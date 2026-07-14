Ceccarini: "La Fiorentina è molto forte su Oulai, Paratici è convinto che sia il giocatore giusto per i viola"

Il commento di Niccolò Ceccarini sul possibile arrivo del centrocampista della Costa D'Avorio per puntellare il centrocampo della Fiorentina

Ospite del palinsesto di Radio Firenze Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato degli ultimi aggiornamenti sulle trattative calde di casa Fiorentina:

Ecco le parole del direttore di TMW:

"Valdepenas sarà un giocatore della Fiorentina. Le cifre sono 7-8 milioni per l'acquisto a titolo definitivo e il 50% sulla futura rivendita, c'è anche un diritto di recompra spalmato su più stagioni in favore del Real Madrid, presumibilmente per 2-3 anni. Tutti mi dicono che sia un ottimo giocatore, poi lo deve dimostrare"

Su Oulai:

"La Fiorentina ammette di lavorare sull'operazione Oulai, sarebbe veramente un grande acquisto. Paratici se ha la possibilità di prendere il giocatore e non ha ceduto nessuno, non aspetterà un incasso di un certo tipo e spingerà forte sul giocatore. Sono convintissimi che il giocatore sia giusto per la Fiorentina. Il procuratore dice che è tutto fatto, la Fiorentina prende tempo ma al momento non ha trovato la quadra definitiva. Credo che possa giocare davanti alla difesa, per me è molto simile a Fagioli"

Su Nusa:

"Nusa sarebbe tanta roba, l'esterno d'attacco forte lo vogliono fare, me lo aspetto. Purtroppo la Fiorentina non ha avuto negli anni precedenti degli esterni con dei gol nelle gambe e questo secondo me l'abbiamo pagato anche durante le finali. Se ne spendi 30 per Oulai non so se tu possa prendere un esterno da 40 poi non so quanti soldi abbia a disposizione la Fiorentina"

Sulle cessioni:

"Non possono starci tutti questi giocatori nel centrocampo della Fiorentina. E' fondamentale che qualcuno esca e che porti un po' di soldi perché la Fiorentina deve fare delle operazioni anche sugli esterni d'attacco"

Sugli esterni:

"Bakayoko piace cosi come piace Lang ma ho la sensazione che lui abbia qualcos'altro in testa. Sono convinto che prenderà un profilo di alto livello. Garnacho è un bell'esterno ma credo ci sia forte la Roma. "

Su Icardi:

"Icardi ha un senso se va via Kean, guadagna tantissimo"

Su Oso:

"Il Nottingham Forest ha fatto un'offerta per Oso e in questo momento la cifra sul difensore del Siviglia si è raffreddata".

Su Ruggieri:

"Secondo me Paratici se l'è messa in testa e prima di abbandonarla vuole capire se ci sono margini per poterlo prendere"