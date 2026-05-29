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Ceccarini rivela: "La Fiorentina sta pensando in maniera concreta a Volpato del Sassuolo"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 11:32
Ceccarini rivela: "La Fiorentina sta pensando in maniera concreta a Volpato del Sassuolo" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina. Il direttore di TMW infatti scrive su X: "La Fiorentina sta pensando in maniera concreta a Volpato del Sassuolo." Un possibile indizio anche della presenza di Grosso sulla panchina viola per la prossima stagione

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