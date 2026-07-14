L'amichevole di domenica contro la Primavera sarà sostituita da un allenamento congiunto a porte aperte

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Con una nota ufficiale la Fiorentina comunica che l'amichevole prevista per domenica 19 luglio alle 18:30 tra Prima Squadra e Primavera, sarà sostituita da un allenamento congiunto, sempre con la squadra U20, a porte aperte con inizio alle ore 18:00. I cancelli saranno aperti a partire dalle 16:00.

Tutti coloro che avessero già acquistato un biglietto per l'evento precedentemente previsto "INGRESSO GIORNALIERO 19 LUGLIO - VILLAGE & AMICHEVOLE - FIORENTINA vs FIORENTINA U20" riceveranno un nuovo biglietto di accesso alla medesima e-mail dell'account utilizzato per l'acquisto e il rimborso dell'importo nei tempi tecnici necessari a Vivaticket.

Coloro che invece hanno acquistato il pack "INGRESSO FIORENTINA VS FIORENTINA U20 + WATCH PARTY FINALE MONDIALI FIFA 2026 - GIRO PIZZA & BEVANDA" riceveranno una e-mail con il link per richiedere il rimborso del pacchetto, disponibile anche cliccando QUI, oppure potranno utilizzare il titolo già acquistato e ricevere successivamente una Fiorentina Ticketing Gift Card del valore di € 10 o € 5 per under 14 spendibile su ogni prodotto di biglietteria entro un anno dall'emissione.

La società fa sapere inoltre che sono ancora disponibili gli ultimi pack per Allenamento + Watch Party Finale Mondiali FIFA 2026 + GiroPizza&Bevanda: