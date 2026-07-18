Dal Brasile sicuri: "Fiorentina su Bruno Gomes, interesse concreto dei viola per il jolly dell'International"

Dal Brasile rilanciano l'interesse della Fiorentina per il centrocampista dell'Internacional: il passaporto europeo faciliterebbe l'operazione

Dal Brasile rimbalza una nuova indiscrezione di mercato che riguarda la Fiorentina. Secondo le ultime informazioni provenienti da Porto Alegre, i viola sarebbero il club italiano maggiormente interessato a Bruno Gomes, centrocampista dell'Internacional, destinato a essere uno dei possibili partenti in questa sessione estiva.

Il 24enne, che possiede anche un passaporto europeo, rappresenta un profilo particolarmente appetibile per i club di Serie A, proprio perché non occuperebbe uno slot da extracomunitario. Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma di sondaggi e di un interesse concreto che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Bruno Gomes è un centrocampista moderno, dinamico e duttile. Nato come mediano, può essere impiegato anche da mezzala e, all'occorrenza, come terzino destro. Fa dell'intensità, del recupero palla e della capacità di accompagnare l'azione le sue qualità principali, abbinate a una buona tecnica di base e a una notevole corsa.

Nella stagione 2025 ha collezionato oltre 30 presenze con l'Internacional tra campionato, Copa Libertadores, Copa do Brasil e campionato Gaúcho, mettendo a referto anche un gol e alcuni assist. Numeri che confermano il suo ruolo sempre più importante nella formazione brasiliana.

Per il momento si tratta di un'indiscrezione proveniente dal Brasile, ma il nome di Bruno Gomes entra così nella lista dei profili accostati alla Fiorentina per rinforzare ulteriormente il centrocampo in vista della prossima stagione.