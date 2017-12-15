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La Fiorentina mette sul mercato quattro giocatori con la formula del prestito. Anche Milenkovic...

Su La Nazione si parla del mercato viola in uscita. Corvino userà la formula del prestito per tutti i giocatori in uscita a gennaio. Da Hagi, molto richiesto in B (Pescara in pole) a Cristoforo fino a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 08:56
La Fiorentina mette sul mercato quattro giocatori con la formula del prestito. Anche Milenkovic... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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Su La Nazione si parla del mercato viola in uscita. Corvino userà la formula del prestito per tutti i giocatori in uscita a gennaio. Da Hagi, molto richiesto in B (Pescara in pole) a Cristoforo fino a Maxi Olivera, ma ci sono altre situazioni che saranno valutate, come quella di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo non hai mai giocato in stagione e, con un addio temporaneo, avrebbe la possibilità di trovare un minutaggio fin qui mai avuto in viola.

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