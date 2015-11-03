Labaro Viola

Notizie Milenkovic Fiorentina

Pongracic sempre più al centro del progetto di Pioli, è il primo a far partire la manovra offensiva

11 agosto 2025 11:41

Milenkovic emozionato: "Firenze casa mia. Pioli un Top, la Fiorentina può vincere un trofeo"

06 agosto 2025 00:11

Milenkovic: "Ringrazio tutti i tifosi, ci vediamo l'anno prossimo in Europa per continuare il viaggio"

05 giugno 2025 13:37

Vidic elogia Milenkovic: "L'esperienza alla Fiorentina l'ha migliorato. Oggi rappresenta il calcio serbo"

02 aprile 2025 15:50

Vidic elogia Milenkovic: "Migliorato tanto come difensore grazie alla sua esperienza alla Fiorentina"

02 aprile 2025 13:09

Milenkovic migliore in campo della sfida che porta il Nottingham in semifinale di FA Cup

29 marzo 2025 23:36

Milenkovic ancora a segno, l'ex viola è una delle sorprese più belle della Premier League di questa stagione

15 marzo 2025 18:58

Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta

24 febbraio 2025 12:07

Pongracic colleziona un'altra panchina, mentre Milenkovic brilla ancora con il Forest

19 gennaio 2025 23:35

L'Inghilterra esalta Milenkovic: "Determinante nel Forest in lotta per il titolo, è l'acquisto dell'anno"

14 gennaio 2025 22:27

Marinakis: "La rete di El Kaabi in finale è stata una liberazione. Milenkovic lo abbiamo voluto fortemente nel Nottingham"

08 gennaio 2025 14:16

Milenkovic e il Nottingham vincono ancora: il club biancorosso vola al terzo posto in classifica

26 dicembre 2024 19:40

Shearer su Milenkovic: "Il Nottingham è in zona Champions anche grazie a lui. Due gol pesanti con United e Aston Villa"

18 dicembre 2024 13:13

Milenkovic grande protagonista nel successo del Nottingham Forest ad Old Trafford: per lui un gol

07 dicembre 2024 21:50

Corvino svela: “Andai a vedere Milenkovic ma m’innamorai di Vlahovic. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti”

30 novembre 2024 10:14

Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa

02 novembre 2024 18:49

Carragher: "Milenkovic difensore di prima categoria. Sono incredulo che il Nottingham lo abbia preso a poco"

23 ottobre 2024 13:40

Corriere dello Sport: “Ma che fine ha fatto Pongracic? Firenze rimpiange Milenkovic”

17 ottobre 2024 08:33

Milenkovic torna a Firenze: pranzo con amici in Sant'Ambrogio, un nuovo gesto d'amore per la città

16 ottobre 2024 16:57

Agresti: "Per Milenkovic nessun rimpianto, poteva diventare un giocatore importante, non è mai esploso"

15 ottobre 2024 23:10

Dall'Inghilterra: il Newcastle piomba su Milenkovic. Il Nottingham Forest chiede 50 milioni di euro

15 ottobre 2024 14:15

Nazione: “Da Terracciano a Biraghi ecco l’eredità lasciata da Corvino. Milenkovic l’ultimo big”

15 ottobre 2024 08:47

Milenkovic segna con la maglia della Nazionale. Gol contro la Svizzera e grande gioia per l'ex viola

12 ottobre 2024 22:04

Mental coach: "Gud e De Gea? Campioni. Milenkovic? Ora ha nuovi stimoli, garantisce solidità"

11 ottobre 2024 19:10

Milenkovic in Premier da protagonista, nominato MVP del Nottingham a Settembre

04 ottobre 2024 22:36

Milenkovic brilla ad Anfield, battuto il Liverpool 0-1: nel gol c'è anche lo zampino dell'ex Fiorentina

14 settembre 2024 21:22

Il Nottingham Forest di Milenkovic sbanca Anfield. Il difensore ex Fiorentina annulla l'attacco del Liverpool

14 settembre 2024 18:45

Bocci: "Tra Milenkovic e Pongracic ci sono delle categorie. A Bergamo giocherà ancora Biraghi"

11 settembre 2024 18:37

Gazzetta dà 6,5 al mercato della Fiorentina: “Addii dolorosi e arrivi intriganti. I viola hanno aperto un nuovo ciclo"

03 settembre 2024 09:20

Milenkovic fa il suo esordio in Premier: l'ex Fiorentina in campo dal 1', affronta il Southampton

24 agosto 2024 16:57

Milenkovic saluta tutti i giocatori della Fiorentina dopo l'amichevole. Era in tribuna. Ecco il video

30 luglio 2024 23:28

Palladino dritto al punto: "Persi tanti giocatori, serve completare la rosa al più presto"

30 luglio 2024 23:24

Amoruso: "Milenkovic non è mai cresciuto, giusto venderlo ora per quella cifra"

30 luglio 2024 13:40

Giraldi (ex Nottingham): "Casadei deve giocare e sbagliare tanto per crescere, va bene solo il prestito"

25 luglio 2024 13:42

Milenkovic saluta: "7 anni, viaggio indimenticabile, un amore eterno che resterà per sempre"

20 luglio 2024 22:38

Milenkovic: "Nottingham Forest club ambizioso. Giocare in Premier è una sfida, lavorerò duramente"

20 luglio 2024 14:21

Amoruso: "Milenkovic a Firenze ha sempre fatto il compitino, non ha mai trascinato la squadra"

19 luglio 2024 13:36

Il retroscena del Corriere dello Sport: “Milenkovic voleva cambiare aria, così Palladino ha spinto per Pongracic”

19 luglio 2024 08:53

Bucciantini: "Colpani per Nico? Non scherziamo, Nico è il campione della Fiorentina"

18 luglio 2024 22:08

Bucchioni: "Milenkovic in 7 anni non ha mai fatto lo step successivo. Percepiva uno stipendio da top"

18 luglio 2024 16:00

Wilson (CFO Nottingham): "Ammiriamo Milenkovic da tempo, siamo onorati di averlo qui con noi"

18 luglio 2024 14:18

Arriva l'ufficialità: la Fiorentina ha ceduto Milenkovic al Nottingham Forest a titolo definitivo

18 luglio 2024 13:21

Dopo Pongracic la Fiorentina sonda Logan Costa. Difensore del Tolosa che garantirebbe solidità e alternanza

18 luglio 2024 13:17

Dalla cessione di Milenkovic la Fiorentina guadagna più del doppio. Nel 2017 era costato 5,5 milioni

18 luglio 2024 11:41

Amoruso: "Milenkovic ha fatto tanti errori nella Fiorentina, capisco benissimo la sua cessione"

17 luglio 2024 19:27

Scugnizzo Viola: “L’affare Pongracic è la narrazione del messaggio di Commisso. Ridimensionamento, non solo del monte ingaggi però.”

17 luglio 2024 15:39

Pedullà: "La Fiorentina ha autorizzato Milenkovic a fare le visite mediche con il Nottingham Forest"

17 luglio 2024 11:50

Repubblica: “Milenkovic all’addio, tifosi Fiorentina delusi. Ma il suo nuovo contratto era un peso”

17 luglio 2024 09:19

Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"

16 luglio 2024 22:44

Bucchioni: "Milenkovic mai stato leader. L'ingaggio da 3 milioni non lo do a chi non fa la differenza"

16 luglio 2024 19:49

Damiani: "Milenkovic è forte, ma è anche incostante. Capisco la scelta che ha fatto la Fiorentina"

16 luglio 2024 17:21

Galbiati: "Se il motivo della cessione di Milenkovic è l'ingaggio, vuol dire che ci sono dei problemi e meno voglia di investire"

16 luglio 2024 16:37

Polverosi: "La cessione di Milenkovic significa grande ridimensionamento per la Fiorentina, spero arrivi uno più forte"

16 luglio 2024 15:53

264 presenze e 7 anni a Firenze, con Milenkovic se ne va una delle ultime bandiere della Fiorentina

16 luglio 2024 12:50

TMW rivela: "Domani le visite mediche di Milenkovic con il Nottingham, firmerà un contratto fino al 2029"

16 luglio 2024 12:04

Corriere dello Sport: “Milenkovic? Addio spiegato dall’ingaggio percepito. La Fiorentina abbassa il monte ingaggi” 

16 luglio 2024 09:03

Di Marzio conferma: "Milenkovic al Nottingham. Domani la chiusura della trattativa con la Fiorentina"

15 luglio 2024 19:44

Pedullà annuncia: "Per Milenkovic al Nottingham svolta vicina. Si può chiudere a 12 milioni più bonus"

15 luglio 2024 19:15

Ferrara: "Milenkovic lo puoi vendere se hai già pronto il sostituto. Sennò cosa fanno i dirigenti?"

15 luglio 2024 19:03

Orlando: "Milenkovic? Per la Fiorentina sarebbe difficile da sostituire. La Premier è il suo campionato"

15 luglio 2024 16:38

La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione

15 luglio 2024 14:13

ESPN: "Accordo trovato tra Milenkovic e il Nottingham, continuano i colloqui tra la Fiorentina e il club inglese"

15 luglio 2024 10:34

Gazzetta: “Milenkovic-Nottingham Forest, trattativa calda. Fiorentina su Costa e Vitik”

15 luglio 2024 09:20

Nazione: “Milenkovic per la Fiorentina non è incedibile, prima offerta del Nottingham. Da capire la volontà del serbo”

15 luglio 2024 09:14

Nazione: “Milenkovic via? Fiorentina su Bijol e Nehuen Perez. Occhio alla pista Theate”

15 luglio 2024 09:12

Il Nottingham Forest ha offerto 9 milioni per Milenkovic, la Fiorentina chiede 13 milioni per venderlo

14 luglio 2024 23:31

Sportmediaset, La Fiorentina vuole almeno 20 milioni per Milenkovic. Si cerca l'accordo con il Nottingham

14 luglio 2024 17:21

Fabrizio Romano: "Il Nottingham ha inviato la prima offerta alla Fiorentina per Milenkovic, trattativa difficile"

14 luglio 2024 10:20

Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"

13 luglio 2024 23:27

Di Marzio conferma: "Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic"

13 luglio 2024 22:27

Milenkovic via dalla Fiorentina? Repubblica: “Dipende da Logan Costa del Tolosa”

11 luglio 2024 08:55

Corriere dello Sport: "Con la giusta offerta Milenkovic può partire. I 3.3 milioni di ingaggio iniziano a pesare"

10 luglio 2024 10:48

Nazione: “Milenkovic può lasciare la Fiorentina. Costa o Vitik in viole per sostituirlo”

08 luglio 2024 08:40

Da Milano scrivono: "La Fiorentina ci prova per Asllani, proposto uno scambio con Milenkovic"

07 luglio 2024 00:10

Di Marzio: "In caso di partenza di Milenkovic a la Fiorentina piace Logan Costa del Tolosa"

05 luglio 2024 12:33

Da Milano: "Il Milan punta Milenkovic in caso di cessione di Tomori che ha un offerta dal Newcastle"

03 luglio 2024 11:25

Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori

26 giugno 2024 23:37

Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all'altezza

25 giugno 2024 23:22

Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol

20 giugno 2024 17:28

Dall'Inghilterra: "Il Tottenham è interessato a Milenkovic, su di lui anche West Ham, Aston Villa e Newcastle"

18 giugno 2024 12:15

Milenkovic post Serbia-Inghilterra: "Arrabbiati per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il proseguimento del torneo, crediamo nella qualificazione"

17 giugno 2024 13:22

La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola

16 giugno 2024 22:54

Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro

10 giugno 2024 22:09

Bojinov: "Io punterei su Icardi, può ancora fare 20 gol in A. Per Milenkovic è arrivato il momento di cambiare aria"

06 giugno 2024 10:52

Milenkovic: "Rispettiamo il comunicato della Fiesole. Non siamo riusciti a regalare un sogno a Firenze"

02 giugno 2024 17:45

Calvarese: "Milenkovic cade perché subisce fallo. Il fallo di mano di Quarta non è rigore"

31 maggio 2024 22:05

Milenkovic: "Siamo più esperti nelle finali. Il nostro modo di giocare ci ha portato 3 finali in 2 anni"

22 maggio 2024 14:40

Milenkovic è in ripresa ma le marcature di Quarta preoccupano in vista della finale 

19 maggio 2024 09:33

Amoruso: "La colpa del gol subito è di Quarta, ha perso il contatto con Djuric. Bravo Milenkovic"

14 maggio 2024 15:24

Bucchioni: "Milenkovic è in condizioni inguardabili. Nella mediocrità di oggi ci mettiamo anche l'arbitro"

05 maggio 2024 17:54

L'espulsione di Milenkovic condanna la Fiorentina: pioggia di 4,5 in pagella. È lui il peggiore a Bergamo

25 aprile 2024 13:45

Follia di Milenkovic e 5' d'inferno, la Fiorentina paga. Un risultato bugiardo in una gara di sacrificio

25 aprile 2024 09:17

Milenkovic: "Dobbiamo sfruttare subito le occasioni. In difesa attenti e concentrati come all'andata"

18 aprile 2024 18:36

Nazione, le big della Serie A tornano su Milenkovic: ora il serbo può lasciare la Fiorentina 

15 aprile 2024 09:00

Milenkovic: "Dovevamo stare attenti a non subire goal, al ritorno spingeremo molto per passare il turno"

11 aprile 2024 21:34

La Fiorentina deve rifare la difesa: Quarta e Milenkovic verso la cessione in estate, Ranieri unica certezza

11 aprile 2024 14:10

La Nazione dura su Milenkovic: "La caduta del muro, pensavamo fosse di cemento ma si è dimostrato di cartongesso"

10 aprile 2024 14:40

De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"

04 aprile 2024 00:09

Trevisani: "Milenkovic imbarazzante sul gol di Leao", Borghi: "Fiorentina paga i clamorosi errori individuali"

03 aprile 2024 11:45

La Gazzetta condanna Milenkovic, voto 4,5: "Il mio film cult e Contrattempo. Sbaglia sui 2 gol"

31 marzo 2024 10:38

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