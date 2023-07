Pedullà: “Hanno firmato per Parisi alla Fiorentina, contratto di 5 anni a 1,5 milioni. Biraghi rinnova ma può andare”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

PARISI “Mezz’ora fa (intorno alle 14, ndr) hanno firmato. Ha avuto un supplemento di vacanza, come tutti quelli che hanno fatto la Nazionale. Il suo interesse primario era quello di andare via, aveva concordato il supplemento. Magari lo interromperà per fare le visite, ma sono passaggi burocratici. Rispetto quando detto venerdì, le cose sono evolute velocemente. La mia premessa è che un grande colpo, la mia seconda è che il calcio è cambiato. Non c’è più lo stopper, il libero, le riserve non giocano mai: ora il calcio è cambiato ed è fatto di opportunità. Hai avuto l’opportunità di prendere un ragazzo del 2000, che appartiene a un ciclo che riparte, uno dei migliori terzini sinistri e lo devi fare. La Juventus ha altre priorità, il Torino ha fatto un sondaggio, l’Inter ha Gosens, il Napoli ha Mario Rui e Olivera. L’intelligenza di un club è di sfruttare tutte queste soluzioni e anticipare la concorrenza. Probabilmente se fosse rimasto ad Empoli, lo avresti preso a 18-20 milioni. Io non concepisco il concetto dei tifosi che continuano a insistere che non sia ancora il centrocampista, la punta. Arriveranno, siamo all’11 luglio, non al 25 agosto. Bonus? Il bonus di un milione, non ci sono state richieste a rialzo. L’Empoli ha chiesto un surplus di un milione perché, comunque, la tariffa del cartellino è quasi da saldi di fine stagione. Ti costa, male che ti vada, 11 milione. L’Empoli ha fatto quello che pensava di fare a maggio: dare il via libera per Vicario e Parisi. Una volta venduto Vicario, ha pensato di non dover fare pressioni su Parisi”.

DETTAGLI CONTRATTI “La durata è di cinque anni. Saremo intorno a 1,5 milioni a stagione più bonus legati al rendimento. Il ragazzo aveva voglia di fare un’altra esperienza, non di giocare a rialzo sull’ingaggio. È un ragazzo straordinario, quasi estraneo per il mondo del calcio. Clausola rescissoria? Al momento non ne sono a conoscenza, se ci sarà lo comunicheremo il prima possibile. Ma, solitamente, la Fiorentina non è il club che lavora con la clausola”.

CORSI “In 24 ore ha cambiato completamente le proprie dichiarazioni. Ha detto una cosa di pancia per alzare la valutazione, poi si è corretto. Nel giro di 24 ore è cambiato tutto, era evidente che voleva rispettare il percorso tracciato verso la doppia cessione Vicario-Parisi”.

BIRAGHI “Biraghi adesso non è un problema, ma una risorsa. È comunque uno dei migliori in Italia. Rinnovo? Gli hanno già fatto una proposta fino al 2026 e penso che lui accetterà. Poi dobbiamo ragionare giorno dopo giorno. Poi se il 26 agosto si palesa un’opportunità, possono cambiare le cose. Non possiamo sapere quello che succede nel futuro, guarda anche le situazioni di Thuram e Milinkovic-Savic. Noi non abbiamo la palla di vetro, ma lavoriamo 24h sul calciomercato. Dobbiamo valutare giorno dopo giorno”.

JOVIC “C’è stato un sondaggio, basta. Così come il Galatasaray e Fenerbahce hanno cercato Barrow, Correa e Cuadrado. Dobbiamo metterci in testa che ci sono diversi tipi di calcio: il calcio di periferia arabo che offrono grandi soldi per il cartellino e ingaggio. Poi c’è il calcio turco che non offre grandi cifre per il cartellino, ma alzano tanto l’ingaggio del calciatore”.

DIA “Per Paulo Sousa è imprescindibile. Lui non sta facendo casino, è riconoscente alla Salernitana. Nessuno ha deciso di pagare la clausola di 25 milioni, per Iervolino sono anche pochi soldi. Il presidente non vede l’ora che finisca la tempistica della clausola per poter gestire meglio. Non ti escludo che possa restare, altrimenti dovranno prendere due attaccanti. Se fossi un mecenate, io 25 milioni per Dia li spenderei. Ma fin qui nessuno ha offerto i 25 milioni, ma ci sono ancora nove giorni”.

BIANCO “C’è una società di Serie A, ma non conosco il nome. Sarà prestito secco con tutti, la Fiorentina non vuole entrare nei meandri delle formule. C’è il Pisa di Aquilani, il Bari indietreggia, il Catanzaro fino a ieri sera sembrava in pole. E stamattina si è inserito Nesta con forza. Decide lui, mi dicono sia un ragazzo intelligente, vuole andare a giocare di un progetto tecnico che lo soddisfi. Nel caso in cui giocasse 35-40 partite in B, penso diventerà importante”.

PEREYRA “Lo hanno proposto a tutti. Ma nessuno è convinto di fare adesso questa operazione, non per la qualità del ragazzo ma per altri fattori non legati alla qualità del ragazzo. Ha delle proposte dall’estero, l’Udinese spinge per il rinnovo”.

HJULMAND “Il Lecce non ha richieste ufficiali e questo aiuta chi ha altre questioni da seguire al momento, come la Fiorentina con Amrabat. La valutazione è 18 più 2-3 milioni. Le pretese del Lecce sono intorno ai 20-21 milioni. Ha fatto un grande campionato, non ha i gol nelle gambe ma ha continuità e assist. Non è quel centrocampista per cui verranno presentate tre-quattro offerte da 18 milioni. Per ora non ne è arrivata nemmeno una, ma arriverà l’offerta: si tratta di capire chi riuscirà a fare l’uscita e presentare l’offerta al Lecce”.

MAXIME LOPEZ “Non si è mosso più niente negli ultimi giorni. Ci sono stati contatti tra l’entourage del calciatore e la Fiorentina, gli piacerebbe andare a Napoli, ma per non ci sono offerte”.

VLAHOVIC “A Firenze era un re, a Torino invece è rimasto disgustato dallo stile di gioco che ha trovato. Con Italiano giocava guardando la porta, con Allegri è sempre di spalle. C’è stato un sondaggio del Paris Saint-Germain. Situazione da monitorare”.