Notizie Nottingham Forest Fiorentina

FORMAZIONE FIORENTINA: TRIDENTE GUDMUNDSSON, KEAN E DZEKO. NDOUR NEL MEZZO
05 agosto 2025 19:51
Altra cessione di lusso per il Bologna di Italiano: Ndoye al Nottingham per 40 milioni più bonus
28 luglio 2025 17:52
Sportitalia riporta: "Il Milan è interessato a Comuzzo, una cessione del difensore non è da escludere"
28 luglio 2025 17:51
Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?
11 luglio 2025 17:51
Vidic elogia Milenkovic: "L'esperienza alla Fiorentina l'ha migliorato. Oggi rappresenta il calcio serbo"
02 aprile 2025 15:50
Milenkovic migliore in campo della sfida che porta il Nottingham in semifinale di FA Cup
29 marzo 2025 23:36
Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta
24 febbraio 2025 12:07
Pongracic colleziona un'altra panchina, mentre Milenkovic brilla ancora con il Forest
19 gennaio 2025 23:35
L'Inghilterra esalta Milenkovic: "Determinante nel Forest in lotta per il titolo, è l'acquisto dell'anno"
14 gennaio 2025 22:27
Marinakis: "La rete di El Kaabi in finale è stata una liberazione. Milenkovic lo abbiamo voluto fortemente nel Nottingham"
08 gennaio 2025 14:16
Shearer su Milenkovic: "Il Nottingham è in zona Champions anche grazie a lui. Due gol pesanti con United e Aston Villa"
18 dicembre 2024 13:13
Milenkovic grande protagonista nel successo del Nottingham Forest ad Old Trafford: per lui un gol
07 dicembre 2024 21:50
Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa
02 novembre 2024 18:49
Carragher: "Milenkovic difensore di prima categoria. Sono incredulo che il Nottingham lo abbia preso a poco"
23 ottobre 2024 13:40
Agresti: "Per Milenkovic nessun rimpianto, poteva diventare un giocatore importante, non è mai esploso"
15 ottobre 2024 23:10
Milenkovic in Premier da protagonista, nominato MVP del Nottingham a Settembre
04 ottobre 2024 22:36
Milenkovic fa il suo esordio in Premier: l'ex Fiorentina in campo dal 1', affronta il Southampton
24 agosto 2024 16:57
Milenkovic saluta: "7 anni, viaggio indimenticabile, un amore eterno che resterà per sempre"
20 luglio 2024 22:38
Milenkovic: "Nottingham Forest club ambizioso. Giocare in Premier è una sfida, lavorerò duramente"
20 luglio 2024 14:21
Wilson (CFO Nottingham): "Ammiriamo Milenkovic da tempo, siamo onorati di averlo qui con noi"
18 luglio 2024 14:18
Arriva l'ufficialità: la Fiorentina ha ceduto Milenkovic al Nottingham Forest a titolo definitivo
18 luglio 2024 13:21
Dalla cessione di Milenkovic la Fiorentina guadagna più del doppio. Nel 2017 era costato 5,5 milioni
18 luglio 2024 11:41
Repubblica: “Milenkovic all’addio, tifosi Fiorentina delusi. Ma il suo nuovo contratto era un peso”
17 luglio 2024 09:19
Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"
16 luglio 2024 22:44
Di Marzio conferma: "Milenkovic al Nottingham. Domani la chiusura della trattativa con la Fiorentina"
15 luglio 2024 19:44
Pedullà annuncia: "Per Milenkovic al Nottingham svolta vicina. Si può chiudere a 12 milioni più bonus"
15 luglio 2024 19:15
La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione
15 luglio 2024 14:13
ESPN: "Accordo trovato tra Milenkovic e il Nottingham, continuano i colloqui tra la Fiorentina e il club inglese"
15 luglio 2024 10:34
Gazzetta: “Milenkovic-Nottingham Forest, trattativa calda. Fiorentina su Costa e Vitik”
15 luglio 2024 09:20
Nazione: “Milenkovic per la Fiorentina non è incedibile, prima offerta del Nottingham. Da capire la volontà del serbo”
15 luglio 2024 09:14
Il Nottingham Forest ha offerto 9 milioni per Milenkovic, la Fiorentina chiede 13 milioni per venderlo
14 luglio 2024 23:31
Sportmediaset, La Fiorentina vuole almeno 20 milioni per Milenkovic. Si cerca l'accordo con il Nottingham
14 luglio 2024 17:21
Fabrizio Romano: "Il Nottingham ha inviato la prima offerta alla Fiorentina per Milenkovic, trattativa difficile"
14 luglio 2024 10:20
Di Marzio conferma: "Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic"
13 luglio 2024 22:27
Gazzetta: “Il Nottingham Forest piomba su Italiano ma rimane concreta l’opzione Bologna”
23 maggio 2024 08:18
Omicidio vicino lo stadio del Tottenham ma la partita alle 19 si gioca lo stesso
07 aprile 2024 18:29
Niente Fiorentina per Reyna, è ufficiale: il centrocampista andrà in prestito al Nottingham Forest
31 gennaio 2024 23:12
Dominguez va al Nottingham. Il Bologna incassa 15 milioni per il centrocampista in scadenza di contratto
29 agosto 2023 23:05
Murillo vicino al Nottingham Forest per 15 milioni. Per la Fiorentina troppo costoso, non era un obiettivo
25 agosto 2023 19:16
Pedro può tornare in Europa dopo il flop alla Fiorentina. Lo vuole il Nottingham Forest in Premier
14 aprile 2023 14:21
Gil Dias saluta, se ne va in Inghilterra. Visite mediche già in giornata?
22 giugno 2018 14:46
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