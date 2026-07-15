Ceccarini rivela: "Nuovi contatti nelle ultime ore tra Fiorentina e Juventus per Joao Mario"

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, Viola e Bianconeri hanno riaperto i contatti per il terzino portoghese

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha rivelato che nelle ultime Fiorentina e Juventus sono tornate a parlare per Joao Mario. Il terzino destro portoghese è tornato a Torino dopo la breve parantesi a Bologna.