Ceccarini rivela: "La Fiorentina sta pensando in maniera concreta a Volpato del Sassuolo"
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 11:32
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina. Il direttore di TMW infatti scrive su X: "La Fiorentina sta pensando in maniera concreta a Volpato del Sassuolo." Un possibile indizio anche della presenza di Grosso sulla panchina viola per la prossima stagione