Oulai arriverà oggi a Firenze, il volo é atteso a Firenze intorno alle 18. Poi al Viola Park per la firma

Oulai atteso oggi a Firenze per la firma e le visite mediche

Si è conclusa la trattativa che porta Oulai alla Fiorentina. Dopo le parole del vicepresidente Turco e la smentita della Fiorentina di ieri oggi il calciatore è atteso in città. Infatti Oulai, reduce da un grande mondiale, arriverà oggi a Peretola con un volo che dovrebbe atterrare intorno alle ore 18. Poi una volta atterrato si dirigerà al Viola Park per la firma sul contratto e per le visite mediche di rito. Paratici chiude così il suo 6º colpo in questo calciomercato in attesa dell’arrivo di Valdepeñas