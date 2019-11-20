Il Girona ha messo nel mirino Cristoforo. Per Montella può partire, ora tutto dipende dalla sua volontà

Secondo quanto scrive diaridegirona.cat , il Girona ha messo nel suo mirino Sebastian Cristoforo. Il centrocampista viola non viene preso in considerazione da mister Montella pertanto il club spagnolo...

Secondo quanto scrive diaridegirona.cat , il Girona ha messo nel suo mirino Sebastian Cristoforo. Il centrocampista viola non viene preso in considerazione da mister Montella pertanto il club spagnolo lo vorrebbe acquistare. Il contratto dell'uruguaiano ha la scadenza nel 2020, il Girona potrebbe provarci già a gennaio ma molto dipende anche dalla volontà del calciatore che in estate non si è voluto muovere da Firenze.