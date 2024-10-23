Carragher: "Milenkovic difensore di prima categoria. Sono incredulo che il Nottingham lo abbia preso a poco"

Sono davvero impressionato da lui e se fossi in un club di prima categoria lo prenderei subito

L'ex difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, sta facendo molto parlare di sé in Inghilterra, grazie alle sue prestazioni eccellenti fatte con la maglia del Nottingham Forest. In questa prima parte di stagione è stato sicuramente uno dei migliori centrali della Premier League, se non addirittura il migliore.

“Mi sembra proprio un difensore di prima categoria, è l'opinione espressa dall'ex difensore del Liverpool e ora commentatore di Sky Sports UK, Jamie Carragher, e credo che ci sia soddisfazione al Nottingham Forest per il fatto che non riescano a credere di averlo preso senza spendere un sacco di soldi”.

Inoltre: “E quando pensi al Nottingham Forest adesso, pensi ad una squadra che voglia stare in piedi e mantenere la propria porta inviolata grazie a due difensori centrali di prima categoria”.

Conclude: "Mi piace vedere giocare Milenkovic. Sembra un vero difensore. Sono davvero impressionato da lui e se fossi in un club di prima categoria lo prenderei subito. E' un gigante, e averlo preso al prezzo che ha pagato alla Fiorentina il Nottingham in estate, è un grande affare".

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