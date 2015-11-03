Notizie Conte Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"
19 maggio 2026 14:07
L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”
18 maggio 2026 22:56
La Repubblica riporta: "Per la Nazionale spunta anche il nome di Pioli, l'ex viola tra i papabili"
01 maggio 2026 16:17
TMW titola: "Se Conte accettasse la chiamata dell'Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli"
08 aprile 2026 14:42
Bucchioni svela: "Ci sarà un Conte-bis in Nazionale. De Laurentiis non sarà un ostacolo"
06 aprile 2026 09:42
Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”
02 aprile 2026 09:08
Sky Sport svela: “Gattuso non sarà più il ct dell’Italia. Conte e Allegri in pole per sostituirlo”
02 aprile 2026 00:49
A Napoli scoppia il caso Lukaku: l'attaccante è rimasto in Belgio e verrà messo fuori rosa
31 marzo 2026 11:22
Cecchi: "Spero che Conte non venga mai a Firenze. Molti lo vorrebbero, io no: ha la Juve nel DNA"
19 marzo 2026 15:48
Palladino risponde a Conte: ”Un allenatore si è lamentato, ma giocare ogni tre giorni è un orgoglio”
05 marzo 2026 11:18
Lite tra Conte e Massimo Mauro in diretta: "Ma che domanda è? Evitiamo domande ridicole"
11 febbraio 2026 00:06
Conte insulta furioso l'arbitro Manganiello, spunta l'immagine: "Almeno vai a vederla, testa di ca**o"
11 febbraio 2026 00:03
Lang distrugge Conte: "Non c'è mai stato feeling, non mi ha trattato bene. La verità verrà a galla"
04 febbraio 2026 11:31
Conte: "C'è amarezza e delusione per l'uscita dalla Champions. Con Lukaku serve pazienza dopo l'infortunio"
31 gennaio 2026 17:57
L’allievo sfida il maestro: Vanoli affronta Antonio Conte, la sua più grande ispirazione calcistica
29 gennaio 2026 10:51
Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina
22 novembre 2025 23:11
Caos in casa Napoli: nonostante la crisi Conte si è preso una settimana di ferie, tornerà lunedì
13 novembre 2025 11:20
Lungherini: “Vanoli non fa miracoli, ma ricorda il Conte di 10 anni fa. La miglior Fiorentina arriverà tra un mese”
11 novembre 2025 17:20
Conte minaccia di lasciare il Napoli: "Non voglio accompagnare un morto, è cambiata l'energia"
10 novembre 2025 11:13
Gazzetta: “Vanoli scelto per i metodi di lavoro alla “Conte”. È un martello. Ipotesi panchina con la Juve”
06 novembre 2025 09:26
Chivu demolisce Conte: "Abituato a piangere, io non verrò mai a lamentarmi dell'arbitro dopo la gara"
25 ottobre 2025 22:15
Conte attacca Chivu: "Io non avrei permesso a Marotta di venire a lamentarsi degli arbitri, crei alibi"
25 ottobre 2025 21:41
Viviano attacca Conte: "È riuscito a dire che hanno preso troppi giocatori! Peggior sconfitta in UCL del Napoli"
24 ottobre 2025 18:45
Lang attacca Conte: "Ci ho parlato una volta, mi alleno duramente ma non gioco. Meglio se sto zitto"
22 ottobre 2025 12:41
Conte: "Sono più arrabbiato per il finale con la Fiorentina che per la sconfitta contro il City, abbiamo mollato troppo"
19 settembre 2025 16:32
Conte contro Costacurta: "Non è vero quello che dici, la Fiorentina ha giocatori forti, non bravini"
14 settembre 2025 14:48
Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"
13 settembre 2025 14:32
Napoli bestia nera recente della Fiorentina in casa: ultima vittoria nel 2018 grazie alla tripletta di Simeone
13 settembre 2025 13:31
Sandrelli: "Conte è antipatico perchè è un vincente. Davanti vorrei vedere la coppia Kean-Fazzini"
12 settembre 2025 20:04
Conte mette le mani avanti: “La Fiorentina è un’insidia per noi. Giocare ogni tre giorni non sarà facile”
12 settembre 2025 18:10
Corriere Fiorentino: “Pioli-Conte sfida dal sapore ‘scudetto’: serve cambiare dimensione alla Fiorentina”
12 settembre 2025 08:17
Il Mattino riporta: "Neres quasi sicuramente salterà la Fiorentina, il giocatore non è in forma"
07 settembre 2025 16:08
TMW: "Il Napoli ritorna su Kean. L'attaccante viola è la terza scelta dopo Nunez e Lucca"
04 luglio 2025 16:09
Chiesa torna alla Fiorentina? Pedullà: "Con il Liverpool ha chiuso, Conte lo spinge a Napoli"
12 giugno 2025 00:27
Padovan: “Palladino lo vedrei bene all’Inter. La società Fiorentina dovrebbe tornare a studiare”
05 giugno 2025 18:08
Messaggero riporta: "Inzaghi potrebbe andare alla Juventus al posto di Conte, assalto dopo la finale"
29 maggio 2025 13:27
Conte lascia il Napoli. Comunicato l'addio a De Laurentiis. Al suo posto dovrebbe andare Allegri
25 maggio 2025 18:48
Il Napoli di Conte è campione d’Italia: 2-0 al Cagliari e quarto scudetto della storia
23 maggio 2025 22:56
Conte rivela: "Ma quale Inter-Roma, oggi mi sono visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli"
27 aprile 2025 23:32
Conte furioso con il Napoli anche per il mancato arrivo di Comuzzo nel mercato di Gennaio
20 aprile 2025 11:13
Ricordate Arthur? Tornato calciatore grazie a Italiano, in estate Conte furioso col Napoli: "Non me lo portate"
03 aprile 2025 19:41
Conte non ha dubbi: "Abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo fare più gol per quanto produciamo"
09 marzo 2025 17:22
Napoli-Fiorentina probabili formazioni: Conte con Raspadori al fianco di Lukaku, per Palladino dubbio Gud
08 marzo 2025 23:05
Conte: "La Fiorentina è forte, a gennaio ha fatto un ottimo mercato. Per noi è come una finale"
08 marzo 2025 14:33
Conte: "Il Como è una squadra forte altrimenti non andresti a vincere a Firenze con quell'autorevolezza"
22 febbraio 2025 21:21
Sentite Conte: "Io il primo a criticare il VAR. Ma se ne parla solo quando toccano certe squadre"
14 febbraio 2025 14:40
Il Napoli frena ancora contro l'Udinese. Conte spera in un altro regalo della Fiorentina
09 febbraio 2025 23:36
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ngonge, concorrenza Lazio e Bologna. Ostacolo Conte”
23 gennaio 2025 08:29
Conte un rullo compressore, a Bergamo la decide Lukaku, Napoli prosegue la marcia scudetto
18 gennaio 2025 22:57
Il retroscena: "Rottura Conte-Folorunsho colpa di una risposta sul peso: «All'europeo solo in vacanza»
11 gennaio 2025 18:47
Corriere dello Sport: “Folorunsho bloccato da Conte, ok alla Fiorentina ma il mister prima vuole il suo sostituto”
06 gennaio 2025 09:52
Fiorentina e Napoli, ambiziosi e duttili: due squadre che rispecchiano Palladino e Conte
04 gennaio 2025 10:21
Conte: "Non temiamo nessuno, ma rispetto la Fiorentina. Assenze? Non dipendiamo dai singoli"
03 gennaio 2025 15:00
Bertoni avvisa il Napoli: "Conte faccia attenzione al gioco della Fiorentina. Esplosione di Kean? Merito anche di Palladino"
02 gennaio 2025 10:56
CM.com scrive: "Folorunsho a Firenze lunedì, Conte non dà il via libera prima dello scontro diretto"
01 gennaio 2025 23:46
Pedullà insiste: "La Fiorentina per il centrocampo resta forte su Folorunsho del Napoli"
28 dicembre 2024 22:57
Conte applaude la Fiorentina: "È tra le squadre che hanno alzato il livello della Serie A"
28 dicembre 2024 17:05
Coppa Italia: Il Napoli di Conte eliminato dalla Lazio, scudetto unico obiettivo
05 dicembre 2024 23:22
Conte: "Mandiamo un fortissimo abbraccio a Bove. Speriamo di vederlo quanto prima in campo"
03 dicembre 2024 15:55
Conte: "Il livello del calcio in Italia è sempre più alto, basta vedere cosa sta facendo la Fiorentina"
29 novembre 2024 16:10
Conte manda una frecciata alla Fiorentina: "C'è stupore nel vedere certe squadre in alto in classifica"
22 novembre 2024 19:19
Calvarese dà ragione a Conte: "Soglia del fallo troppo bassa, non c'è una linea comune tra gli arbitri"
12 novembre 2024 13:31
Conte furioso a Dazn: "Ma cosa significa che il Var non può intervenire un rigore che non c'è?"
10 novembre 2024 23:28
Al Napoli basta un tempo, Lukaku e Kvara esaltano Conte ed affossano il Milan di Fonseca
29 ottobre 2024 23:02
Da Napoli, Kayode non trova spazio alla Fiorentina. Il Napoli di Conte ci pensa in vista di gennaio
26 ottobre 2024 18:22
Folorunsho in estate poteva essere della Fiorentina: "A Conte non piaceva il suo atteggiamento"
14 ottobre 2024 18:25
Conte: "Da giocatore preferivo essere come Antognoni con la Fiorentina che cambiare spesso squadra"
19 settembre 2024 15:41
Cassano: "Conte ha la stampa a favore. Prandelli dopo la finale 2012 non lo ha calcolato nessuno"
13 settembre 2024 23:31
Retroscena Ranieri, lo voleva il Napoli su precisa richiesta di Conte. No della Fiorentina
13 settembre 2024 13:45
TMW: Il Napoli forte su Amrabat, Conte lo vuole ma per Palladino è un punto fermo
24 agosto 2024 23:47
Il Verona umilia Conte, il Napoli prende un'imbarcata senza precedenti al Bentegodi, è 3-0
18 agosto 2024 20:38
Conte deluso: "Mi aspettavo di meglio, la situazione del mercato è complicata, speravo iniziassimo in un modo migliore"
17 agosto 2024 16:16
Conte già si lamenta: "Ci mancano giocatori, è oggettivo. Questi lo scorso anno sono arrivati decimi"
11 agosto 2024 00:27
TMW, Frattura totale tra Folorunsho e Conte. La Fiorentina c'è ma alla concorrenza si aggiunge il Milan
10 agosto 2024 18:05
Folorunsho litiga con Conte in allenamento. Il Napoli lo vende per 12 milioni, c'è anche la Fiorentina
08 agosto 2024 20:18
Corvino furioso con Spalletti: "Conte con gente che giocava al contrario fece vedere cose diverse"
02 luglio 2024 22:29
Corriere dello Sport: “All-in della Fiorentina su Gaetano, per Palladino è il perfetto sostituto di Bonaventura”
23 giugno 2024 09:29
L'agente di Kvaratskhelia dichiara: "Conte una certezza, ma vogliamo andarcene da Napoli"
16 giugno 2024 23:28
Gazzetta: "Panchina Napoli, Manna spinge per Conte ma tra i quattro candidati c'è Italiano"
22 maggio 2024 08:11
Mentana demolisce Conte: "Questa Inter gioca bene, mica come la sua che era palla lunga su Lukaku"
19 maggio 2024 21:48
Per Italiano sfuma definitivamente il Napoli. Corriere dello Sport: "ADL su Conte e Gasperini"
02 maggio 2024 09:28
Sky Sport, Il Napoli segue Conte ma quotazioni di Pioli in rialzo. Italiano rimane tra i nomi
30 aprile 2024 17:25
Rai, annuncio bomba: "Conte ha scelto il Napoli, c'è l'accordo triennale e la massima intesa sul mercato"
26 aprile 2024 20:33
Di Marzio: "Italiano si allontana da Napoli, è più orientato a dire di sì al Bologna"
20 aprile 2024 23:45
Valcareggi sicuro: "Frenata per Italiano al Napoli che aspetta Conte. La certezza è che lascerà la Fiorentina"
19 aprile 2024 18:52
La Gazzetta scrive: "Napoli in cerca di un tecnico per la prossima stagione: Italiano, Conte e Pioli i più papabili"
15 aprile 2024 12:40
Criscitiello rivela: "De Laurentiis preferisce prendere Italiano a Napoli che pagare 10 milioni a Conte"
15 aprile 2024 08:51
Italiano andrà via per crescita e prospettiva ma se Conte dovesse andare al Napoli ogni scenario resta aperto
10 aprile 2024 08:24
Pedullà: "De Laurentiis ha ripreso a parlare in modo fitto con Conte. Italiano resta nella lista del Napoli"
09 aprile 2024 00:27
Italiano al Napoli? L'annuncio dell'ex addetto stampa: "Conte si è convinto e sarà lui l'allenatore"
05 aprile 2024 17:47
Pirlo sminuisce Ancellotti: "Conte, Allegri e Lippi sono meglio di lui. Italiano è il nuovo che avanza"
30 marzo 2024 11:09
10 milioni da Abramovich a Pastorello per il rinnovo di Conte al Chelsea: soldi in nero. Indagini avviate
16 novembre 2023 12:16
Conte lancia la sfida: "Adesso sto fermo ma quando tornerò ad allenare sarà molto dura per gli altri"
13 ottobre 2023 23:13
Conte rifiuta il Napoli: De Laurentiis decide di allenare con Rudi Garcia, si trasferisce a Castel Volturno
12 ottobre 2023 14:09
Conte: "Italiano è uno dei più bravi. Ha tenuto la barra dritta anche quando ha subito critiche ingiuste"
14 giugno 2023 00:00
L'annuncio: "Spalletti dice addio al Napoli. Al suo posto arriverà un grande allenatore, non è Conte"
20 maggio 2023 14:21
Niente Italiano per l'Inter. Marotta vuole Conte. Se salta il ritorno duello tra De Zerbi e Thiago Motta
10 aprile 2023 23:10
Ranocchia: "Avevo firmato con la Fiorentina, poi hanno litigato. Io e Borja Valero soffrivamo Conte"
30 marzo 2023 13:39
Rottura tra l'Italia e Mancini. Potrebbe dire subito addio, caos nello spogliatoio. Torna Conte?
29 marzo 2023 10:27
Lo spogliatoio del Tottenham accusa Conte dopo l'addio: "Un clima tossico e marcio con lui"
27 marzo 2023 15:09
Archivio