Notizie Hjulmand Fiorentina

Calciomercato.com, Sporting Lisbona non chiude per Hjulmand: sullo sfondo c'è la Fiorentina
02 agosto 2023 18:08
Corriere dello Sport, Hjulmand sfumato, per sostituire Amrabat idea Fausto Vera del Corinthians
01 agosto 2023 09:25
Hjulmand allo Sporting? Il Lecce accetta solo offerte da 18 milioni di euro in su. Fiorentina avvisata
31 luglio 2023 15:36
Corriere dello Sport, Hjulmand-Fiorentina la pista si raffredda, lo Sporting offre 20 milioni al Lecce
31 luglio 2023 07:49
Attenta Fiorentina, accordo vicino tra lo Sporting e il Lecce per Hjulmand. Deciderà il calciatore se accettare
30 luglio 2023 18:09
Corriere dello Sport, Hjulmand obiettivo per il post Amrabat ma il Lecce non fa sconti vuole 20 milioni
30 luglio 2023 09:36
Pedullà su Hjulmand alla Fiorentina: "Il Lecce non ha ancora ricevuto offerte, per 20 milioni lo vende"
11 luglio 2023 17:33
Gazzetta: "Hjulmand profilo ideale per la Fiorentina ma costa troppo, il Lecce vuole 20 milioni"
05 luglio 2023 09:32
TMW, Lecce si muove per Esposito come post Hjulmand: novità in arrivo sul futuro del danese?
03 luglio 2023 18:30
Corvino su Hjulmand: "Il prezzo lo fa il mercato, vediamo cosa succederà. Tante richieste"
30 giugno 2023 18:15
TMW, la Fiorentina non valuta Maxime Lopez, dopo cessione di Amrabat sarà trattativa per Hjulmand
29 giugno 2023 12:56
Gazzetta, Italiano punta su Hjulmand ma tutto dipende da Amrabat. Richiesta? 20 milioni + bonus
29 giugno 2023 08:14
Corvino: "La Fiorentina può pensare a Baschirotto e Hjulmand, Terracciano l'ho portato io a Firenze"
28 giugno 2023 22:01
Corriere dello Sport: “Italiano vuole Hjulmand in mezzo al campo. Il Lecce chiede 25 milioni"
28 giugno 2023 08:51
TMW, Fiorentina forte su Hjulmand ma costa 25 milioni e lo vogliono anche Juventus, Milan e Roma
25 giugno 2023 13:13
Da Lecce, Hjulmand obiettivo della Fiorentina per il dopo Amrabat: prezzo di partenza 25 milioni
22 giugno 2023 18:15
Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino
16 giugno 2023 15:31
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