Tarozzi: "Pioli è stato un signore, mi ha detto di accettare subito la richiesta del Bologna"

L'ex vice di Pioli ha ricordato il mister con cui stava lavorando

L'ex vice di Pioli, Andrea Tarozzi, ha parlato di quando ha chiamato Stefano Pioli per andare a Bologna con Domenico Tedesco: "Ho chiamato subito Stefano per dirglielo e mi ha detto di accettare subito il Bologna. Gliel'ho chiesto perchè ero legato a lui professionalmente e volevo essere corretto. Stefano è stato un signore come sempre perché è una persona fantastica e mi ha reso felice."