Salah raggiunge Italiano al Besiktas. L'egiziano svincolato avrà un ingaggio da 10 mln + 2 di bonus a stagione

Colpo clamoroso del Besiktas di Vincenzo Italiano che è vicino ad ingaggiare Momo Salah svincolato dopo la lunga esperienza al Liverpool

Il Besiktas continua a essere molto attivo sul mercato e, dopo l'arrivo di Trossard, punta a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Oltre a seguire con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, il club turco sta accelerando anche per provare a ingaggiare Mohamed Salah, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Liverpool lo scorso 30 giugno.

Secondo quanto riferiscono i media turchi, sono in corso contatti intensi tra le parti per portare l'attaccante egiziano alla corte di Vincenzo Italiano. Nella giornata odierna il Besiktas avrebbe presentato la prima proposta contrattuale al giocatore. Salah avrebbe inizialmente chiesto uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione, salvo poi ridurre le proprie richieste, aprendo così alla possibilità di trovare un'intesa economica di massima.

L'entourage del calciatore si trova a Istanbul per discutere gli ultimi dettagli dell'eventuale accordo, con particolare attenzione alla durata del contratto e alla gestione dei diritti d'immagine, da sempre uno degli aspetti più delicati della trattativa.

A frenare l'entusiasmo, però, sono arrivate le parole dell'agente Ramy Abbas, che ha dichiarato sui social: «Personalmente non so dove giocherà Mohamed la prossima stagione», lasciando aperti tutti gli scenari sul futuro dell'attaccante.

Nonostante ciò, il Besiktas continua a spingere con decisione. Secondo Foot Mercato, la fumata bianca sarebbe sempre più vicina: l'ipotesi sul tavolo prevede un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, uno stipendio fisso di circa 10 milioni di euro a stagione e bonus che potrebbero far salire il compenso fino a 12 milioni di euro complessivi, come riportato anche da Calciomercato.com.