luglio 2025 19:21

Tuttosport: “Per il centrocampo della Juve spuntano i nomi di Kessie e Amrabat”

26 luglio 2025 16:36

Tuttosport: "L'ex Fiorentina Amrabat piace a Juve ed Atalanta. Torna in Serie A?"

25 luglio 2025 10:36

Amrabat non ha convinto Mourinho, Moretto: "Il Fenerbache ascolterà offerte per il marocchino"

23 luglio 2025 17:23

Juric chiama Amrabat all’Atalanta, a Verona fu il suo uomo chiave. Servono 20 milioni

13 giugno 2025 23:36

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha chiesto uno sconto per il riscatto di Amrabat, no della Fiorentina"

23 aprile 2025 11:15

Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat

20 gennaio 2025 18:51

Amrabat: "Passaggio al Fenerbahce non semplice, mi volevano diverse squadre. Mourinho? È speciale"

05 dicembre 2024 15:47

Amrabat racconta l'addio alla Fiorentina: "Se ti chiama Mourinho non puoi dire no. È un vincente come me"

24 ottobre 2024 18:14

Pazzini svela: "Amrabat voleva calciare un rigore al mio posto, gli dissi: 'Lascia stare'"

11 ottobre 2024 22:52

Amrabat: "Qui al Fenerbahce per vincere l'Europa League, lavoreremo per quest'obbiettivo"

25 settembre 2024 13:26

Richardson titolare al posto di Amrabat, per lui un'ora di gioco nella vittoria del Marocco

09 settembre 2024 23:57

Il retroscena di Romano: "Simeone ha chiamato Amrabat, ma l'Atletico non offriva l'obbligo di riscatto"

06 settembre 2024 14:56

Nazione: “L’identità della Fiorentina passa dal centrocampo. Chi verrà messo al posto di Amrabat?”

03 settembre 2024 09:23

Amrabat: "Dopo un Fiorentina-Roma Mourinho mi disse: sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te"

01 settembre 2024 14:16

Vicepresidente Fenerbahce: "Seguivamo Amrabat, impressionati dalla sua professionalità in Conference"

31 agosto 2024 18:25

Le prime parole di Amrabat al Fenerbache: "Mourinho mi disse: Sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te un giorno"

31 agosto 2024 13:45

Amrabat saluta la Fiorentina: "Un onore indossare questa maglia, vi terrò nel mio cuore per sempre"

31 agosto 2024 12:51

La Fiorentina ringrazia Amrabat: "Grazie per la professionalità mostrata fino al 120' dell'ultima partita"

31 agosto 2024 11:21

È finita l'avventura di Amrabat alla Fiorentina: è in volo verso Istanbul con la maglia del Ferbahce

30 agosto 2024 14:30

Video, la Fiorentina torna a Firenze dopo la Conference. Ultimo viaggio per Amrabat prima dell'addio

30 agosto 2024 05:48

Pedullà: "Il Fenerbahce è arrivato ai 18 milioni chiesti per Amrabat, adesso la Fiorentina farà 2/3 colpi"

30 agosto 2024 00:12

Romano: "Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid che offre il prestito secco, la Fiorentina chiede l'obbligo"

29 agosto 2024 13:53

TMW, si blocca Gilmour al Napoli e Conte adesso chiede Amrabat, ipotesi scambio con Folorunsho

29 agosto 2024 13:35

Corriere Fiorentino: "Fenerbahce, pronto ingaggio da oltre 4 milioni l'anno per Amrabat"

29 agosto 2024 09:14

Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"

29 agosto 2024 09:05

Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce può chiudere per Amrabat. Baturina? Operazione complessa"

29 agosto 2024 08:58

Dalla Turchia: "La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat"

28 agosto 2024 21:21

Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat"

28 agosto 2024 19:49

Palladino: "Siamo carichi per domani. Amrabat? Finché è qui darà tutto per la Fiorentina"

28 agosto 2024 19:40

Bocci: "Adli è un giocatore tecnico,ma non lo vedo in un centrocampo da titolare insieme ad Amrabat"

28 agosto 2024 18:40

Poche ore rimaste per Amrabat al Fenerbahce? No, il mercato in Turchia chiude il 13 settembre

28 agosto 2024 18:35

Nonostante la trattativa con il Fenerbahce, Amrabat parte con la squadra. È a disposizione di Palladino

28 agosto 2024 14:50

Pedullà: "La Fiorentina chiede 18 milioni per Amrabat, con il Fenerbahce distanza di 4 milioni"

28 agosto 2024 11:23

Corriere dello Sport: “Fenerbahce su Amrabat, lo vuole Mourinho. Resta viva anche l’ipotesi Napoli”

28 agosto 2024 09:40

Romano: "Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni"

27 agosto 2024 23:57

TMW: Per Amrabat distanza di 3 milioni tra Fenerbahce e Fiorentina. Viola già a caccia del sostituto

27 agosto 2024 23:22

Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato

27 agosto 2024 22:29

Di Marzio: "Fiorentina e Fenerbahce trattano Amrabat per 15 milioni. C'è il si del giocatore"

27 agosto 2024 20:29

Romano: "L'Everton ha chiesto informazioni per Amrabat. L'operazione è difficile"

27 agosto 2024 18:36

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Dalla Turchia: "Il Fenerbache ha incontrato l'agente di Amrabat, l'offerta è un prestito con diritto a 12 milioni"

27 agosto 2024 11:40

Pedullà: "Nella notte offerta del Fenerbahce per Amrabat, prestito oneroso con diritto di riscatto"

27 agosto 2024 11:18

Corriere Fiorentino: "Zero offerte per Amrabat, in mancanza di opzioni resterà alla Fiorentina"

26 agosto 2024 09:11

Corriere dello Sport: "La permanenza di Amrabat quasi una certezza. Solo timidi approcci dalla Turchia"

25 agosto 2024 10:29

TMW: Il Napoli forte su Amrabat, Conte lo vuole ma per Palladino è un punto fermo

24 agosto 2024 23:47

Corriere dello Sport: “Amrabat verso la permanenza. Lovric e Bove nomi caldi per la Fiorentina”

23 agosto 2024 08:23

Corriere dello Sport: "Se parte Amrabat servono due centrocampisti, Bove e Lovric le ipotesi"

22 agosto 2024 13:24

La Fiorentina rifiuta l'offerta del Napoli per Amrabat e la società azzurra compra un altro centrocampista

22 agosto 2024 12:42

Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c'è, la lista

22 agosto 2024 10:23

Nazione: "La Fiorentina vuole completare la difesa senza spendere troppo. Folorunsho per Amrabat? No"

22 agosto 2024 08:42

TMW: "Amrabat proposto al Napoli, la Fiorentina chiede 15/20 milioni per cederlo. Piace a Conte"

21 agosto 2024 11:09

Moretto annuncia: "Il Napoli sonda Amrabat per il centrocampo. Piace tantissimo a Conte"

21 agosto 2024 08:05

Schira rivela: "Palladino sta spingendo per la permanenza di Amrabat, lo considera un giocatore chiave"

18 agosto 2024 10:49

Dalla Francia riportano: "Amrabat ha dei contatti con l'Atletico Madrid, si valuta la partenza del marocchino"

15 agosto 2024 18:34

Il futuro di Amrabat resta incerto, rilanciato in queste ore un nuovo interesse dell'Atletico Madrid

14 agosto 2024 23:54

Amoruso: "Per Nico bisogna chiedere tanti soldi, non comanda la Juve nella trattativa"

14 agosto 2024 18:26

Amrabat ha finalmente tolto dal suo profilo Instagram la scritta "Manchester United"

14 agosto 2024 17:25

TMW: “Sia la Fiorentina che Palladino vorrebbero tenere Amrabat, nessun offerta dalla Premier”

14 agosto 2024 15:41

Corriere Fiorentino: “Amrabat vuole solamente lo United ma senza offerte resta alla Fiorentina”

14 agosto 2024 08:39

Ferrara: "Amrabat sarebbe il centrocampista perfetto per Palladino, spero riesca a restare con la maglia viola"

13 agosto 2024 18:56

Gazzetta: "Amrabat vuole restare alla Fiorentina ma sogna ancora il Manchester United"

13 agosto 2024 09:39

Amoruso: "Difficile comprare Amrabat adesso, restasse sarebbe tanta roba per la Fiorentina"

12 agosto 2024 14:31

Nazione: “Se arrivano offerte solo dalla Turchia, Amrabat resta alla Fiorentina. Palladino vuole convincerlo”

12 agosto 2024 08:29

E adesso Amrabat può restare alla Fiorentina. La società chiede 15 milioni per venderlo, Bologna interessato?

11 agosto 2024 23:57

La Nazione rivela: "Incontro Amrabat-Goretti in Germania. Cambiano i piani? Palladino lo stima"

11 agosto 2024 08:04

Corriere Fiorentino: "Lo strano caso di Amrabat, lui vuole tornare in Premier ma ieri è stato messo titolare"

11 agosto 2024 07:53

Palladino: "Manca qualcosa dal mercato. Amrabat? Nato grande rapporto, finché è qui sono felice"

10 agosto 2024 19:05

Da Bologna: "Amrabat tra le idee per il centrocampo. L'alternativa è Puertas dell'Union St. Gilloise"

10 agosto 2024 15:11

Nazione svela: "Palladino convoca Amrabat per il Friburgo, grande feeling tra i due"

10 agosto 2024 09:00

Da Bologna: idea Amrabat dalla Fiorentina, c'è voglia di regalare un centrocampista a Italiano

09 agosto 2024 13:30

Repubblica: "Richardson alla Fiorentina consigliato da Amrabat, proprio colui che vuole andare via"

09 agosto 2024 08:36

Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina"

08 agosto 2024 23:27

Dalla Turchia: "Amrabat ha accettato il Fenerbahce. Manchester United ed Atletico lo vorrebbero in prestito"

08 agosto 2024 11:29

Dalla Turchia: "Fenerbahce e Galatasaray su Amrabat, ma prima devono occuparsi delle cessioni"

07 agosto 2024 16:53

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce molla Amrabat perchè la Fiorentina non fa lo sconto sul cartellino"

05 agosto 2024 12:50

Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce ha offerto 10 milioni per Amrabat, la Fiorentina ne chiede 15"

03 agosto 2024 09:35

Dal Viola Park, Primo allenamento per Quarta. Amrabat lavora a parte come Nzola e Sabiri

02 agosto 2024 19:49

Corriere dello Sport: “Mourinho sta provando a convincere Amrabat ma lui vuole tornare in Premier”

02 agosto 2024 08:50

TMW scrive: "Il Fenerbahce fa sul serio per Amrabat, Mourinho spinge per portarlo in Turchia"

01 agosto 2024 13:29

Corriere dello Sport: "Amrabat via ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce il club più vicino"

31 luglio 2024 09:55

Cm.it rivela: "McKennie alla Fiorentina potrebbe sbloccarsi con uno scambio alla pari con Amrabat"

30 luglio 2024 12:19

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha trovato l'accordo con Amrabat, pronti a investire 12 milioni per il marocchino"

30 luglio 2024 10:33

Tuttosport: "Il piano della Fiorentina è McKennie per Amrabat ma per il marocchino servono 18 milioni"

30 luglio 2024 09:18

Dalla Spagna, L'Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone

29 luglio 2024 18:28

Quarta e Amrabat a Firenze mercoledi. L'argentino rinuncia a qualche giorno di ferie. Nico il 5 agosto

29 luglio 2024 12:19

Corriere dello Sport: "Capitolo Amrabat, possibile nuovo prestito in Inghilterra. C'è il Milan"

28 luglio 2024 08:53

La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"

27 luglio 2024 00:23

QS rivela: "Fofana costa troppo, il Milan vira su Amrabat e sull'obiettivo della Fiorentina Rios"

25 luglio 2024 13:29

Tuttosport: "Il Milan frena per Fofana, ora nel mirino c'è Amrabat in uscita dalla Fiorentina"

24 luglio 2024 08:57

VIDEO, Amrabat si allena in palestra da solo, indossando i pantaloncini del Manchester United

23 luglio 2024 18:31

Romano: "Interesse in Spagna e Italia per Amrabat. Red Devils vogliono un nuovo accordo con i viola"

23 luglio 2024 16:52

TMW fa il punto su Amrabat. "Lo United lavora per un nuovo prestito o un acquisto a cifre più basse"

23 luglio 2024 14:21

Bucchioni: "Colpani è un giocatore completo, farebbe comodo perché fa la doppia fase e fa gol"

23 luglio 2024 13:46

Caso Amrabat, Nazione: “Il Manchester lavora ad un nuovo prestito ma prima dovrebbe rinnovare con la Fiorentina”

23 luglio 2024 08:45

D'Agostino: "La Fiorentina deve prendere 4 centrocampisti senza sbagliare. Amrabat l'ideale per Palladino"

22 luglio 2024 19:45

Archivio

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