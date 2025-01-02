Bertoni avvisa il Napoli: "Conte faccia attenzione al gioco della Fiorentina. Esplosione di Kean? Merito anche di Palladino"

Palladino allenatore giovane e con idee chiare

Inizia così l'intervista concessa a Il Mattino da Daniel Bertoni, in vista del del weekend tra due sue ex squadre ovvero Fiorentina e Napoli. L'argentino ex campione del mondo prosegue: "Faccia attenzione il Napoli alla squadra di Palladino, allenatore giovane e con idee chiare, in particolare al gioco sulle fasce. Scontro diretto per la Champions, sfida apertissima tra due squadre che hanno bisogno di vincere per coltivare le loro legittime ambizioni.

L’esplosione di Kean è merito del calciatore e anche della fiducia che gli ha dato il tecnico, facendolo sentire al centro del progetto: è un altro rispetto alla Juve, dove si notava che era nervoso perché si sentiva sotto esame. Conte? Mi sorprende vedere in panchina un attaccante con questa qualità come Raspadori: ha la magia nei piedi e in un calcio molto fisico come quello di oggi può fare la differenza".

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