Amrabat dà il benvenuto a Rios in Europa. Intervento killer dell’ex Fiorentina sul colombiano in amichevole

Richard Rios, ex obiettivo di mercato di Fiorentina e Roma, ha fatto il suo esordio con la maglia del Benfica dopo il trasferimento avvenuto pochi giorni fa dal Palmeiras per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Ieri il club portoghese è sceso in campo per un’amichevole estiva contro i turchi del Fenerbahce, vinta per 3-2. L’episodio che ha preso la scena, però, è stato l’intervento shock da parte dell’ex Fiorentina, Sofyan Amrabat, proprio su Richard Rios. Un’entrata da dietro, a forbice da parte del marocchino che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per le condizioni del centrocampista colombiano, appena arrivato al Benfica, che è riuscito a continuare la partita.

Di seguito il video: