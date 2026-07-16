Ceccarini: "Fiorentina fiduciosa di chiudere la trattativa Oulai. Bakayoko è il preferito in attacco"

Gli aggiornamenti di Niccolò Ceccarini sulle trattative in entrata e in uscita della Fiorentina

Nel consueto appuntamento "Nik & Nik" in onda su Radio Firenze Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato degli aggiornamenti sulle trattative della Fiorentina.

Su Oulai:

"Secondo me siamo arrivati alla fase calda della trattativa.

Da ieri ci sono dei segnali più confortanti ma ci vuole prudenza.

La Fiorentina sta facendo il massimo per chiudere questa operazione e l'obiettivo sarebbe sistemare nelle prossime 48h l'operazione. C'è più fiducia nella Fiorentina perché c'è il segnale che il Trabzonspor stia abbassando le pretese"

Sull'uscita di Moreno e Valentini:

"Le perplessità di Moreno le devo anche capire, penso possa aspirare anche a qualcosa di meglio. Per la Fiorentina sarebbe tanta roba, sono 8.5 milioni di euro per la metà perchè la Fiorentina manterrebbe il 50% sulla futura rivendita. Non capisco la resistenza di Valentini piuttosto ma su Moreno ci può stare."

Su Joao Mario:

"Se dovesse arrivare, prendiamoci anche questo. Ieri ho avuto la certezza che le due società si stanno parlando, è una delle tante trattative che Paratici sta portando avanti in prestito con diritto di riscatto"

Su Bakayoko:

"Secondo me è il giocatore che vogliono più di ogni altro. Se si riesce a vendere Valentini e Moreno, faresti 15 milioni per due giocatori che non hai mai utilizzato, sono cifre che spostano nel mercato della Fiorentina. Sull'esterno d'attacco, aspettatevi un giocatore del genere. Penso sia il preferito della società, io lo prenderei. E' un'operazione che puoi fare in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alle presenze per un totale di oltre venti milioni".

Sulle trattative col Sassuolo:

"Pietro Comuzzo è un giocatore che piace al Sassuolo cosi come piace Brescianini.

Nell'operazione Thorsvedt potrebbero proporre Brescianini a titolo definitivo e Comuzzo in prestito ma al momento è tutto fermo".

Su Valdepenas:

"C'è già l'accordo col Real Madrid, non credo ci sia un accordo firmato. Il Real Madrid vuole vedere il giocatore in ritiro, il giocatore potrebbe trasferirsi a Firenze dopo l'amichevole del 01 Agosto. Il Real comanda in questa operazione ma la Fiorentina avrà anche un piano b se dovesse andar male".