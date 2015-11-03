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Notizie Corinthians Fiorentina

Depay in estate lo voleva la Fiorentina, ora il Corinthians può svincolarlo perchè non ha più soldi

13 ottobre 2024 22:52

Dal Brasile rivelano: "Il Corinthians sta studiando un'offerta per riportare Arthur in patria"

13 luglio 2024 16:35

Ds Corinthians allontana Murillo dalla Fiorentina? "Con il Nottingham non è chiusa, Torino farà un'offerta"

27 agosto 2023 15:20

Murillo vicino al Nottingham Forest per 15 milioni. Per la Fiorentina troppo costoso, non era un obiettivo

25 agosto 2023 19:16

TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City

23 agosto 2023 23:29

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina ha ripreso i contatti per prendere Murillo dal Corinthians. Richiesta di 15 milioni"

22 agosto 2023 23:42

Murillo: "Napoli o Fiorentina? La mia testa è qui. Lascio farei ai miei agenti sanno cos'è meglio per me"

04 agosto 2023 08:12

Corriere dello Sport, Hjulmand sfumato, per sostituire Amrabat idea Fausto Vera del Corinthians

01 agosto 2023 09:25

TMW, Fiorentina offre 12 milioni di euro per Murillo, difensore centrale del Corinthians. Richiesta 15 milioni

27 luglio 2023 22:56

Repubblica rivela: "La Fiorentina ha scelto Murillo, difensore che imposta. Costa 15 milioni, concorrenza Siviglia"

23 luglio 2023 13:39

Sky Sport: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Murillo ma è bassa. Il Corinthians chiede 15 milioni"

21 luglio 2023 23:50

Di Marzio scrive: "Sondaggio della Fiorentina per Vera, mediano del Corinthians, costa 12 milioni"

12 luglio 2023 00:24

Burdisso in Brasile, la Fiorentina ha osservato Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003

22 giugno 2023 14:21

Dal Brasile, Corinthians pronto ad affondare per Pulgar. Offerta nei prossimi giorni alla Fiorentina?

28 giugno 2022 18:42

Pres. Corinthians: "Stiamo osservando Pulgar, ma non c'è niente di avanzato con la Fiorentina"

27 giugno 2022 11:28

Dal Brasile: Corinthians offre 1.5 milioni per Pulgar. Fiorentina vuole incassare 4 milioni

25 giugno 2022 23:01

Dal Portogallo: contatti in corso tra Corinthias e Fiorentina per Pulgar. Sul cileno anche il CSKA Mosca

24 giugno 2022 17:03

Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina

10 marzo 2022 16:52

Tuttosport, Fiorentina su Carlos Augusto del Corinthians e Gojak della Dinamo Zagabria

16 luglio 2020 11:14

Gazzetta, Carlos Augusto è nel mirino della Fiorentina. Su di lui Inter e Monza

15 luglio 2020 17:49

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