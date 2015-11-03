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Notizie Hjulmand Fiorentina

Calciomercato.com, Sporting Lisbona non chiude per Hjulmand: sullo sfondo c'è la Fiorentina

02 agosto 2023 18:08

Corriere dello Sport, Hjulmand sfumato, per sostituire Amrabat idea Fausto Vera del Corinthians

01 agosto 2023 09:25

Hjulmand allo Sporting? Il Lecce accetta solo offerte da 18 milioni di euro in su. Fiorentina avvisata

31 luglio 2023 15:36

Corriere dello Sport, Hjulmand-Fiorentina la pista si raffredda, lo Sporting offre 20 milioni al Lecce

31 luglio 2023 07:49

Attenta Fiorentina, accordo vicino tra lo Sporting e il Lecce per Hjulmand. Deciderà il calciatore se accettare

30 luglio 2023 18:09

Corriere dello Sport, Hjulmand obiettivo per il post Amrabat ma il Lecce non fa sconti vuole 20 milioni

30 luglio 2023 09:36

Pedullà su Hjulmand alla Fiorentina: "Il Lecce non ha ancora ricevuto offerte, per 20 milioni lo vende"

11 luglio 2023 17:33

Gazzetta: "Hjulmand profilo ideale per la Fiorentina ma costa troppo, il Lecce vuole 20 milioni"

05 luglio 2023 09:32

TMW, Lecce si muove per Esposito come post Hjulmand: novità in arrivo sul futuro del danese?

03 luglio 2023 18:30

Corvino su Hjulmand: "Il prezzo lo fa il mercato, vediamo cosa succederà. Tante richieste"

30 giugno 2023 18:15

TMW, la Fiorentina non valuta Maxime Lopez, dopo cessione di Amrabat sarà trattativa per Hjulmand

29 giugno 2023 12:56

Gazzetta, Italiano punta su Hjulmand ma tutto dipende da Amrabat. Richiesta? 20 milioni + bonus

29 giugno 2023 08:14

Corvino: "La Fiorentina può pensare a Baschirotto e Hjulmand, Terracciano l'ho portato io a Firenze"

28 giugno 2023 22:01

Corriere dello Sport: “Italiano vuole Hjulmand in mezzo al campo. Il Lecce chiede 25 milioni"

28 giugno 2023 08:51

TMW, Fiorentina forte su Hjulmand ma costa 25 milioni e lo vogliono anche Juventus, Milan e Roma

25 giugno 2023 13:13

Da Lecce, Hjulmand obiettivo della Fiorentina per il dopo Amrabat: prezzo di partenza 25 milioni

22 giugno 2023 18:15

Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino

16 giugno 2023 15:31

Giudice Sportivo, Amrabat salta la trasferta di Lecce: i salentini perdono il capitano Hjulmand

11 ottobre 2022 19:16

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