Notizie Milenkovic Fiorentina

Pongracic sempre più al centro del progetto di Pioli, è il primo a far partire la manovra offensiva
11 agosto 2025 11:41
Milenkovic emozionato: "Firenze casa mia. Pioli un Top, la Fiorentina può vincere un trofeo"
06 agosto 2025 00:11
Milenkovic: "Ringrazio tutti i tifosi, ci vediamo l'anno prossimo in Europa per continuare il viaggio"
05 giugno 2025 13:37
Vidic elogia Milenkovic: "L'esperienza alla Fiorentina l'ha migliorato. Oggi rappresenta il calcio serbo"
02 aprile 2025 15:50
Vidic elogia Milenkovic: "Migliorato tanto come difensore grazie alla sua esperienza alla Fiorentina"
02 aprile 2025 13:09
Milenkovic migliore in campo della sfida che porta il Nottingham in semifinale di FA Cup
29 marzo 2025 23:36
Milenkovic ancora a segno, l'ex viola è una delle sorprese più belle della Premier League di questa stagione
15 marzo 2025 18:58
Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta
24 febbraio 2025 12:07
Pongracic colleziona un'altra panchina, mentre Milenkovic brilla ancora con il Forest
19 gennaio 2025 23:35
L'Inghilterra esalta Milenkovic: "Determinante nel Forest in lotta per il titolo, è l'acquisto dell'anno"
14 gennaio 2025 22:27
Marinakis: "La rete di El Kaabi in finale è stata una liberazione. Milenkovic lo abbiamo voluto fortemente nel Nottingham"
08 gennaio 2025 14:16
Milenkovic e il Nottingham vincono ancora: il club biancorosso vola al terzo posto in classifica
26 dicembre 2024 19:40
Shearer su Milenkovic: "Il Nottingham è in zona Champions anche grazie a lui. Due gol pesanti con United e Aston Villa"
18 dicembre 2024 13:13
Milenkovic grande protagonista nel successo del Nottingham Forest ad Old Trafford: per lui un gol
07 dicembre 2024 21:50
Corvino svela: “Andai a vedere Milenkovic ma m’innamorai di Vlahovic. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti”
30 novembre 2024 10:14
Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa
02 novembre 2024 18:49
Carragher: "Milenkovic difensore di prima categoria. Sono incredulo che il Nottingham lo abbia preso a poco"
23 ottobre 2024 13:40
Corriere dello Sport: “Ma che fine ha fatto Pongracic? Firenze rimpiange Milenkovic”
17 ottobre 2024 08:33
Milenkovic torna a Firenze: pranzo con amici in Sant'Ambrogio, un nuovo gesto d'amore per la città
16 ottobre 2024 16:57
Agresti: "Per Milenkovic nessun rimpianto, poteva diventare un giocatore importante, non è mai esploso"
15 ottobre 2024 23:10
Dall'Inghilterra: il Newcastle piomba su Milenkovic. Il Nottingham Forest chiede 50 milioni di euro
15 ottobre 2024 14:15
Nazione: “Da Terracciano a Biraghi ecco l’eredità lasciata da Corvino. Milenkovic l’ultimo big”
15 ottobre 2024 08:47
Milenkovic segna con la maglia della Nazionale. Gol contro la Svizzera e grande gioia per l'ex viola
12 ottobre 2024 22:04
Mental coach: "Gud e De Gea? Campioni. Milenkovic? Ora ha nuovi stimoli, garantisce solidità"
11 ottobre 2024 19:10
Milenkovic in Premier da protagonista, nominato MVP del Nottingham a Settembre
04 ottobre 2024 22:36
Milenkovic brilla ad Anfield, battuto il Liverpool 0-1: nel gol c'è anche lo zampino dell'ex Fiorentina
14 settembre 2024 21:22
Il Nottingham Forest di Milenkovic sbanca Anfield. Il difensore ex Fiorentina annulla l'attacco del Liverpool
14 settembre 2024 18:45
Bocci: "Tra Milenkovic e Pongracic ci sono delle categorie. A Bergamo giocherà ancora Biraghi"
11 settembre 2024 18:37
Gazzetta dà 6,5 al mercato della Fiorentina: “Addii dolorosi e arrivi intriganti. I viola hanno aperto un nuovo ciclo"
03 settembre 2024 09:20
Milenkovic fa il suo esordio in Premier: l'ex Fiorentina in campo dal 1', affronta il Southampton
24 agosto 2024 16:57
Milenkovic saluta tutti i giocatori della Fiorentina dopo l'amichevole. Era in tribuna. Ecco il video
30 luglio 2024 23:28
Palladino dritto al punto: "Persi tanti giocatori, serve completare la rosa al più presto"
30 luglio 2024 23:24
Amoruso: "Milenkovic non è mai cresciuto, giusto venderlo ora per quella cifra"
30 luglio 2024 13:40
Giraldi (ex Nottingham): "Casadei deve giocare e sbagliare tanto per crescere, va bene solo il prestito"
25 luglio 2024 13:42
Milenkovic saluta: "7 anni, viaggio indimenticabile, un amore eterno che resterà per sempre"
20 luglio 2024 22:38
Milenkovic: "Nottingham Forest club ambizioso. Giocare in Premier è una sfida, lavorerò duramente"
20 luglio 2024 14:21
Amoruso: "Milenkovic a Firenze ha sempre fatto il compitino, non ha mai trascinato la squadra"
19 luglio 2024 13:36
Il retroscena del Corriere dello Sport: “Milenkovic voleva cambiare aria, così Palladino ha spinto per Pongracic”
19 luglio 2024 08:53
Bucciantini: "Colpani per Nico? Non scherziamo, Nico è il campione della Fiorentina"
18 luglio 2024 22:08
Bucchioni: "Milenkovic in 7 anni non ha mai fatto lo step successivo. Percepiva uno stipendio da top"
18 luglio 2024 16:00
Wilson (CFO Nottingham): "Ammiriamo Milenkovic da tempo, siamo onorati di averlo qui con noi"
18 luglio 2024 14:18
Arriva l'ufficialità: la Fiorentina ha ceduto Milenkovic al Nottingham Forest a titolo definitivo
18 luglio 2024 13:21
Dopo Pongracic la Fiorentina sonda Logan Costa. Difensore del Tolosa che garantirebbe solidità e alternanza
18 luglio 2024 13:17
Dalla cessione di Milenkovic la Fiorentina guadagna più del doppio. Nel 2017 era costato 5,5 milioni
18 luglio 2024 11:41
Amoruso: "Milenkovic ha fatto tanti errori nella Fiorentina, capisco benissimo la sua cessione"
17 luglio 2024 19:27
Scugnizzo Viola: “L’affare Pongracic è la narrazione del messaggio di Commisso. Ridimensionamento, non solo del monte ingaggi però.”
17 luglio 2024 15:39
Pedullà: "La Fiorentina ha autorizzato Milenkovic a fare le visite mediche con il Nottingham Forest"
17 luglio 2024 11:50
Repubblica: “Milenkovic all’addio, tifosi Fiorentina delusi. Ma il suo nuovo contratto era un peso”
17 luglio 2024 09:19
Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"
16 luglio 2024 22:44
Bucchioni: "Milenkovic mai stato leader. L'ingaggio da 3 milioni non lo do a chi non fa la differenza"
16 luglio 2024 19:49
Damiani: "Milenkovic è forte, ma è anche incostante. Capisco la scelta che ha fatto la Fiorentina"
16 luglio 2024 17:21
Galbiati: "Se il motivo della cessione di Milenkovic è l'ingaggio, vuol dire che ci sono dei problemi e meno voglia di investire"
16 luglio 2024 16:37
Polverosi: "La cessione di Milenkovic significa grande ridimensionamento per la Fiorentina, spero arrivi uno più forte"
16 luglio 2024 15:53
264 presenze e 7 anni a Firenze, con Milenkovic se ne va una delle ultime bandiere della Fiorentina
16 luglio 2024 12:50
TMW rivela: "Domani le visite mediche di Milenkovic con il Nottingham, firmerà un contratto fino al 2029"
16 luglio 2024 12:04
Corriere dello Sport: “Milenkovic? Addio spiegato dall’ingaggio percepito. La Fiorentina abbassa il monte ingaggi”
16 luglio 2024 09:03
Di Marzio conferma: "Milenkovic al Nottingham. Domani la chiusura della trattativa con la Fiorentina"
15 luglio 2024 19:44
Pedullà annuncia: "Per Milenkovic al Nottingham svolta vicina. Si può chiudere a 12 milioni più bonus"
15 luglio 2024 19:15
Ferrara: "Milenkovic lo puoi vendere se hai già pronto il sostituto. Sennò cosa fanno i dirigenti?"
15 luglio 2024 19:03
Orlando: "Milenkovic? Per la Fiorentina sarebbe difficile da sostituire. La Premier è il suo campionato"
15 luglio 2024 16:38
La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione
15 luglio 2024 14:13
ESPN: "Accordo trovato tra Milenkovic e il Nottingham, continuano i colloqui tra la Fiorentina e il club inglese"
15 luglio 2024 10:34
Gazzetta: “Milenkovic-Nottingham Forest, trattativa calda. Fiorentina su Costa e Vitik”
15 luglio 2024 09:20
Nazione: “Milenkovic per la Fiorentina non è incedibile, prima offerta del Nottingham. Da capire la volontà del serbo”
15 luglio 2024 09:14
Nazione: “Milenkovic via? Fiorentina su Bijol e Nehuen Perez. Occhio alla pista Theate”
15 luglio 2024 09:12
Il Nottingham Forest ha offerto 9 milioni per Milenkovic, la Fiorentina chiede 13 milioni per venderlo
14 luglio 2024 23:31
Sportmediaset, La Fiorentina vuole almeno 20 milioni per Milenkovic. Si cerca l'accordo con il Nottingham
14 luglio 2024 17:21
Fabrizio Romano: "Il Nottingham ha inviato la prima offerta alla Fiorentina per Milenkovic, trattativa difficile"
14 luglio 2024 10:20
Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"
13 luglio 2024 23:27
Di Marzio conferma: "Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic"
13 luglio 2024 22:27
Milenkovic via dalla Fiorentina? Repubblica: “Dipende da Logan Costa del Tolosa”
11 luglio 2024 08:55
Corriere dello Sport: "Con la giusta offerta Milenkovic può partire. I 3.3 milioni di ingaggio iniziano a pesare"
10 luglio 2024 10:48
Nazione: “Milenkovic può lasciare la Fiorentina. Costa o Vitik in viole per sostituirlo”
08 luglio 2024 08:40
Da Milano scrivono: "La Fiorentina ci prova per Asllani, proposto uno scambio con Milenkovic"
07 luglio 2024 00:10
Di Marzio: "In caso di partenza di Milenkovic a la Fiorentina piace Logan Costa del Tolosa"
05 luglio 2024 12:33
Da Milano: "Il Milan punta Milenkovic in caso di cessione di Tomori che ha un offerta dal Newcastle"
03 luglio 2024 11:25
Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori
26 giugno 2024 23:37
Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all'altezza
25 giugno 2024 23:22
Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol
20 giugno 2024 17:28
Dall'Inghilterra: "Il Tottenham è interessato a Milenkovic, su di lui anche West Ham, Aston Villa e Newcastle"
18 giugno 2024 12:15
Milenkovic post Serbia-Inghilterra: "Arrabbiati per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il proseguimento del torneo, crediamo nella qualificazione"
17 giugno 2024 13:22
La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola
16 giugno 2024 22:54
Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro
10 giugno 2024 22:09
Bojinov: "Io punterei su Icardi, può ancora fare 20 gol in A. Per Milenkovic è arrivato il momento di cambiare aria"
06 giugno 2024 10:52
Milenkovic: "Rispettiamo il comunicato della Fiesole. Non siamo riusciti a regalare un sogno a Firenze"
02 giugno 2024 17:45
Calvarese: "Milenkovic cade perché subisce fallo. Il fallo di mano di Quarta non è rigore"
31 maggio 2024 22:05
Milenkovic: "Siamo più esperti nelle finali. Il nostro modo di giocare ci ha portato 3 finali in 2 anni"
22 maggio 2024 14:40
Milenkovic è in ripresa ma le marcature di Quarta preoccupano in vista della finale
19 maggio 2024 09:33
Amoruso: "La colpa del gol subito è di Quarta, ha perso il contatto con Djuric. Bravo Milenkovic"
14 maggio 2024 15:24
Bucchioni: "Milenkovic è in condizioni inguardabili. Nella mediocrità di oggi ci mettiamo anche l'arbitro"
05 maggio 2024 17:54
L'espulsione di Milenkovic condanna la Fiorentina: pioggia di 4,5 in pagella. È lui il peggiore a Bergamo
25 aprile 2024 13:45
Follia di Milenkovic e 5' d'inferno, la Fiorentina paga. Un risultato bugiardo in una gara di sacrificio
25 aprile 2024 09:17
Milenkovic: "Dobbiamo sfruttare subito le occasioni. In difesa attenti e concentrati come all'andata"
18 aprile 2024 18:36
Nazione, le big della Serie A tornano su Milenkovic: ora il serbo può lasciare la Fiorentina
15 aprile 2024 09:00
Milenkovic: "Dovevamo stare attenti a non subire goal, al ritorno spingeremo molto per passare il turno"
11 aprile 2024 21:34
La Fiorentina deve rifare la difesa: Quarta e Milenkovic verso la cessione in estate, Ranieri unica certezza
11 aprile 2024 14:10
La Nazione dura su Milenkovic: "La caduta del muro, pensavamo fosse di cemento ma si è dimostrato di cartongesso"
10 aprile 2024 14:40
De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"
04 aprile 2024 00:09
Trevisani: "Milenkovic imbarazzante sul gol di Leao", Borghi: "Fiorentina paga i clamorosi errori individuali"
03 aprile 2024 11:45
La Gazzetta condanna Milenkovic, voto 4,5: "Il mio film cult e Contrattempo. Sbaglia sui 2 gol"
31 marzo 2024 10:38
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