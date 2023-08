Murillo vicino al Nottingham Forest per 15 milioni. Per la Fiorentina troppo costoso, non era un obiettivo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il difensore del Corinthians Murillo, classe 2002, su cui c’era l’interesse anche della Fiorentina, è vicino al Nottingham Forest per 15 milioni di euro, bonus inclusi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Murillo era solo uno dei tanti nomi nella lista viola ma ritenuto il costo troppo alto per qualità/prezzo. Il difensore nella rosa viola che arriverà sarà un nome mai fatto fino ad ora.

Understand Nottingham Forest are now closing in on Murillo deal! Agreement at final stages with Corinthians for talented Brazilian CB 🔴🌳🇧🇷 #NFFC

Told fee will be around €15m package add-ons included.

One more after Andrey Santos. pic.twitter.com/yzT7v5VPaW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023