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Notizie Girona Fiorentina

Gazzetta: “Fiorentina su Asprilla, il Girona valuta l’esterno 12 milioni di euro”

23 gennaio 2026 09:12

La Fiorentina vuole un altro esterno offensivo. Gazzetta: “Asprilla del Girona è un’idea concreta”

15 gennaio 2026 09:22

Gazzetta: “Fiorentina su Asprilla, ala destra del Girona. Valore di mercato di 12 milioni”

14 gennaio 2026 09:06

Rodriguez, accostato alla Fiorentina a gennaio, giocherà la Champions. Il Girona chiude per l'uruguaiano

11 giugno 2024 18:27

Ufficiale, Cristoforo va al Girona. Si è svincolato dalla Fiorentina, contratto annuale con opzione

06 ottobre 2020 09:05

Dalla Spagna, il Girona è interessato a Cristoforo per il mercato invernale. Il suo contratto...

28 dicembre 2019 21:56

Il Girona ha messo nel mirino Cristoforo. Per Montella può partire, ora tutto dipende dalla sua volontà

20 novembre 2019 18:19

Cristoforo ha rifiutato il Girona perché non era intenzionato a giocare in seconda divisione

03 settembre 2019 09:53

Sky, Cristoforo è vicino al Girona. Il suo sostituto potrebbe essere Ginella del Montevideo Wanderers

24 agosto 2019 20:32

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