La Fiorentina mette sul mercato quattro giocatori con la formula del prestito. Anche Milenkovic...

Su La Nazione si parla del mercato viola in uscita. Corvino userà la formula del prestito per tutti i giocatori in uscita a gennaio. Da Hagi, molto richiesto in B (Pescara in pole) a Cristoforo fino a...

Su La Nazione si parla del mercato viola in uscita. Corvino userà la formula del prestito per tutti i giocatori in uscita a gennaio. Da Hagi, molto richiesto in B (Pescara in pole) a Cristoforo fino a Maxi Olivera, ma ci sono altre situazioni che saranno valutate, come quella di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo non hai mai giocato in stagione e, con un addio temporaneo, avrebbe la possibilità di trovare un minutaggio fin qui mai avuto in viola.