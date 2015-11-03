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Notizie Nottingham Forest Fiorentina

FORMAZIONE FIORENTINA: TRIDENTE GUDMUNDSSON, KEAN E DZEKO. NDOUR NEL MEZZO

05 agosto 2025 19:51

Altra cessione di lusso per il Bologna di Italiano: Ndoye al Nottingham per 40 milioni più bonus

28 luglio 2025 17:52

Sportitalia riporta: "Il Milan è interessato a Comuzzo, una cessione del difensore non è da escludere"

28 luglio 2025 17:51

Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?

11 luglio 2025 17:51

Vidic elogia Milenkovic: "L'esperienza alla Fiorentina l'ha migliorato. Oggi rappresenta il calcio serbo"

02 aprile 2025 15:50

Milenkovic migliore in campo della sfida che porta il Nottingham in semifinale di FA Cup

29 marzo 2025 23:36

Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta

24 febbraio 2025 12:07

Pongracic colleziona un'altra panchina, mentre Milenkovic brilla ancora con il Forest

19 gennaio 2025 23:35

L'Inghilterra esalta Milenkovic: "Determinante nel Forest in lotta per il titolo, è l'acquisto dell'anno"

14 gennaio 2025 22:27

Marinakis: "La rete di El Kaabi in finale è stata una liberazione. Milenkovic lo abbiamo voluto fortemente nel Nottingham"

08 gennaio 2025 14:16

Shearer su Milenkovic: "Il Nottingham è in zona Champions anche grazie a lui. Due gol pesanti con United e Aston Villa"

18 dicembre 2024 13:13

Milenkovic grande protagonista nel successo del Nottingham Forest ad Old Trafford: per lui un gol

07 dicembre 2024 21:50

Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa

02 novembre 2024 18:49

Carragher: "Milenkovic difensore di prima categoria. Sono incredulo che il Nottingham lo abbia preso a poco"

23 ottobre 2024 13:40

Agresti: "Per Milenkovic nessun rimpianto, poteva diventare un giocatore importante, non è mai esploso"

15 ottobre 2024 23:10

Milenkovic in Premier da protagonista, nominato MVP del Nottingham a Settembre

04 ottobre 2024 22:36

Milenkovic fa il suo esordio in Premier: l'ex Fiorentina in campo dal 1', affronta il Southampton

24 agosto 2024 16:57

Milenkovic saluta: "7 anni, viaggio indimenticabile, un amore eterno che resterà per sempre"

20 luglio 2024 22:38

Milenkovic: "Nottingham Forest club ambizioso. Giocare in Premier è una sfida, lavorerò duramente"

20 luglio 2024 14:21

Wilson (CFO Nottingham): "Ammiriamo Milenkovic da tempo, siamo onorati di averlo qui con noi"

18 luglio 2024 14:18

Arriva l'ufficialità: la Fiorentina ha ceduto Milenkovic al Nottingham Forest a titolo definitivo

18 luglio 2024 13:21

Dalla cessione di Milenkovic la Fiorentina guadagna più del doppio. Nel 2017 era costato 5,5 milioni

18 luglio 2024 11:41

Repubblica: “Milenkovic all’addio, tifosi Fiorentina delusi. Ma il suo nuovo contratto era un peso”

17 luglio 2024 09:19

Luca Speciale: "Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo"

16 luglio 2024 22:44

Di Marzio conferma: "Milenkovic al Nottingham. Domani la chiusura della trattativa con la Fiorentina"

15 luglio 2024 19:44

Pedullà annuncia: "Per Milenkovic al Nottingham svolta vicina. Si può chiudere a 12 milioni più bonus"

15 luglio 2024 19:15

La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione

15 luglio 2024 14:13

ESPN: "Accordo trovato tra Milenkovic e il Nottingham, continuano i colloqui tra la Fiorentina e il club inglese"

15 luglio 2024 10:34

Gazzetta: “Milenkovic-Nottingham Forest, trattativa calda. Fiorentina su Costa e Vitik”

15 luglio 2024 09:20

Nazione: “Milenkovic per la Fiorentina non è incedibile, prima offerta del Nottingham. Da capire la volontà del serbo”

15 luglio 2024 09:14

Il Nottingham Forest ha offerto 9 milioni per Milenkovic, la Fiorentina chiede 13 milioni per venderlo

14 luglio 2024 23:31

Sportmediaset, La Fiorentina vuole almeno 20 milioni per Milenkovic. Si cerca l'accordo con il Nottingham

14 luglio 2024 17:21

Fabrizio Romano: "Il Nottingham ha inviato la prima offerta alla Fiorentina per Milenkovic, trattativa difficile"

14 luglio 2024 10:20

Di Marzio conferma: "Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic"

13 luglio 2024 22:27

Gazzetta: “Il Nottingham Forest piomba su Italiano ma rimane concreta l’opzione Bologna”

23 maggio 2024 08:18

Omicidio vicino lo stadio del Tottenham ma la partita alle 19 si gioca lo stesso

07 aprile 2024 18:29

Niente Fiorentina per Reyna, è ufficiale: il centrocampista andrà in prestito al Nottingham Forest

31 gennaio 2024 23:12

Dominguez va al Nottingham. Il Bologna incassa 15 milioni per il centrocampista in scadenza di contratto

29 agosto 2023 23:05

Murillo vicino al Nottingham Forest per 15 milioni. Per la Fiorentina troppo costoso, non era un obiettivo

25 agosto 2023 19:16

Pedro può tornare in Europa dopo il flop alla Fiorentina. Lo vuole il Nottingham Forest in Premier

14 aprile 2023 14:21

Gil Dias saluta, se ne va in Inghilterra. Visite mediche già in giornata?

22 giugno 2018 14:46

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