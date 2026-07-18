Il Corriere dello Sport scrive: "Il Sassuolo potrebbe accettare Brescianini come contropartita per Thorstvedt"

Il centrocampista norvegese ha l'accordo coi viola

Resta viva la trattativa che conduce a Thorstvedt. Il centrocampista norvegese ha già trovato un accordo di massima con la Fiorentina, che forte di questa intesa intende ridurre al minimo l'esborso economico e lo ha ribadito chiaramente al Sassuolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport – Stadio.

Con il trascorrere del tempo, il club emiliano si sta mostrando sempre più propenso ad accogliere una contropartita tecnica all'interno dell'operazione. In cima alla lista dei desideri dei neroverdi c'è Brescianini, sebbene rimangano calde anche le opzioni che portano a Sohm e Fabbian. Riflettori puntati inoltre su Commuzzo: il giovane difensore è molto stimato dal Sassuolo e la dirigenza viola sarebbe disposta a farlo partire in prestito secco o, al massimo, inserendo un diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. I negoziati tra le due società proseguono per limare i dettagli, con possibili novità attese già nel corso dei prossimi giorni.