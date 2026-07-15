Moretto: "Ounahi sta andando all'Ajax, manca poco per l'accordo" Sfuma per la Fiorentina

Il giocatore marocchino è vicino ad andare in Eredivisie con l'Ajax

Stando a quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, Azzedine Ounahi sarebbe sempre più vicino al trasferimento all'Ajax. Il centrocampista marocchino, accostato di recente alla Fiorentina come uno dei profili preferiti da Fabio Grosso, sembra ora orientato verso l'Eredivisie.

Moretto ha infatti spiegato la situazione in questi termini: «L'Ajax sta progressivamente accantonando la pista legata a Dani Ceballos, mentre guadagna quota l'ipotesi Azzedine Ounahi. Si tratta di un profilo che raccoglie un consenso unanime all'interno della dirigenza dei Lancieri, e i contatti tra le parti sono attualmente in corso».

Con le trattative ormai entrate in una fase calda, l'opzione che avrebbe potuto portare il centrocampista a Firenze appare dunque destinata a tramontare definitivamente.