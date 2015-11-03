Notizie Girona Fiorentina

Gazzetta: “Fiorentina su Asprilla, il Girona valuta l’esterno 12 milioni di euro”
23 gennaio 2026 09:12
La Fiorentina vuole un altro esterno offensivo. Gazzetta: “Asprilla del Girona è un’idea concreta”
15 gennaio 2026 09:22
Gazzetta: “Fiorentina su Asprilla, ala destra del Girona. Valore di mercato di 12 milioni”
14 gennaio 2026 09:06
Rodriguez, accostato alla Fiorentina a gennaio, giocherà la Champions. Il Girona chiude per l'uruguaiano
11 giugno 2024 18:27
Ufficiale, Cristoforo va al Girona. Si è svincolato dalla Fiorentina, contratto annuale con opzione
06 ottobre 2020 09:05
Dalla Spagna, il Girona è interessato a Cristoforo per il mercato invernale. Il suo contratto...
28 dicembre 2019 21:56
Il Girona ha messo nel mirino Cristoforo. Per Montella può partire, ora tutto dipende dalla sua volontà
20 novembre 2019 18:19
Cristoforo ha rifiutato il Girona perché non era intenzionato a giocare in seconda divisione
03 settembre 2019 09:53
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