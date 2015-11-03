Labaro Viola

Notizie Napoli Fiorentina

L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”

18 maggio 2026 22:56

Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"

09 maggio 2026 22:33

Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”

03 maggio 2026 23:47

Scintille al 76' di Como-Napoli: Fabregas protesta per un fallo, Conte gli grida "Cosa vuoi?"

02 maggio 2026 20:10

"Se veramente la Fiorentina avesse voluto Sarri lui sarebbe venuto, ma non è un signorsì"

01 maggio 2026 23:28

Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto

06 aprile 2026 22:58

A Napoli scoppia il caso Lukaku: l'attaccante è rimasto in Belgio e verrà messo fuori rosa

31 marzo 2026 11:22

Cagliari Napoli decisa dal gol di McTominay: finisce 0-1. Ora la Fiorentina può sorpassare il Cagliari

20 marzo 2026 20:40

Napoli-Torino 2-1, Conte conquista i tre punti: granata ancora a +6 sulla Fiorentina che resta in scia

06 marzo 2026 22:47

Tuttosport rivela: "Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione"

06 marzo 2026 13:34

Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce

23 febbraio 2026 14:22

Palladino rimonta Conte nella ripresa e riapre la corsa Champions; finisce 2-1 al Gewiss per l'Atalanta

22 febbraio 2026 17:18

Lite tra Conte e Massimo Mauro in diretta: "Ma che domanda è? Evitiamo domande ridicole"

11 febbraio 2026 00:06

Conte insulta furioso l'arbitro Manganiello, spunta l'immagine: "Almeno vai a vederla, testa di ca**o"

11 febbraio 2026 00:03

Il Como trionfa contro il Napoli e vola in semifinale contro l'Inter: Fabregas batte Conte ai rigori

10 febbraio 2026 23:21

Il Napoli in 10 espugna Marassi al 94' e dà una mano alla Fiorentina: decisivo Hojlund dal dischetto

07 febbraio 2026 20:10

Bucchioni: "Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza"

03 febbraio 2026 13:19

Polverosi massacra la Fiorentina: "Con questa superficialità vola diretta in Serie B"

01 febbraio 2026 10:35

Pongracic da 4,5. Nazione: "Fatica a prendere le misure a Hojlund. Tagliato fuori al primo duello"

01 febbraio 2026 10:09

Nazione elogia Solomon: “Miglior partita da quando è arrivato. Intelligente nel seguire la ripartenza”

01 febbraio 2026 10:07

Fagioli: "Classifica? All'inizio dicevi 'c'è la prossima, c'è la prossima'. Ora ogni partita è vitale"

31 gennaio 2026 23:23

La Fiorentina esce con una sconfitta dal Maradona, il Napoli vince 2-1. Primo gol in maglia viola per Solomon

31 gennaio 2026 19:58

PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON GOL, PONGRACIC BUCA, MALE GOSENS, PICCOLI LOTTA E SPRECA

31 gennaio 2026 19:55

De Laurentis da brividi. Omaggio all'ex presidente viola Rocco Commisso con una maglia speciale

31 gennaio 2026 18:18

Conte: "C'è amarezza e delusione per l'uscita dalla Champions. Con Lukaku serve pazienza dopo l'infortunio"

31 gennaio 2026 17:57

FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI E FABBIAN A CENTROCAMPO

31 gennaio 2026 16:51

Ha torto Manuel Parlato, fa causa a Sportitalia ma perde e adesso è costretto a pagare

31 gennaio 2026 16:49

Corriere dello Sport: "Comuzzo e quel no all'offerta da oltre 30 milioni del Napoli. Commisso lo blindò"

31 gennaio 2026 10:04

Nazione: “La Fiorentina deve innanzitutto ritrovare se stessa. Al Maradona Joseph e Catherine”

31 gennaio 2026 09:35

Kean e Piccoli partono per Napoli, sono tra i convocati della Fiorentina. Presenti anche Dodó e Mandragora

30 gennaio 2026 16:16

Napoli eliminato dalla Champions League, Di Lorenzo: "Dobbiamo recuperare perché la Fiorentina è in salute"

28 gennaio 2026 23:26

Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio

28 gennaio 2026 23:03

La Penna arbitrerà Napoli-Fiorentina: è un amuleto per gli azzurri, 2 sconfitte e 14 vittorie in 20 partite

28 gennaio 2026 12:38

Corriere Fiorentino: “Fortini in uscita? Il Napoli si iscrive alla lista degli estimatori”

28 gennaio 2026 09:18

Nazione: “La Roma ci riproverà per Fortini. Su di lui anche Juve e Napoli. Servono più di 15 milioni”

27 gennaio 2026 09:49

La Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli vuole Fortini a titolo definitivo, offerti 8 milioni"

26 gennaio 2026 22:20

Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per Milinkovic-Savic che salterà la Fiorentina

26 gennaio 2026 16:25

Scontri in autostrada tra i tifosi del Napoli e della Lazio: usati anche coltelli, mazze e bastoni

25 gennaio 2026 12:10

Nazione: "La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatore"

20 gennaio 2026 10:07

Tuttosport: “Ngonge piace alla Fiorentina ma si allontana. Lazio sua priorità per motivi di cuore e non solo”

07 gennaio 2026 09:28

"Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui"

05 gennaio 2026 23:56

Il Napoli accusa Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali, insulti con termini offensivi e reiterati"

19 dicembre 2025 12:19

Il Napoli vuole Fortini a gennaio, anche solo in prestito. Ha il contratto in scadenza con la Fiorentina

18 dicembre 2025 16:59

Tifosi della Juventus intonano "Odio Napoli", "Bas***di stiamo arrivando" durante la gara con il Cagliari

29 novembre 2025 22:00

Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina

22 novembre 2025 23:11

Napoli come Firenze: il club vuole uno stadio nuovo, ma il comune vuole ristrutturare il Maradona

19 novembre 2025 12:43

Graziani: "La Fiorentina è più forte di un anno fa, impensabile vederla ultima in classifica"

13 novembre 2025 14:13

Caos in casa Napoli: nonostante la crisi Conte si è preso una settimana di ferie, tornerà lunedì

13 novembre 2025 11:20

Conte minaccia di lasciare il Napoli: "Non voglio accompagnare un morto, è cambiata l'energia"

10 novembre 2025 11:13

I tifosi del Napoli non perdonano Spalletti alla Juventus, lo striscione: "Uomini infami, destini infami"

31 ottobre 2025 12:23

Il rigore dato al Napoli è una vergogna, ennesima prova che gli arbitri sono scarsi e sbagliano (troppo)

25 ottobre 2025 22:30

Chivu demolisce Conte: "Abituato a piangere, io non verrò mai a lamentarmi dell'arbitro dopo la gara"

25 ottobre 2025 22:15

Conte attacca Chivu: "Io non avrei permesso a Marotta di venire a lamentarsi degli arbitri, crei alibi"

25 ottobre 2025 21:41

Il Napoli strapazza l'Inter 3-1 e torna in testa alla classifica: Mkhitaryan ko, in dubbio per la Fiorentina?

25 ottobre 2025 20:05

Berti: "La Fiorentina mi aveva venduto al Napoli, ma io ero interista da sempre e ho rifiutato"

25 ottobre 2025 16:59

Giovanni Simeone decisivo: il gol dell'ex del Cholito regala 3 punti al Torino contro il Napoli

18 ottobre 2025 19:57

Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"

10 ottobre 2025 12:03

Un onesto cittadino di Napoli racconta: "Tifosi Sporting seduti tranquilli, aggrediti all'improvviso"

02 ottobre 2025 12:03

Napoli, vittoria a fatica sul Pisa 3-2: nerazzurri in partita fino al 90°, Nzola a segno su rigore

22 settembre 2025 23:14

Amoruso: "Gudmundsson non credo giochi contro il Como, Pioli è stato molto evasivo nella risposta"

19 settembre 2025 18:45

Flachi: “Giocatori si guardino e dicano ‘Siamo la Fiorentina, dobbiamo vincere’. Altrimenti c'è la panchina”

17 settembre 2025 19:47

Agostinelli: "Col Napoli la Fiorentina non poteva giocare con due punte, Pioli si è consegnato a centrocampo"

17 settembre 2025 15:22

Graziani difende Comuzzo: "Ci sta di sbagliare, ha 20 anni, non diamogli troppo addosso con le critiche"

17 settembre 2025 14:44

Amoruso: "Kean sabato non ha toccato un pallone, è stato lasciato troppo solo rispetto alla squadra"

17 settembre 2025 14:23

Sohm svela: "Napoli su di me? Non ho saputo niente, in testa sempre la Fiorentina"

17 settembre 2025 09:12

Sabatini: "La Fiorentina ha giocato in modo apatico, ma è presto per colpevolizzare subito Pioli"

16 settembre 2025 15:08

Bucchioni: "La Fiorentina non ha ancora identità di gioco, ma non possiamo attaccare già ora Pioli"

16 settembre 2025 14:49

Viviano: "La Fiorentina è troppo timida in campo, per ora le idee di Pioli non funzionano proprio"

16 settembre 2025 14:34

Sabatini demolisce la Fiorentina: "Contro il Napoli sembrava che ci facesse un favore a giocare"

15 settembre 2025 15:56

Borghi: "La Fiorentina è una buona squadra, non ha senso essere disfattisti adesso dopo solo l'inizio"

15 settembre 2025 14:56

Zazzaroni attacca Pioli: "Non doveva lasciare al Napoli il possesso del pallone, la differenza è stata ampia"

15 settembre 2025 14:37

Polverosi: "Fagioli è il giocatore più insoddisfacente dell'inizio stagione, deve fare molto di più di così"

15 settembre 2025 14:20

Conte contro Costacurta: "Non è vero quello che dici, la Fiorentina ha giocatori forti, non bravini"

14 settembre 2025 14:48

TMW riporta: "Gudmundsson scalpita, con il Como l'islandese è pronto al rientro in campo"

14 settembre 2025 14:15

La Fiorentina di Pioli non va: seconda partenza peggiore in 15 anni con due punti raccolti in tre gare

14 settembre 2025 14:06

Repubblica dura su Fagioli: "Se è questo in campo, meglio scegliere altro e metterlo in panchina"

14 settembre 2025 13:34

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”

14 settembre 2025 12:20

Ferrara su Pioli: "Sbaglia partita e formazione. Felici di Fazzini, ha piede e personalità"

14 settembre 2025 09:31

Corriere dello Sport: "Incomprensibili i tempi di reazione della Fiorentina. Finale di cuore ma partita senz'anima"

14 settembre 2025 09:18

Repubblica sottolinea: "Limiti strutturali e tattici. Evidenziato il divario tra due realtà diverse"

14 settembre 2025 09:11

PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC E COMUZZO MALE, DZEKO HORROR. FAZZINI ENTRA BENE

13 settembre 2025 22:51

FORMAZIONE FIORENTINA: DZEKO IN ATTACCO, MANDRAGORA A CENTROCAMPO. È 3-5-2

13 settembre 2025 19:41

Gazzetta: "De Laurentiis voleva Kean al Napoli, ma ha capito che era impossibile strapparlo alla Fiorentina

13 settembre 2025 15:16

Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"

13 settembre 2025 14:32

Viviano: "Dzeko è perfetto per giocare stasera con Kean, gli toglierebbe tanto lavoro difensivo"

13 settembre 2025 14:14

Caressa e Zazzaroni in coro: "Fiorentina-Napoli 2 fisso, vincono i partenopei al Franchi"

13 settembre 2025 13:45

Napoli bestia nera recente della Fiorentina in casa: ultima vittoria nel 2018 grazie alla tripletta di Simeone

13 settembre 2025 13:31

Altro assente in casa Fiorentina: Sabiri lascia il ritiro per motivi familiari, salterà la partita con il Napoli

13 settembre 2025 12:29

Agostinelli: "De Bruyne deve essere sempre aggredito: mai farlo girare, va preso da Comuzzo o Ranieri”

12 settembre 2025 20:24

Pioli: “Gudmundsson in miglioramento, domani capiremo. Napoli vuole vincere, ma ci proveremo anche noi”

12 settembre 2025 19:51

Nonostante l’assenza degli Ultras Napoletani il settore ospiti per Fiorentina-Napoli è sold out

12 settembre 2025 18:38

Per domani sono stati venduti 21 mila biglietti, mancano mille tagliandi per il sold-out

12 settembre 2025 18:23

Conte mette le mani avanti: “La Fiorentina è un’insidia per noi. Giocare ogni tre giorni non sarà facile”

12 settembre 2025 18:10

Zap Mangusta: “Kean la punta più forte della Serie A. Gud? Se torna quello di Genova…”

12 settembre 2025 08:45

Ferri: “Campagna acquisti importante della Fiorentina, giusto che Pradè metta pressione anche se c'è il Napoli”

11 settembre 2025 19:54

Napoletani cercano di violare regole e di truffare la Fiorentina per entrare nei settori vietati al Franchi

11 settembre 2025 13:38

Tentano di aggirare il divieto di vendita ai residenti in Campania: un centinaio di biglietti annullati

11 settembre 2025 09:51

Fiorentina-Napoli gara ad “alto rischio”: raffica di divieti a partire dalle 17 di sabato

11 settembre 2025 09:18

Floro Flores: "La Fiorentina ha costruito una squadra importante. Il Napoli rimane la squadra da battere"

10 settembre 2025 20:05

Gudmundsson prosegue con il recupero in palestra. Allenamento differenziato per l'islandese che sabato vuole esserci

10 settembre 2025 19:10

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