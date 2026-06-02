Tifoso viola incontra Sarri. "Mister vieni a Firenze?" La risposta: "Certo, se mi chiamassero, volentieri.."

Curioso siparietto tra un tifoso della Fiorentina e Maurizio Sarri che si appresta ad allenare l'Atalanta ma aspetta la chiamata viola

Curioso episodio durante la festa della Maggiolata a Lucignano in provincia di Arezzo dove nella serata di ieri non è passato inosservato Maurizio Sarri.

L'allenatore toscano che si appresta a diventare il prossimo allenatore dell'Atalanta non sembra nel mirino della Fiorentina che ha scelto Fabio Grosso per la panchina viola nell'anno del centenario.

Un tifoso viola ha avvicinato l'ex allenatore della Lazio riuscendo a scambiare un paio di battute con l'oggetto del desiderio di tanti tifosi viola.

"Mister, vieni a Firenze?"

Repentoria la risposta di Sarri:

"Certo, se mi chiamassero, volentieri!"