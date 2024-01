TMW, il Napoli per convincere la Fiorentina a vendere Barak offrirà Demme, ma non convince molto

Il Napoli è alle prese con diverse trattative di mercato in questi giorni, con Aurelio De Laurentiis che proverà a regalare il prima possibile altri rinforzi a Walter Mazzarri, dopo quello già ufficializzato relativo a Pasquale Mazzocchi che ha esordito come peggio non avrebbe potuto rimediando un cartellino rosso tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Uno dei nomi sui quali si sta concentrando la dirigenza del club partenopeo è quello di Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina che in questa stagione sta trovando molte difficoltà.

Gli azzurri hanno messo gli occhi su di lui, vecchio pallino proprio di Aurelio De Laurentiis che lo aveva quasi preso prima del suo passaggio in viola. In Napoli, per convincere la Fiorentina, metterà sul piatto il cartellino di Diego Demme, oltre a un conguaglio economico, ma difficilmente il tedesco sarà decisivo per convincere i gigliati, visto che rappresenta un esubero per i campioni d’Italia e in questa stagione non ha praticamente mai giocato.Possibile che la Fiorentina possa chiedere altro, sempre che voglia rinunciare a Barak in questa sessione di mercato. Tra le possibili richieste potrebbe esserci Leo Ostigard, visto che i viola cercano un difensore, ma per il momento è solo una suggestione. Lo riporta TMW

CHIESTO KARSDORP ALLA ROMA