Notizie Cristoforo Fiorentina

Cristoforo saluta i tifosi viola: "Prendo i ricordi e le persone nel mio cuore"
11 ottobre 2020 20:55
Ufficiale, Cristoforo va al Girona. Si è svincolato dalla Fiorentina, contratto annuale con opzione
06 ottobre 2020 09:05
Cor. Fiorentino: Fatta per Barreca dal Monaco. Pradè cercherà di piazzare tre esuberi
04 ottobre 2020 11:05
Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...
19 agosto 2020 12:26
Cristoforo: "Dopo Sousa a Firenze gli allenatori non mi hanno più dato fiducia. Futuro? Vedrò cosa fare"
14 giugno 2020 18:41
Cristoforo pensa già al futuro: "Vorrei restare all'Eibar. Darò tutto me stesso perché ciò avvenga.."
02 aprile 2020 20:47
Cristoforo: "A Firenze ho avuto poco spazio. Ho scelto la squadra giusta per farmi valere.."
16 gennaio 2020 20:44
UFFICIALE: CRISTOFORO CEDUTO ALL'EIBAR IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO
11 gennaio 2020 12:02
CorSport, Dalle Mura e Chiorra i due giovanissimi viola promossi in Prima Squadra
11 gennaio 2020 11:59
Di Marzio, Cristoforo va all’Eibar in prestito con obbligo legato alle presenze
09 gennaio 2020 17:09
Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...
01 gennaio 2020 12:38
Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare
26 dicembre 2019 15:13
Il Peñarol è interessato a prendere Maxi Olivera e Cristoforo ma non risponde alle richieste economiche della viola
25 dicembre 2019 16:10
Dall'Uruguay, il Penarol vuol riportare Cristoforo in patria. Contatti avviati. I dettagli
17 dicembre 2019 22:36
Il Girona ha messo nel mirino Cristoforo. Per Montella può partire, ora tutto dipende dalla sua volontà
20 novembre 2019 18:19
Gazzetta: per la trasferta di Verona, Montella studia la sorpresa Cristoforo. Zurkowski bocciato?
15 novembre 2019 11:59
Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?
14 novembre 2019 14:12
Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."
16 ottobre 2019 21:42
Cristoforo ha rifiutato il Girona perché non era intenzionato a giocare in seconda divisione
03 settembre 2019 09:53
Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp
28 agosto 2019 12:05
Sky, Cristoforo è vicino al Girona. Il suo sostituto potrebbe essere Ginella del Montevideo Wanderers
24 agosto 2019 20:32
Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa
14 agosto 2019 10:59
Tre calciatori in uscita ancora da piazzare. Per Biraghi si attende solo la mossa dell'Inter
08 agosto 2019 12:35
Cristoforo: "Me ne sono andato per colpa di Pioli. Ecco cosa mi ha detto..."
10 settembre 2018 14:35
Dopo Cristoforo anche Maxi Oliveira ai saluti. Se ne va in Messico
01 settembre 2018 00:51
Ufficiale, Cristoforo in prestito con diritto di riscatto al Getafe
01 settembre 2018 00:48
Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont..
03 agosto 2018 10:40
Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo
28 luglio 2018 09:20
Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...
06 luglio 2018 23:40
Corriere dello sport, Maxi Olivera e Cristoforo hanno chiesto la cessione. Corvino li piazzerà al miglior offerente
06 luglio 2018 10:45
Da Eysseric e Dragowski a Cristoforo e Olivera. La Fiorentina è piena di esuberi in vendita
06 luglio 2018 09:58
Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic
29 giugno 2018 23:40
Cristoforo: "E' certo che non continuerò a Firenze. Presto il punto con il mio agente.."
24 maggio 2018 09:30
FORM. UFFICIALI, FUORI BADELJ GIOCA CRISTOFORO, IN AVANTI SAPONARA
20 maggio 2018 16:52
Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo...
31 marzo 2018 09:17
Una vita da mediano: Cristoforo bocciato troppo presto? La riserva che risponde presente...
26 febbraio 2018 11:53
CdS Stadio, Dabo al posto di Badelj con il Chievo? Ballottaggio aperto con Cristoforo. Pioli...
23 febbraio 2018 09:16
ACF si schiera al fianco di Maxi Olivera e Cristoforo: "Rispetto per i nostri tesserati"
02 febbraio 2018 13:05
Cristoforo, Corvino si impone rinunciando alla cessione per 2 milioni. Pioli blocca Dragowski, resta Olivera...
01 febbraio 2018 09:46
Pedullà: rifiutata offerta Nottingham Forest per Maxi, il Getafe offre 3 mln per Cristoforo
31 gennaio 2018 22:49
La Gazzetta si sbilancia: Cristoforo e Sanchez rimarranno a Firenze. Tutte chiacchere...
31 gennaio 2018 09:47
Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi...
30 gennaio 2018 08:46
La Lazio guarda a Firenze, per giugno vogliono Badelj e adesso pensano a Cristoforo come alternativa
23 gennaio 2018 14:59
Badelj+Veretout+Benassi. Così il centrocampo viola è diventato intoccabile e chi non gioca vuole andare via
14 gennaio 2018 14:33
Olivera-Cristoforo, un doppio flop di Corvino che costa 8 milioni: ora serve cederli allo stesso prezzo
09 gennaio 2018 10:18
La Gazzetta Dello Sport, la Lazio pensa a Cristoforo per il centrocampo. Possibile uno scambio...
09 gennaio 2018 08:56
La Nazione, ok del Benevento: Cataldi per il dopo Badelj corteggiato da Lazio e Roma
27 dicembre 2017 08:57
La Fiorentina mette sul mercato quattro giocatori con la formula del prestito. Anche Milenkovic...
15 dicembre 2017 08:56
Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto
14 dicembre 2017 01:47
Corriere Fiorentino: Pioli ha bocciato Sanchez e Cristoforo, ora è caccia a un centrocampista
05 dicembre 2017 12:17
Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18
04 dicembre 2017 20:17
La Nazione, Cataldi piace alla Fiorentina. Lazio e Benevento possono lasciarlo andare. Cristoforo nell'affare?
18 novembre 2017 08:46
Da Sousa a Pioli, Cristoforo non ha convinto nessuno, adesso si aprono le porte della cessione. Hagi invece...
07 novembre 2017 11:02
C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio...
04 novembre 2017 16:09
Il procuratore di Cristoforo e Maxi Olivera al centro sportivo per incontrare Corvino. Il motivo dell'incontro
03 novembre 2017 15:01
Cristoforo: "Vogliamo fare bene, sono a completa disposizione di Pioli. Ho parlato con Borja e Vecino..."
03 agosto 2017 11:24
CRISTOFORO FA IL BORJA, FLOP BABA. I TOP E I FLOP DI FIORENTINA - BARI 1-1
22 luglio 2017 19:24
Olivera sarà riscattato per 4,5 milioni. Potrebbe essere il titolare della prossima stagione. Cristoforo...
22 maggio 2017 10:34
Nei conti della Fiorentina, Cristoforo e Olivera spesa da 9 milioni in caso di salvezza raggiunta
10 maggio 2017 19:46
Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola
22 aprile 2017 23:04
Cristoforo: "Al Siviglia giocavo a centrocampo. Voglio restare. La vittoria di oggi..."
02 aprile 2017 18:22
Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
02 aprile 2017 17:36
Intanto Sousa valuta come sostituire Chiesa: Tello e Cristoforo le alternative
15 febbraio 2017 12:27
Cristoforo: "Gioco dove vuole il mister, lui vuole un calcio d'attacco. Vogliamo vincere sempre"
03 novembre 2016 23:31
Intanto Zarate fa gli scherzi a Cristoforo nello spogliatoio del centro sportivo
28 ottobre 2016 11:29
Cristoforo: "Voglio essere il futuro della Fiorentina, i tifosi sono la nostra anima. Sousa è magnifico"
15 ottobre 2016 11:01
Sopresa Cristoforo, ma il Corvo lo sapeva: ora fategli posto...
30 settembre 2016 10:00
Corvino confessa: "La vera rivelazione sarà Cristoforo"
28 settembre 2016 00:07
Sanchez + Cristoforo, adesso la Fiorentina ha un centrocampo completo. E Sousa può puntare sul 4-2-3-1...
04 settembre 2016 12:24
Cristoforo si presenta: "La Fiorentina è uno dei migliori club in Europa. Voglio convincere Sousa. Gli infortuni..."
29 agosto 2016 16:54
Cristoforo fa le visite mediche 3 volte: quando Benalouane insegna
29 agosto 2016 10:43
Cristoforo è della Fiorentina, obbligo di riscatto a 3,5 milioni. Cifre e dettagli dell'ultimo colpo viola
28 agosto 2016 11:46
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