Labaro Viola

Notizie Cristoforo Fiorentina

Cristoforo saluta i tifosi viola: "Prendo i ricordi e le persone nel mio cuore"

11 ottobre 2020 20:55

Ufficiale, Cristoforo va al Girona. Si è svincolato dalla Fiorentina, contratto annuale con opzione

06 ottobre 2020 09:05

Cor. Fiorentino: Fatta per Barreca dal Monaco. Pradè cercherà di piazzare tre esuberi

04 ottobre 2020 11:05

Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...

19 agosto 2020 12:26

Cristoforo: "Dopo Sousa a Firenze gli allenatori non mi hanno più dato fiducia. Futuro? Vedrò cosa fare"

14 giugno 2020 18:41

Cristoforo pensa già al futuro: "Vorrei restare all'Eibar. Darò tutto me stesso perché ciò avvenga.."

02 aprile 2020 20:47

Cristoforo: "A Firenze ho avuto poco spazio. Ho scelto la squadra giusta per farmi valere.."

16 gennaio 2020 20:44

UFFICIALE: CRISTOFORO CEDUTO ALL'EIBAR IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

11 gennaio 2020 12:02

CorSport, Dalle Mura e Chiorra i due giovanissimi viola promossi in Prima Squadra

11 gennaio 2020 11:59

Di Marzio, Cristoforo va all’Eibar in prestito con obbligo legato alle presenze

09 gennaio 2020 17:09

Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...

01 gennaio 2020 12:38

Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare

26 dicembre 2019 15:13

Il Peñarol è interessato a prendere Maxi Olivera e Cristoforo ma non risponde alle richieste economiche della viola

25 dicembre 2019 16:10

Dall'Uruguay, il Penarol vuol riportare Cristoforo in patria. Contatti avviati. I dettagli

17 dicembre 2019 22:36

Il Girona ha messo nel mirino Cristoforo. Per Montella può partire, ora tutto dipende dalla sua volontà

20 novembre 2019 18:19

Gazzetta: per la trasferta di Verona, Montella studia la sorpresa Cristoforo. Zurkowski bocciato?

15 novembre 2019 11:59

Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?

14 novembre 2019 14:12

Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."

16 ottobre 2019 21:42

Cristoforo ha rifiutato il Girona perché non era intenzionato a giocare in seconda divisione

03 settembre 2019 09:53

Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp

28 agosto 2019 12:05

Sky, Cristoforo è vicino al Girona. Il suo sostituto potrebbe essere Ginella del Montevideo Wanderers

24 agosto 2019 20:32

Tuttosport, zero offerte per Dabo e Cristoforo della Fiorentina. Eysseric andrà al Nantes o al Tolosa

14 agosto 2019 10:59

Tre calciatori in uscita ancora da piazzare. Per Biraghi si attende solo la mossa dell'Inter

08 agosto 2019 12:35

Cristoforo: "Me ne sono andato per colpa di Pioli. Ecco cosa mi ha detto..."

10 settembre 2018 14:35

Dopo Cristoforo anche Maxi Oliveira ai saluti. Se ne va in Messico

01 settembre 2018 00:51

Ufficiale, Cristoforo in prestito con diritto di riscatto al Getafe

01 settembre 2018 00:48

Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont..

03 agosto 2018 10:40

Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo

28 luglio 2018 09:20

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

Corriere dello sport, Maxi Olivera e Cristoforo hanno chiesto la cessione. Corvino li piazzerà al miglior offerente

06 luglio 2018 10:45

Da Eysseric e Dragowski a Cristoforo e Olivera. La Fiorentina è piena di esuberi in vendita

06 luglio 2018 09:58

Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic

29 giugno 2018 23:40

Cristoforo: "E' certo che non continuerò a Firenze. Presto il punto con il mio agente.."

24 maggio 2018 09:30

FORM. UFFICIALI, FUORI BADELJ GIOCA CRISTOFORO, IN AVANTI SAPONARA

20 maggio 2018 16:52

Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo...

31 marzo 2018 09:17

Una vita da mediano: Cristoforo bocciato troppo presto? La riserva che risponde presente...

26 febbraio 2018 11:53

CdS Stadio, Dabo al posto di Badelj con il Chievo? Ballottaggio aperto con Cristoforo. Pioli...

23 febbraio 2018 09:16

ACF si schiera al fianco di Maxi Olivera e Cristoforo: "Rispetto per i nostri tesserati"

02 febbraio 2018 13:05

Cristoforo, Corvino si impone rinunciando alla cessione per 2 milioni. Pioli blocca Dragowski, resta Olivera...

01 febbraio 2018 09:46

Pedullà: rifiutata offerta Nottingham Forest per Maxi, il Getafe offre 3 mln per Cristoforo

31 gennaio 2018 22:49

La Gazzetta si sbilancia: Cristoforo e Sanchez rimarranno a Firenze. Tutte chiacchere...

31 gennaio 2018 09:47

Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi...

30 gennaio 2018 08:46

La Lazio guarda a Firenze, per giugno vogliono Badelj e adesso pensano a Cristoforo come alternativa

23 gennaio 2018 14:59

Badelj+Veretout+Benassi. Così il centrocampo viola è diventato intoccabile e chi non gioca vuole andare via

14 gennaio 2018 14:33

Olivera-Cristoforo, un doppio flop di Corvino che costa 8 milioni: ora serve cederli allo stesso prezzo

09 gennaio 2018 10:18

La Gazzetta Dello Sport, la Lazio pensa a Cristoforo per il centrocampo. Possibile uno scambio...

09 gennaio 2018 08:56

La Nazione, ok del Benevento: Cataldi per il dopo Badelj corteggiato da Lazio e Roma

27 dicembre 2017 08:57

La Fiorentina mette sul mercato quattro giocatori con la formula del prestito. Anche Milenkovic...

15 dicembre 2017 08:56

Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto

14 dicembre 2017 01:47

Corriere Fiorentino: Pioli ha bocciato Sanchez e Cristoforo, ora è caccia a un centrocampista

05 dicembre 2017 12:17

Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18

04 dicembre 2017 20:17

La Nazione, Cataldi piace alla Fiorentina. Lazio e Benevento possono lasciarlo andare. Cristoforo nell'affare?

18 novembre 2017 08:46

Da Sousa a Pioli, Cristoforo non ha convinto nessuno, adesso si aprono le porte della cessione. Hagi invece...

07 novembre 2017 11:02

C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio...

04 novembre 2017 16:09

Il procuratore di Cristoforo e Maxi Olivera al centro sportivo per incontrare Corvino. Il motivo dell'incontro

03 novembre 2017 15:01

Cristoforo: "Vogliamo fare bene, sono a completa disposizione di Pioli. Ho parlato con Borja e Vecino..."

03 agosto 2017 11:24

CRISTOFORO FA IL BORJA, FLOP BABA. I TOP E I FLOP DI FIORENTINA - BARI 1-1

22 luglio 2017 19:24

Olivera sarà riscattato per 4,5 milioni. Potrebbe essere il titolare della prossima stagione. Cristoforo...

22 maggio 2017 10:34

Nei conti della Fiorentina, Cristoforo e Olivera spesa da 9 milioni in caso di salvezza raggiunta

10 maggio 2017 19:46

Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola

22 aprile 2017 23:04

Cristoforo: "Al Siviglia giocavo a centrocampo. Voglio restare. La vittoria di oggi..."

02 aprile 2017 18:22

Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

02 aprile 2017 17:36

Intanto Sousa valuta come sostituire Chiesa: Tello e Cristoforo le alternative

15 febbraio 2017 12:27

Cristoforo: "Gioco dove vuole il mister, lui vuole un calcio d'attacco. Vogliamo vincere sempre"

03 novembre 2016 23:31

Intanto Zarate fa gli scherzi a Cristoforo nello spogliatoio del centro sportivo

28 ottobre 2016 11:29

Cristoforo: "Voglio essere il futuro della Fiorentina, i tifosi sono la nostra anima. Sousa è magnifico"

15 ottobre 2016 11:01

Sopresa Cristoforo, ma il Corvo lo sapeva: ora fategli posto...

30 settembre 2016 10:00

Corvino confessa: "La vera rivelazione sarà Cristoforo"

28 settembre 2016 00:07

Sanchez + Cristoforo, adesso la Fiorentina ha un centrocampo completo. E Sousa può puntare sul 4-2-3-1...

04 settembre 2016 12:24

Cristoforo si presenta: "La Fiorentina è uno dei migliori club in Europa. Voglio convincere Sousa. Gli infortuni..."

29 agosto 2016 16:54

Cristoforo fa le visite mediche 3 volte: quando Benalouane insegna

29 agosto 2016 10:43

Cristoforo è della Fiorentina, obbligo di riscatto a 3,5 milioni. Cifre e dettagli dell'ultimo colpo viola

28 agosto 2016 11:46

Ufficiale, dal Siviglia arriva Cristoforo, ecco chi è il nuovo mediano della Fiorentina

27 agosto 2016 16:18

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