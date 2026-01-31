Conte: “C’è amarezza e delusione per l’uscita dalla Champions. Con Lukaku serve pazienza dopo l’infortunio”

Antonio Conte è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Napoli-Fiorentina, analizzando l’eliminazione dalla Champions e anche la partita contro la viola. Quali tasti ha toccato dopo l’eliminazione dalla Champions?: “A livello emotivo sono stati quelli di valutare la gara, che è stata positiva anche se non siamo stati premiati per lo sforzo. C’è tantissima delusione e rammarico, ma deve anche esserci la consapevolezza di aver dimostrato che a livello europeo siamo sulla buona strada. C’è da dire che non siamo stati fortunati nemmeno a livello di infortuni. Dobbiamo cercare di capire dove si è sbagliato per fare meglio in futuro”.

Le condizioni di Lukaku?: “Ha giocato 19 minuti in due partite, 10 minuti a partita. Romelu ha avuto un brutto infortunio. Ora dobbiamo avere la pazienza di cercare di mettere nelle gambe del giocatore anche qualche amichevole per riportarlo ad avere il giusto ritmo gara, altrimenti diventa difficile dare delle valutazioni del suo stato di forma. Sappiamo l’importanza che riveste per noi, mi auguro che possa continuare a migliorare, come ci auguriamo anche altri rientri in futuro perché ne abbiamo bisogno”.