Dopo la maxi richiesta di Corvino e del Lecce da 25 milioni per Hjulmand, secondo il Corriere dello Sport, per sostituire Sofyan Amrabat, ha deciso di avviare i contatti con il Corinthians per Fausto Vera. La società gigliata ha deciso di puntare su giovani di qualità.

LEGGI ANCHE, INFANTINO A FIRENZE