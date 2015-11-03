Notizie Primo Piano Fiorentina

Nicoletti controcorrente: "Se la Fiorentina prende due gol per disattenzioni difensive, cosa c'entra Vanoli"?
12 febbraio 2026 15:29
Bologna-Fiorentina si giocherà domani, la società viola non chiede il rinvio per la morte di Commisso
17 gennaio 2026 11:18
La Fiorentina è in semifinale di Conference! Finisce 2-2 al Franchi, gara sofferta ma Kean è straordinario
17 aprile 2025 20:41
Gazzetta, Beltran gioca ma per impiegare Gudmundsson Palladino lo schiererà centrocampista e non attaccante
12 marzo 2025 11:18
FORMAZIONE FIORENTINA: DODÒ TERZINO, A CENTROCAMPO MANDRAGORA E ARTHUR. FUORI BONAVENTURA
18 aprile 2024 17:33
Italiano: "Abbiamo cambiato per dominare. Non ci siamo mai arresi, fatta una grandissima partita"
26 febbraio 2024 23:47
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ E MILENKOVIC. FARAONI A DESTRA, IN ATTACCO NZOLA CON BELTRAN
02 febbraio 2024 19:40
Di Marzio: "Fiorentina e Salernitana parlano dello scambio Dia-Nzola. Il centravanti viola non è convinto"
25 gennaio 2024 00:07
TMW rivela: "Tempo scaduto. Il club America ha tolto dal mercato Rodriguez, niente Fiorentina"
24 gennaio 2024 22:51
Il procuratore di Brekalo annuncia: "La Dinamo non ha risposto alla Fiorentina perché aveva altri interessi"
24 gennaio 2024 21:46
Il Club America è stufo di aspettare la Fiorentina per Rodriguez. Entro stasera vogliono una risposta
24 gennaio 2024 19:43
Romano annuncia: "Saltato Brekalo alla Dinamo Zagabria. Il club croato potrebbe cambiare allenatore"
24 gennaio 2024 19:04
La Roma prova ad anticipare tutti per Baldanzi: contatti con l'ex obiettivo della Fiorentina
24 gennaio 2024 18:41
Dal Brasile, Fiorentina interessata ad Everton del Flamengo. Il club brasiliano non vuole venderlo
24 gennaio 2024 17:22
Tra Vargas e Rodriguez la preferenza di Italiano è su Vargas perchè già in forma e pronto per giocare
24 gennaio 2024 12:23
Barone, la smentita: "Ikoné non è sul mercato. Niente Roma, non è in vendita, resta alla Fiorentina"
24 gennaio 2024 09:39
Di Marzio: "La Fiorentina tratta sia Rodriguez che Vargas. Accordo per 7 milioni con l'Ausburg"
24 gennaio 2024 00:14
Di Marzio ritratta: "Si è fermata la trattativa tra Fiorentina e Roma per lo scambio Ikonè-Belotti"
23 gennaio 2024 23:44
Pedullà rivela: "Si può chiudere per Brian Rodriguez alla Fiorentina. In arrivo l'offerta, costa 10 milioni"
20 gennaio 2024 12:04
PAGELLE FIORENTINA: ARTHUR SI SALVA, IKONÈ E BREKALO DELETERI. PARISI DISASTROSO
18 gennaio 2024 21:53
Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"
12 gennaio 2024 23:51
Pedullà annuncia: "Faraoni alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Stasera a Firenze"
12 gennaio 2024 15:30
Pedulla: "Quarta resta alla Fiorentina, chiesto obbligo di riscatto per Barak. Forte interesse per Vargas"
12 gennaio 2024 01:26
Di Marzio: "Sondaggio del Cagliari per Nzola, lo ha chiesto anche la Salernitana in prestito"
12 gennaio 2024 00:40
Pedullà rivela: "Ruben Vargas nome a sorpresa per la Fiorentina. Costa 7 milioni, No a Bryan Gil"
11 gennaio 2024 11:30
Sarà Fiorentina-Atalanta in semifinale, a Milano vince Gasperini e perde il Milan. Finisce 1-2
10 gennaio 2024 23:05
"Italiano dimostra intelligenza. Fossi la Fiorentina gli farei un regalino dal mercato. Si gioca la Champions"
10 gennaio 2024 18:59
Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"
10 gennaio 2024 18:22
Dalla Sardegna, Nzola torna di moda per il Cagliari ma prima la Fiorentina deve trovare sostituto
10 gennaio 2024 18:06
TMW, Juventus chiede 2,5 milioni per il prestito di Kean e 6 mesi di stipendio pagato
10 gennaio 2024 17:55
Sindaca Empoli: "Vado all'incontro con Barone ma la realtà non cambia, la Fiorentina non verrà ad Empoli"
10 gennaio 2024 17:11
TMW, Faraoni ha dato priorità alla Fiorentina. Continuano i contatti, in corsa anche la Salernitana
10 gennaio 2024 14:45
Pedullà: "La Juventus rinnova prima il contratto a Kean, poi può darlo in prestito alla Fiorentina"
10 gennaio 2024 13:54
TMW conferma: "La Juventus ha aperto alla cessione di Kean, può partire in prestito oneroso"
10 gennaio 2024 13:14
Italiano: "Felicità enorme. Dobbiamo avere l'obiettivo di fare grandi cose cosi attiriamo top player"
10 gennaio 2024 00:28
PAGELLE FIORENTINA: MILENKOVIC DEVASTANTE, RANIERI INSUPERABILE, KAYODE SBAGLIA TROPPO
09 gennaio 2024 23:47
Italiano: "Bologna ostacolo duro. Mercato? Siamo vigili, le voci distraggono alcuni calciatori"
09 gennaio 2024 20:45
La società viola fa polemica, nello stadio appesi striscioni con scritto: "Dove giocherà la Fiorentina"
09 gennaio 2024 20:20
FORMAZIONE FIORENTINA: ITALIANO CAMBIA MODULO, SI GIOCA CON IL 3-5-2. IN PORTA CHRISTENSEN, C'È BARAK
09 gennaio 2024 19:57
Dal Viola Park, Nico e Sottil si allenano con il pallone. Passi in avanti ma la Fiorentina non vuole rischiare
09 gennaio 2024 19:01
Di Marzio tuona: "Il Napoli irrompe su Ngonge. Contatti in corso con il Verona"
09 gennaio 2024 18:30
Goal.com rivela: "Contatto tra Fiorentina ed entourage di Kean per discutere del prestito"
09 gennaio 2024 18:15
Dalla Polonia, Fiorentina ha presentato offerta per il classe 2006 Borys: si può chiudere sui 2,5 milioni
09 gennaio 2024 17:56
Pedullà: "Contatto diretto tra Fiorentina e Verona per Faraoni. Kean? La Juve lo da via in prestito"
09 gennaio 2024 15:00
Gasperini: "Obiettivo dell'Atalanta è la Champions. Nessun rigore a favore? Non sappiamo tuffarci"
09 gennaio 2024 14:43
TMW, il Napoli per convincere la Fiorentina a vendere Barak offrirà Demme, ma non convince molto
09 gennaio 2024 13:37
Agente Bonaventura: "La Fiorentina non ci ha chiamato per il rinnovo ma Jack lo merita"
09 gennaio 2024 13:27
Corriere dello Sport: "Verona, rifiutata la prima offerta per Ngonge, con 11 milioni + Pierozzi si può chiudere"
09 gennaio 2024 09:42
Di Marzio annuncia: "Il colpo della Fiorentina per l'esterno potrebbe essere Bryan Gil del Tottenham"
08 gennaio 2024 23:17
Pedullà annuncia: "Il Napoli ha chiesto Barak alla Fiorentina, senza nessun giocatore in cambio"
08 gennaio 2024 22:29
Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"
08 gennaio 2024 19:03
Radio Bruno rivela: "La Fiorentina sta lavorando per portare Nzola in prestito all'Empoli a gennaio"
08 gennaio 2024 19:03
Bucciantini: "Nzola via in prestito e Kean alla Fiorentina sarebbe positivo. Devono ritrovarsi entrambi"
08 gennaio 2024 18:43
TMW, Juventus non apre al prestito di Kean. Stipendio da 4 milioni alto per la Fiorentina
08 gennaio 2024 18:23
Convocati Fiorentina per il Bologna: Italiano chiama tutti quelli a disposizione. Nessuna sorpresa
08 gennaio 2024 18:08
Pedullà rivela: "Kean è stato richiesto dal Monza. La Fiorentina ha fatto solo un sondaggio con la Juventus"
08 gennaio 2024 15:43
Solo l'Inter ha fatto meglio della Fiorentina, più 10 punti in campionato rispetto all'anno scorso
08 gennaio 2024 13:47
Zazzaroni: "Non mi fido delle proprietà americane. Sembrano i padroni delle ferriere, non conoscono il calcio"
08 gennaio 2024 11:23
Gazzetta, la Fiorentina per Ngonge-Faraoni prova a chiudere dopo la Coppa Italia. Il Verona punta a 15 milioni
08 gennaio 2024 09:22
Repubblica svela: “Nzola ha confessato agli amici di voler provare una nuova esperienza. Ipotesi prestito”
08 gennaio 2024 09:15
Il Modena tuona: "Nè sapevamo di Barone nè avevamo parlato. La Fiorentina non giocherà qui"
07 gennaio 2024 19:39
Retroscena TMW su Pinamonti: nel 2022 vicino alla Fiorentina, poi la scelta di andare su Jovic
07 gennaio 2024 18:08
Che risultato meraviglioso per la Fiorentina, il Napoli affonda a Torino, perde 3-0. Resta a meno
07 gennaio 2024 16:56
Moviola Gazzetta: “Clamoroso l’errore nell’invalidare il gol di Thorstvedt. Henrique ininfluente”
07 gennaio 2024 10:08
Nazione svela: “Ikoné può lasciare la Fiorentina. Sondaggio del Bologna ma occhio ai club francesi”
07 gennaio 2024 10:06
Dionisi: "I ragazzi sono calati dopo il gol annullato, avevano esultato. Berardi nervoso perchè la sente"
06 gennaio 2024 23:59
Italiano: "C'è bisogno di un esterno, non solo per gli infortuni. Bonaventura si sentiva di battere il rigore"
06 gennaio 2024 23:40
Italiano: "Creiamo tante occasioni da gol ma non la buttiamo dentro. Meritavamo almeno il pareggio"
06 gennaio 2024 23:25
PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ, BREKALO, BONAVENTURA E KAYODE FIRMANO LA SCONFITTA VIOLA
06 gennaio 2024 22:42
Barone: "Insigne non è assolutamente una possibilità. Ngonge? Vedremo nei prossimi giorni"
06 gennaio 2024 20:25
Barone: "Vogliamo giocare al Franchi, ma la situazione è complicata. Ne siamo tutti danneggiati"
06 gennaio 2024 20:15
FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA CENTRAVANTI, IKONÈ E BREKALO ESTERNI, MANDRAGORA NEL MEZZO
06 gennaio 2024 19:34
TMW, Verona chiede 12 milioni per Ngonge. Fiorentina può colmare distanza inserendo Pierozzi
06 gennaio 2024 18:43
Sky Sport, L'agente di Insigne ha parlato con la Fiorentina. Pista fredda per via dell'ingaggio
06 gennaio 2024 18:00
Barone visita lo stadio di Modena prima di Sassuolo-Fiorentina, possibile casa viola al posto del Franchi?
06 gennaio 2024 17:26
Pedullà annuncia: "Offerta della Fiorentina per Ngonge, 8 milioni al Verona, chiesti 3/4 milioni in più"
05 gennaio 2024 23:31
Un bel risultato per la Fiorentina: il Bologna pareggia in casa contro il Genoa, resta dietro in classifica
05 gennaio 2024 22:49
Pedullà: "La Fiorentina non ha mai cercato Beste, mai avviati contatti nemmeno con il procuratore"
05 gennaio 2024 20:09
Dal Viola Park, Italiano ha provato il 4321: Beltran e Bonaventura dietro Nzola. Soluzione a gara in corso
05 gennaio 2024 19:05
Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"
05 gennaio 2024 18:40
Italiano: "Il 2023 è stato straordinario, ora non dobbiamo mollare. Non chiedo regali, solo sudare la maglia"
05 gennaio 2024 18:30
Convocati Fiorentina per il Sassuolo: nessuna assenza a sorpresa. Kouamè out per la Coppa d'Africa
05 gennaio 2024 18:16
Pedullà su Ngonge alla Fiorentina: "Il Verona lo vende per più di 10 milioni e meno di 15, più bonus"
05 gennaio 2024 17:41
Pedullà: "Terracciano verso il Milan. Faraoni? Il Verona lo libera a zero, per Ngonge servono 10-15 milioni"
05 gennaio 2024 15:00
I tifosi della Fiorentina denunciano: "Giocare a Modena o Cesena ci costa troppo e non ci sono posti per tutti"
05 gennaio 2024 13:50
Dionisi: "Il nostro avversario domani non sarà la Fiorentina ma noi stessi. Giocheremo a viso aperto per vincere"
05 gennaio 2024 13:38
Pedullà: "La Fiorentina aspetta Terracciano, si inserirà se Verona e Milan non troveranno l'accordo"
05 gennaio 2024 00:25
Bucchioni sicuro: "L'esterno sarà fatto in pochi giorni e sarà pronto. Ngonge? Discontinuo"
04 gennaio 2024 19:41
Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"
04 gennaio 2024 18:57
Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"
04 gennaio 2024 18:33
Napoli è una polveriera, anche il capitano Di Lorenzo via? L'agente si sfoga: "A giugno valuteremo"
04 gennaio 2024 18:17
Pedullà: "La Fiorentina vuole fare acquisti. Ngonge possibile arrivo in caso di cessione Brekalo"
04 gennaio 2024 17:58
Il procuratore di Ranieri rivela: "Quest'estate l'ho proposto al Napoli direttamente a De Laurentiis"
04 gennaio 2024 16:47
TMW, ieri primo contatto tra la Fiorentina e il Verona per Ngonge. La richiesta è 15 milioni
04 gennaio 2024 15:35
Milenkovic: "Viola Park opera d'arte, grati a Commisso. Tifo viola è il dodicesimo uomo in campo"
04 gennaio 2024 15:05
D'Amico smentisce: "Mai stato al Viola Park e nè ho mai parlato con la Fiorentina per Terracciano"
04 gennaio 2024 13:49
È arrivata l'ufficialità della Lega Calcio, Fiorentina-Bologna si giocherà martedì 9 gennaio alle 21
04 gennaio 2024 13:30
La Fiorentina non vuole nè Stengs e nè Beste. Si cercano altri esterni, da seguire la pista Ngonge
04 gennaio 2024 12:06
Dare dello zingaro a Vlahovic non è razzismo. Lo ha deciso il giudice dopo i cori dei tifosi della Roma
04 gennaio 2024 11:31
Gazzetta: “La Fiorentina ha offerto Ikoné al Bologna, idea scambio di prestiti con Karlsson ma pista complicata”
04 gennaio 2024 09:06
Archivio