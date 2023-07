Pedullà su Hjulmand alla Fiorentina: “Il Lecce non ha ancora ricevuto offerte, per 20 milioni lo vende”

Nel corso del suo intervento a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione Hjulmand, queste le sue parole:

“Il Lecce non ha richieste ufficiali e questo aiuta chi ha altre questioni da seguire al momento, come la Fiorentina con Amrabat. La valutazione è 18 più 2-3 milioni. Le pretese del Lecce sono intorno ai 20-21 milioni. Ha fatto un grande campionato, non ha i gol nelle gambe ma ha continuità e assist. Non è quel centrocampista per cui verranno presentate tre-quattro offerte da 18 milioni. Per ora non ne è arrivata nemmeno una, ma arriverà l’offerta: si tratta di capire chi riuscirà a fare l’uscita e presentare l’offerta al Lecce”.

