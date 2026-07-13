La Fiorentina fin qui sul mercato ha speso 41,5 milioni. Dalle cessioni degli esuberi ne ha incassati 15

In realtà la Fiorentina ha già incassato diversi milioni per le cessioni di esuberi e i prestiti di qualche giovane

La Fiorentina è in questo momento una delle protagoniste del calciomercato italiano. 4 colpi a sorpresa portati da Paratici che hanno alzato sia il livello della rosa che le aspettative ed entusiasmo dei tifosi. L’idea è che in questo momento la Fiorentina abbia speso delle cifre importantissime sul mercato rispetto a quanto incassato, ma non è del tutto vero.Infatti i viola dal 1º Luglio, giorno in cui inizia la nuova stagione a livello di bilancio, hanno speso 15 milioni per Viery e 25 per Atta entrambi arrivati a titolo definitivo. Per Dragusin fin qui è costato circa 1,5 dato che l’obbligo di riscatto partirà solo alla 22esima presenza. Jimenez invece è in prestito gratuito con diritto di riscatto, dunque fin qui non è costato niente alla Fiorentina. Dunque il totale dei soldi incassati ammonta a 41,5 milioni di euro.A bilanciare in parte questa cifra ci sono le cessioni fatte fin qui dal club viola. Lucchesi è stato riscattato dal Monza per 2 milioni, Harder va al Basilea per 1,5 e Amatucci è andato al Deportivo per 2,5. Poi c’è la cifra spesa dal Cagliari per il prestito di Fazzini che ammonta ad 1 milione, anche qui non c’è certezza sul riscatto, e infine i 7,5 milioni di Beltran dal River Plate che è stato ceduto con l’obbligo di riscatto. A questi soldi vanno aggiunti anche quelli incassati dai prestiti di Martinelli, Rubino e Di Stefano a 800 mila euro. Dunque i viola fin qui hanno incassato 15,3 milioni di euro. Oltre a questo bisogna contare che i viola hanno alleggerito il monte ingaggi liberandosi di stipendi come quello di Beltran e Sabiri (andato via a 0) che venivano pagati ma di fatto erano fuori dal progetto tecnico della Fiorentina