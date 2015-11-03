Notizie Napoli Fiorentina

L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”
18 maggio 2026 22:56
Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"
09 maggio 2026 22:33
Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”
03 maggio 2026 23:47
Scintille al 76' di Como-Napoli: Fabregas protesta per un fallo, Conte gli grida "Cosa vuoi?"
02 maggio 2026 20:10
"Se veramente la Fiorentina avesse voluto Sarri lui sarebbe venuto, ma non è un signorsì"
01 maggio 2026 23:28
Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto
06 aprile 2026 22:58
A Napoli scoppia il caso Lukaku: l'attaccante è rimasto in Belgio e verrà messo fuori rosa
31 marzo 2026 11:22
Cagliari Napoli decisa dal gol di McTominay: finisce 0-1. Ora la Fiorentina può sorpassare il Cagliari
20 marzo 2026 20:40
Napoli-Torino 2-1, Conte conquista i tre punti: granata ancora a +6 sulla Fiorentina che resta in scia
06 marzo 2026 22:47
Tuttosport rivela: "Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione"
06 marzo 2026 13:34
Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce
23 febbraio 2026 14:22
Palladino rimonta Conte nella ripresa e riapre la corsa Champions; finisce 2-1 al Gewiss per l'Atalanta
22 febbraio 2026 17:18
Lite tra Conte e Massimo Mauro in diretta: "Ma che domanda è? Evitiamo domande ridicole"
11 febbraio 2026 00:06
Conte insulta furioso l'arbitro Manganiello, spunta l'immagine: "Almeno vai a vederla, testa di ca**o"
11 febbraio 2026 00:03
Il Como trionfa contro il Napoli e vola in semifinale contro l'Inter: Fabregas batte Conte ai rigori
10 febbraio 2026 23:21
Il Napoli in 10 espugna Marassi al 94' e dà una mano alla Fiorentina: decisivo Hojlund dal dischetto
07 febbraio 2026 20:10
Bucchioni: "Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza"
03 febbraio 2026 13:19
Polverosi massacra la Fiorentina: "Con questa superficialità vola diretta in Serie B"
01 febbraio 2026 10:35
Pongracic da 4,5. Nazione: "Fatica a prendere le misure a Hojlund. Tagliato fuori al primo duello"
01 febbraio 2026 10:09
Nazione elogia Solomon: “Miglior partita da quando è arrivato. Intelligente nel seguire la ripartenza”
01 febbraio 2026 10:07
Fagioli: "Classifica? All'inizio dicevi 'c'è la prossima, c'è la prossima'. Ora ogni partita è vitale"
31 gennaio 2026 23:23
La Fiorentina esce con una sconfitta dal Maradona, il Napoli vince 2-1. Primo gol in maglia viola per Solomon
31 gennaio 2026 19:58
PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON GOL, PONGRACIC BUCA, MALE GOSENS, PICCOLI LOTTA E SPRECA
31 gennaio 2026 19:55
De Laurentis da brividi. Omaggio all'ex presidente viola Rocco Commisso con una maglia speciale
31 gennaio 2026 18:18
Conte: "C'è amarezza e delusione per l'uscita dalla Champions. Con Lukaku serve pazienza dopo l'infortunio"
31 gennaio 2026 17:57
FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI E FABBIAN A CENTROCAMPO
31 gennaio 2026 16:51
Ha torto Manuel Parlato, fa causa a Sportitalia ma perde e adesso è costretto a pagare
31 gennaio 2026 16:49
Corriere dello Sport: "Comuzzo e quel no all'offerta da oltre 30 milioni del Napoli. Commisso lo blindò"
31 gennaio 2026 10:04
Nazione: “La Fiorentina deve innanzitutto ritrovare se stessa. Al Maradona Joseph e Catherine”
31 gennaio 2026 09:35
Kean e Piccoli partono per Napoli, sono tra i convocati della Fiorentina. Presenti anche Dodó e Mandragora
30 gennaio 2026 16:16
Napoli eliminato dalla Champions League, Di Lorenzo: "Dobbiamo recuperare perché la Fiorentina è in salute"
28 gennaio 2026 23:26
Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio
28 gennaio 2026 23:03
La Penna arbitrerà Napoli-Fiorentina: è un amuleto per gli azzurri, 2 sconfitte e 14 vittorie in 20 partite
28 gennaio 2026 12:38
Corriere Fiorentino: “Fortini in uscita? Il Napoli si iscrive alla lista degli estimatori”
28 gennaio 2026 09:18
Nazione: “La Roma ci riproverà per Fortini. Su di lui anche Juve e Napoli. Servono più di 15 milioni”
27 gennaio 2026 09:49
La Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli vuole Fortini a titolo definitivo, offerti 8 milioni"
26 gennaio 2026 22:20
Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per Milinkovic-Savic che salterà la Fiorentina
26 gennaio 2026 16:25
Scontri in autostrada tra i tifosi del Napoli e della Lazio: usati anche coltelli, mazze e bastoni
25 gennaio 2026 12:10
Nazione: "La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatore"
20 gennaio 2026 10:07
Tuttosport: “Ngonge piace alla Fiorentina ma si allontana. Lazio sua priorità per motivi di cuore e non solo”
07 gennaio 2026 09:28
"Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui"
05 gennaio 2026 23:56
Il Napoli accusa Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali, insulti con termini offensivi e reiterati"
19 dicembre 2025 12:19
Il Napoli vuole Fortini a gennaio, anche solo in prestito. Ha il contratto in scadenza con la Fiorentina
18 dicembre 2025 16:59
Tifosi della Juventus intonano "Odio Napoli", "Bas***di stiamo arrivando" durante la gara con il Cagliari
29 novembre 2025 22:00
Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina
22 novembre 2025 23:11
Napoli come Firenze: il club vuole uno stadio nuovo, ma il comune vuole ristrutturare il Maradona
19 novembre 2025 12:43
Graziani: "La Fiorentina è più forte di un anno fa, impensabile vederla ultima in classifica"
13 novembre 2025 14:13
Caos in casa Napoli: nonostante la crisi Conte si è preso una settimana di ferie, tornerà lunedì
13 novembre 2025 11:20
Conte minaccia di lasciare il Napoli: "Non voglio accompagnare un morto, è cambiata l'energia"
10 novembre 2025 11:13
I tifosi del Napoli non perdonano Spalletti alla Juventus, lo striscione: "Uomini infami, destini infami"
31 ottobre 2025 12:23
Il rigore dato al Napoli è una vergogna, ennesima prova che gli arbitri sono scarsi e sbagliano (troppo)
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Chivu demolisce Conte: "Abituato a piangere, io non verrò mai a lamentarmi dell'arbitro dopo la gara"
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Conte attacca Chivu: "Io non avrei permesso a Marotta di venire a lamentarsi degli arbitri, crei alibi"
25 ottobre 2025 21:41
Il Napoli strapazza l'Inter 3-1 e torna in testa alla classifica: Mkhitaryan ko, in dubbio per la Fiorentina?
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Berti: "La Fiorentina mi aveva venduto al Napoli, ma io ero interista da sempre e ho rifiutato"
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Giovanni Simeone decisivo: il gol dell'ex del Cholito regala 3 punti al Torino contro il Napoli
18 ottobre 2025 19:57
Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"
10 ottobre 2025 12:03
Un onesto cittadino di Napoli racconta: "Tifosi Sporting seduti tranquilli, aggrediti all'improvviso"
02 ottobre 2025 12:03
Napoli, vittoria a fatica sul Pisa 3-2: nerazzurri in partita fino al 90°, Nzola a segno su rigore
22 settembre 2025 23:14
Amoruso: "Gudmundsson non credo giochi contro il Como, Pioli è stato molto evasivo nella risposta"
19 settembre 2025 18:45
Flachi: “Giocatori si guardino e dicano ‘Siamo la Fiorentina, dobbiamo vincere’. Altrimenti c'è la panchina”
17 settembre 2025 19:47
Agostinelli: "Col Napoli la Fiorentina non poteva giocare con due punte, Pioli si è consegnato a centrocampo"
17 settembre 2025 15:22
Graziani difende Comuzzo: "Ci sta di sbagliare, ha 20 anni, non diamogli troppo addosso con le critiche"
17 settembre 2025 14:44
Amoruso: "Kean sabato non ha toccato un pallone, è stato lasciato troppo solo rispetto alla squadra"
17 settembre 2025 14:23
Sohm svela: "Napoli su di me? Non ho saputo niente, in testa sempre la Fiorentina"
17 settembre 2025 09:12
Sabatini: "La Fiorentina ha giocato in modo apatico, ma è presto per colpevolizzare subito Pioli"
16 settembre 2025 15:08
Bucchioni: "La Fiorentina non ha ancora identità di gioco, ma non possiamo attaccare già ora Pioli"
16 settembre 2025 14:49
Viviano: "La Fiorentina è troppo timida in campo, per ora le idee di Pioli non funzionano proprio"
16 settembre 2025 14:34
Sabatini demolisce la Fiorentina: "Contro il Napoli sembrava che ci facesse un favore a giocare"
15 settembre 2025 15:56
Borghi: "La Fiorentina è una buona squadra, non ha senso essere disfattisti adesso dopo solo l'inizio"
15 settembre 2025 14:56
Zazzaroni attacca Pioli: "Non doveva lasciare al Napoli il possesso del pallone, la differenza è stata ampia"
15 settembre 2025 14:37
Polverosi: "Fagioli è il giocatore più insoddisfacente dell'inizio stagione, deve fare molto di più di così"
15 settembre 2025 14:20
Conte contro Costacurta: "Non è vero quello che dici, la Fiorentina ha giocatori forti, non bravini"
14 settembre 2025 14:48
TMW riporta: "Gudmundsson scalpita, con il Como l'islandese è pronto al rientro in campo"
14 settembre 2025 14:15
La Fiorentina di Pioli non va: seconda partenza peggiore in 15 anni con due punti raccolti in tre gare
14 settembre 2025 14:06
Repubblica dura su Fagioli: "Se è questo in campo, meglio scegliere altro e metterlo in panchina"
14 settembre 2025 13:34
Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”
14 settembre 2025 12:20
Ferrara su Pioli: "Sbaglia partita e formazione. Felici di Fazzini, ha piede e personalità"
14 settembre 2025 09:31
Corriere dello Sport: "Incomprensibili i tempi di reazione della Fiorentina. Finale di cuore ma partita senz'anima"
14 settembre 2025 09:18
Repubblica sottolinea: "Limiti strutturali e tattici. Evidenziato il divario tra due realtà diverse"
14 settembre 2025 09:11
PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC E COMUZZO MALE, DZEKO HORROR. FAZZINI ENTRA BENE
13 settembre 2025 22:51
FORMAZIONE FIORENTINA: DZEKO IN ATTACCO, MANDRAGORA A CENTROCAMPO. È 3-5-2
13 settembre 2025 19:41
Gazzetta: "De Laurentiis voleva Kean al Napoli, ma ha capito che era impossibile strapparlo alla Fiorentina
13 settembre 2025 15:16
Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"
13 settembre 2025 14:32
Viviano: "Dzeko è perfetto per giocare stasera con Kean, gli toglierebbe tanto lavoro difensivo"
13 settembre 2025 14:14
Caressa e Zazzaroni in coro: "Fiorentina-Napoli 2 fisso, vincono i partenopei al Franchi"
13 settembre 2025 13:45
Napoli bestia nera recente della Fiorentina in casa: ultima vittoria nel 2018 grazie alla tripletta di Simeone
13 settembre 2025 13:31
Altro assente in casa Fiorentina: Sabiri lascia il ritiro per motivi familiari, salterà la partita con il Napoli
13 settembre 2025 12:29
Agostinelli: "De Bruyne deve essere sempre aggredito: mai farlo girare, va preso da Comuzzo o Ranieri”
12 settembre 2025 20:24
Pioli: “Gudmundsson in miglioramento, domani capiremo. Napoli vuole vincere, ma ci proveremo anche noi”
12 settembre 2025 19:51
Nonostante l’assenza degli Ultras Napoletani il settore ospiti per Fiorentina-Napoli è sold out
12 settembre 2025 18:38
Per domani sono stati venduti 21 mila biglietti, mancano mille tagliandi per il sold-out
12 settembre 2025 18:23
Conte mette le mani avanti: “La Fiorentina è un’insidia per noi. Giocare ogni tre giorni non sarà facile”
12 settembre 2025 18:10
Zap Mangusta: “Kean la punta più forte della Serie A. Gud? Se torna quello di Genova…”
12 settembre 2025 08:45
Ferri: “Campagna acquisti importante della Fiorentina, giusto che Pradè metta pressione anche se c'è il Napoli”
11 settembre 2025 19:54
Napoletani cercano di violare regole e di truffare la Fiorentina per entrare nei settori vietati al Franchi
11 settembre 2025 13:38
Tentano di aggirare il divieto di vendita ai residenti in Campania: un centinaio di biglietti annullati
11 settembre 2025 09:51
Fiorentina-Napoli gara ad “alto rischio”: raffica di divieti a partire dalle 17 di sabato
11 settembre 2025 09:18
Floro Flores: "La Fiorentina ha costruito una squadra importante. Il Napoli rimane la squadra da battere"
10 settembre 2025 20:05
Gudmundsson prosegue con il recupero in palestra. Allenamento differenziato per l'islandese che sabato vuole esserci
10 settembre 2025 19:10
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