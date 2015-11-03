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Notizie Primo Piano Fiorentina

Nicoletti controcorrente: "Se la Fiorentina prende due gol per disattenzioni difensive, cosa c'entra Vanoli"?

12 febbraio 2026 15:29

Bologna-Fiorentina si giocherà domani, la società viola non chiede il rinvio per la morte di Commisso

17 gennaio 2026 11:18

La Fiorentina è in semifinale di Conference! Finisce 2-2 al Franchi, gara sofferta ma Kean è straordinario

17 aprile 2025 20:41

Gazzetta, Beltran gioca ma per impiegare Gudmundsson Palladino lo schiererà centrocampista e non attaccante

12 marzo 2025 11:18

FORMAZIONE FIORENTINA: DODÒ TERZINO, A CENTROCAMPO MANDRAGORA E ARTHUR. FUORI BONAVENTURA

18 aprile 2024 17:33

Italiano: "Abbiamo cambiato per dominare. Non ci siamo mai arresi, fatta una grandissima partita"

26 febbraio 2024 23:47

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ E MILENKOVIC. FARAONI A DESTRA, IN ATTACCO NZOLA CON BELTRAN

02 febbraio 2024 19:40

Di Marzio: "Fiorentina e Salernitana parlano dello scambio Dia-Nzola. Il centravanti viola non è convinto"

25 gennaio 2024 00:07

TMW rivela: "Tempo scaduto. Il club America ha tolto dal mercato Rodriguez, niente Fiorentina"

24 gennaio 2024 22:51

Il procuratore di Brekalo annuncia: "La Dinamo non ha risposto alla Fiorentina perché aveva altri interessi"

24 gennaio 2024 21:46

Il Club America è stufo di aspettare la Fiorentina per Rodriguez. Entro stasera vogliono una risposta

24 gennaio 2024 19:43

Romano annuncia: "Saltato Brekalo alla Dinamo Zagabria. Il club croato potrebbe cambiare allenatore"

24 gennaio 2024 19:04

La Roma prova ad anticipare tutti per Baldanzi: contatti con l'ex obiettivo della Fiorentina

24 gennaio 2024 18:41

Dal Brasile, Fiorentina interessata ad Everton del Flamengo. Il club brasiliano non vuole venderlo

24 gennaio 2024 17:22

Tra Vargas e Rodriguez la preferenza di Italiano è su Vargas perchè già in forma e pronto per giocare

24 gennaio 2024 12:23

Barone, la smentita: "Ikoné non è sul mercato. Niente Roma, non è in vendita, resta alla Fiorentina"

24 gennaio 2024 09:39

Di Marzio: "La Fiorentina tratta sia Rodriguez che Vargas. Accordo per 7 milioni con l'Ausburg"

24 gennaio 2024 00:14

Di Marzio ritratta: "Si è fermata la trattativa tra Fiorentina e Roma per lo scambio Ikonè-Belotti"

23 gennaio 2024 23:44

Pedullà rivela: "Si può chiudere per Brian Rodriguez alla Fiorentina. In arrivo l'offerta, costa 10 milioni"

20 gennaio 2024 12:04

PAGELLE FIORENTINA: ARTHUR SI SALVA, IKONÈ E BREKALO DELETERI. PARISI DISASTROSO

18 gennaio 2024 21:53

Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"

12 gennaio 2024 23:51

Pedullà annuncia: "Faraoni alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Stasera a Firenze"

12 gennaio 2024 15:30

Pedulla: "Quarta resta alla Fiorentina, chiesto obbligo di riscatto per Barak. Forte interesse per Vargas"

12 gennaio 2024 01:26

Di Marzio: "Sondaggio del Cagliari per Nzola, lo ha chiesto anche la Salernitana in prestito"

12 gennaio 2024 00:40

Pedullà rivela: "Ruben Vargas nome a sorpresa per la Fiorentina. Costa 7 milioni, No a Bryan Gil"

11 gennaio 2024 11:30

Sarà Fiorentina-Atalanta in semifinale, a Milano vince Gasperini e perde il Milan. Finisce 1-2

10 gennaio 2024 23:05

"Italiano dimostra intelligenza. Fossi la Fiorentina gli farei un regalino dal mercato. Si gioca la Champions"

10 gennaio 2024 18:59

Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"

10 gennaio 2024 18:22

Dalla Sardegna, Nzola torna di moda per il Cagliari ma prima la Fiorentina deve trovare sostituto

10 gennaio 2024 18:06

TMW, Juventus chiede 2,5 milioni per il prestito di Kean e 6 mesi di stipendio pagato

10 gennaio 2024 17:55

Sindaca Empoli: "Vado all'incontro con Barone ma la realtà non cambia, la Fiorentina non verrà ad Empoli"

10 gennaio 2024 17:11

TMW, Faraoni ha dato priorità alla Fiorentina. Continuano i contatti, in corsa anche la Salernitana

10 gennaio 2024 14:45

Pedullà: "La Juventus rinnova prima il contratto a Kean, poi può darlo in prestito alla Fiorentina"

10 gennaio 2024 13:54

TMW conferma: "La Juventus ha aperto alla cessione di Kean, può partire in prestito oneroso"

10 gennaio 2024 13:14

Italiano: "Felicità enorme. Dobbiamo avere l'obiettivo di fare grandi cose cosi attiriamo top player"

10 gennaio 2024 00:28

PAGELLE FIORENTINA: MILENKOVIC DEVASTANTE, RANIERI INSUPERABILE, KAYODE SBAGLIA TROPPO

09 gennaio 2024 23:47

Italiano: "Bologna ostacolo duro. Mercato? Siamo vigili, le voci distraggono alcuni calciatori"

09 gennaio 2024 20:45

La società viola fa polemica, nello stadio appesi striscioni con scritto: "Dove giocherà la Fiorentina"

09 gennaio 2024 20:20

FORMAZIONE FIORENTINA: ITALIANO CAMBIA MODULO, SI GIOCA CON IL 3-5-2. IN PORTA CHRISTENSEN, C'È BARAK

09 gennaio 2024 19:57

Dal Viola Park, Nico e Sottil si allenano con il pallone. Passi in avanti ma la Fiorentina non vuole rischiare

09 gennaio 2024 19:01

Di Marzio tuona: "Il Napoli irrompe su Ngonge. Contatti in corso con il Verona"

09 gennaio 2024 18:30

Goal.com rivela: "Contatto tra Fiorentina ed entourage di Kean per discutere del prestito"

09 gennaio 2024 18:15

Dalla Polonia, Fiorentina ha presentato offerta per il classe 2006 Borys: si può chiudere sui 2,5 milioni

09 gennaio 2024 17:56

Pedullà: "Contatto diretto tra Fiorentina e Verona per Faraoni. Kean? La Juve lo da via in prestito"

09 gennaio 2024 15:00

Gasperini: "Obiettivo dell'Atalanta è la Champions. Nessun rigore a favore? Non sappiamo tuffarci"

09 gennaio 2024 14:43

TMW, il Napoli per convincere la Fiorentina a vendere Barak offrirà Demme, ma non convince molto

09 gennaio 2024 13:37

Agente Bonaventura: "La Fiorentina non ci ha chiamato per il rinnovo ma Jack lo merita"

09 gennaio 2024 13:27

Corriere dello Sport: "Verona, rifiutata la prima offerta per Ngonge, con 11 milioni + Pierozzi si può chiudere"

09 gennaio 2024 09:42

Di Marzio annuncia: "Il colpo della Fiorentina per l'esterno potrebbe essere Bryan Gil del Tottenham"

08 gennaio 2024 23:17

Pedullà annuncia: "Il Napoli ha chiesto Barak alla Fiorentina, senza nessun giocatore in cambio"

08 gennaio 2024 22:29

Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"

08 gennaio 2024 19:03

Radio Bruno rivela: "La Fiorentina sta lavorando per portare Nzola in prestito all'Empoli a gennaio"

08 gennaio 2024 19:03

Bucciantini: "Nzola via in prestito e Kean alla Fiorentina sarebbe positivo. Devono ritrovarsi entrambi"

08 gennaio 2024 18:43

TMW, Juventus non apre al prestito di Kean. Stipendio da 4 milioni alto per la Fiorentina

08 gennaio 2024 18:23

Convocati Fiorentina per il Bologna: Italiano chiama tutti quelli a disposizione. Nessuna sorpresa

08 gennaio 2024 18:08

Pedullà rivela: "Kean è stato richiesto dal Monza. La Fiorentina ha fatto solo un sondaggio con la Juventus"

08 gennaio 2024 15:43

Solo l'Inter ha fatto meglio della Fiorentina, più 10 punti in campionato rispetto all'anno scorso

08 gennaio 2024 13:47

Zazzaroni: "Non mi fido delle proprietà americane. Sembrano i padroni delle ferriere, non conoscono il calcio"

08 gennaio 2024 11:23

Gazzetta, la Fiorentina per Ngonge-Faraoni prova a chiudere dopo la Coppa Italia. Il Verona punta a 15 milioni

08 gennaio 2024 09:22

Repubblica svela: “Nzola ha confessato agli amici di voler provare una nuova esperienza. Ipotesi prestito”

08 gennaio 2024 09:15

Il Modena tuona: "Nè sapevamo di Barone nè avevamo parlato. La Fiorentina non giocherà qui"

07 gennaio 2024 19:39

Retroscena TMW su Pinamonti: nel 2022 vicino alla Fiorentina, poi la scelta di andare su Jovic

07 gennaio 2024 18:08

Che risultato meraviglioso per la Fiorentina, il Napoli affonda a Torino, perde 3-0. Resta a meno

07 gennaio 2024 16:56

Moviola Gazzetta: “Clamoroso l’errore nell’invalidare il gol di Thorstvedt. Henrique ininfluente”

07 gennaio 2024 10:08

Nazione svela: “Ikoné può lasciare la Fiorentina. Sondaggio del Bologna ma occhio ai club francesi”

07 gennaio 2024 10:06

Dionisi: "I ragazzi sono calati dopo il gol annullato, avevano esultato. Berardi nervoso perchè la sente"

06 gennaio 2024 23:59

Italiano: "C'è bisogno di un esterno, non solo per gli infortuni. Bonaventura si sentiva di battere il rigore"

06 gennaio 2024 23:40

Italiano: "Creiamo tante occasioni da gol ma non la buttiamo dentro. Meritavamo almeno il pareggio"

06 gennaio 2024 23:25

PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ, BREKALO, BONAVENTURA E KAYODE FIRMANO LA SCONFITTA VIOLA

06 gennaio 2024 22:42

Barone: "Insigne non è assolutamente una possibilità. Ngonge? Vedremo nei prossimi giorni"

06 gennaio 2024 20:25

Barone: "Vogliamo giocare al Franchi, ma la situazione è complicata. Ne siamo tutti danneggiati"

06 gennaio 2024 20:15

FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA CENTRAVANTI, IKONÈ E BREKALO ESTERNI, MANDRAGORA NEL MEZZO

06 gennaio 2024 19:34

TMW, Verona chiede 12 milioni per Ngonge. Fiorentina può colmare distanza inserendo Pierozzi

06 gennaio 2024 18:43

Sky Sport, L'agente di Insigne ha parlato con la Fiorentina. Pista fredda per via dell'ingaggio

06 gennaio 2024 18:00

Barone visita lo stadio di Modena prima di Sassuolo-Fiorentina, possibile casa viola al posto del Franchi?

06 gennaio 2024 17:26

Pedullà annuncia: "Offerta della Fiorentina per Ngonge, 8 milioni al Verona, chiesti 3/4 milioni in più"

05 gennaio 2024 23:31

Un bel risultato per la Fiorentina: il Bologna pareggia in casa contro il Genoa, resta dietro in classifica

05 gennaio 2024 22:49

Pedullà: "La Fiorentina non ha mai cercato Beste, mai avviati contatti nemmeno con il procuratore"

05 gennaio 2024 20:09

Dal Viola Park, Italiano ha provato il 4321: Beltran e Bonaventura dietro Nzola. Soluzione a gara in corso

05 gennaio 2024 19:05

Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"

05 gennaio 2024 18:40

Italiano: "Il 2023 è stato straordinario, ora non dobbiamo mollare. Non chiedo regali, solo sudare la maglia"

05 gennaio 2024 18:30

Convocati Fiorentina per il Sassuolo: nessuna assenza a sorpresa. Kouamè out per la Coppa d'Africa

05 gennaio 2024 18:16

Pedullà su Ngonge alla Fiorentina: "Il Verona lo vende per più di 10 milioni e meno di 15, più bonus"

05 gennaio 2024 17:41

Pedullà: "Terracciano verso il Milan. Faraoni? Il Verona lo libera a zero, per Ngonge servono 10-15 milioni"

05 gennaio 2024 15:00

I tifosi della Fiorentina denunciano: "Giocare a Modena o Cesena ci costa troppo e non ci sono posti per tutti"

05 gennaio 2024 13:50

Dionisi: "Il nostro avversario domani non sarà la Fiorentina ma noi stessi. Giocheremo a viso aperto per vincere"

05 gennaio 2024 13:38

Pedullà: "La Fiorentina aspetta Terracciano, si inserirà se Verona e Milan non troveranno l'accordo"

05 gennaio 2024 00:25

Bucchioni sicuro: "L'esterno sarà fatto in pochi giorni e sarà pronto. Ngonge? Discontinuo"

04 gennaio 2024 19:41

Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"

04 gennaio 2024 18:57

Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"

04 gennaio 2024 18:33

Napoli è una polveriera, anche il capitano Di Lorenzo via? L'agente si sfoga: "A giugno valuteremo"

04 gennaio 2024 18:17

Pedullà: "La Fiorentina vuole fare acquisti. Ngonge possibile arrivo in caso di cessione Brekalo"

04 gennaio 2024 17:58

Il procuratore di Ranieri rivela: "Quest'estate l'ho proposto al Napoli direttamente a De Laurentiis"

04 gennaio 2024 16:47

TMW, ieri primo contatto tra la Fiorentina e il Verona per Ngonge. La richiesta è 15 milioni

04 gennaio 2024 15:35

Milenkovic: "Viola Park opera d'arte, grati a Commisso. Tifo viola è il dodicesimo uomo in campo"

04 gennaio 2024 15:05

D'Amico smentisce: "Mai stato al Viola Park e nè ho mai parlato con la Fiorentina per Terracciano"

04 gennaio 2024 13:49

È arrivata l'ufficialità della Lega Calcio, Fiorentina-Bologna si giocherà martedì 9 gennaio alle 21

04 gennaio 2024 13:30

La Fiorentina non vuole nè Stengs e nè Beste. Si cercano altri esterni, da seguire la pista Ngonge

04 gennaio 2024 12:06

Dare dello zingaro a Vlahovic non è razzismo. Lo ha deciso il giudice dopo i cori dei tifosi della Roma

04 gennaio 2024 11:31

Gazzetta: “La Fiorentina ha offerto Ikoné al Bologna, idea scambio di prestiti con Karlsson ma pista complicata”

04 gennaio 2024 09:06

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