Notizie Corinthians Fiorentina

Depay in estate lo voleva la Fiorentina, ora il Corinthians può svincolarlo perchè non ha più soldi
13 ottobre 2024 22:52
Dal Brasile rivelano: "Il Corinthians sta studiando un'offerta per riportare Arthur in patria"
13 luglio 2024 16:35
Ds Corinthians allontana Murillo dalla Fiorentina? "Con il Nottingham non è chiusa, Torino farà un'offerta"
27 agosto 2023 15:20
Murillo vicino al Nottingham Forest per 15 milioni. Per la Fiorentina troppo costoso, non era un obiettivo
25 agosto 2023 19:16
TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City
23 agosto 2023 23:29
Di Marzio rilancia: "La Fiorentina ha ripreso i contatti per prendere Murillo dal Corinthians. Richiesta di 15 milioni"
22 agosto 2023 23:42
Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me"
04 agosto 2023 08:12
Corriere dello Sport, Hjulmand sfumato, per sostituire Amrabat idea Fausto Vera del Corinthians
01 agosto 2023 09:25
TMW, Fiorentina offre 12 milioni di euro per Murillo, difensore centrale del Corinthians. Richiesta 15 milioni
27 luglio 2023 22:56
Repubblica rivela: "La Fiorentina ha scelto Murillo, difensore che imposta. Costa 15 milioni, concorrenza Siviglia"
23 luglio 2023 13:39
Sky Sport: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Murillo ma è bassa. Il Corinthians chiede 15 milioni"
21 luglio 2023 23:50
Di Marzio scrive: "Sondaggio della Fiorentina per Vera, mediano del Corinthians, costa 12 milioni"
12 luglio 2023 00:24
Burdisso in Brasile, la Fiorentina ha osservato Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003
22 giugno 2023 14:21
Dal Brasile, Corinthians pronto ad affondare per Pulgar. Offerta nei prossimi giorni alla Fiorentina?
28 giugno 2022 18:42
Pres. Corinthians: "Stiamo osservando Pulgar, ma non c'è niente di avanzato con la Fiorentina"
27 giugno 2022 11:28
Dal Brasile: Corinthians offre 1.5 milioni per Pulgar. Fiorentina vuole incassare 4 milioni
25 giugno 2022 23:01
Dal Portogallo: contatti in corso tra Corinthias e Fiorentina per Pulgar. Sul cileno anche il CSKA Mosca
24 giugno 2022 17:03
Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina
10 marzo 2022 16:52
Tuttosport, Fiorentina su Carlos Augusto del Corinthians e Gojak della Dinamo Zagabria
16 luglio 2020 11:14
Gazzetta, Carlos Augusto è nel mirino della Fiorentina. Su di lui Inter e Monza
15 luglio 2020 17:49
Archivio