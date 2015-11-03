Notizie Bertoni Fiorentina

Bertoni: “Vanoli ha poche colpe. Kean e De Gea? Non bastano due giocatori”
13 febbraio 2026 10:58
Bertoni: "La gara con la Juve è quella della svolta. I giocatori devono difendere la maglia fino alla morte"
22 novembre 2025 14:46
Bertoni: "Deluso da Beltran e Martinez Quarta, Kean ha una grande forza fisica ma non è Batistuta"
11 settembre 2025 18:04
Bertoni: "Beltran? Vuole conquistare la fiducia di Pioli. Dzeko e Kean insieme? È affascinante"
08 agosto 2025 09:56
Sentite Bertoni: "La Fiorentina può vincere un trofeo e sperare in un piazzamento in Champions"
08 agosto 2025 09:48
Bertoni su Beltran: "A Firenze si aspettavano un bomber ma lui non è un 9. Deve giocare con Kean"
12 maggio 2025 12:28
Bertoni avvisa il Napoli: "Conte faccia attenzione al gioco della Fiorentina. Esplosione di Kean? Merito anche di Palladino"
02 gennaio 2025 10:56
Bertoni: “Bove come Antognoni, un incubo che tornava per me. Credo nello scudetto per la Fiorentina”
04 dicembre 2024 09:42
Bertoni avvisa la Fiorentina: "Moreno abile nella marcatura. Valentini ha più qualità ed esperienza"
01 settembre 2024 09:43
Bertoni: “Valentini miglior centrale argentino del momento. Nico? Se non arriva una valida alternativa, meglio tenerlo”
23 luglio 2024 08:34
Bertoni non vuole Retegui alla Fiorentina: "Non è adatto" poi aggiunge: "Beltran mi ha deluso"
23 giugno 2024 14:53
Bertoni: “Fiorentina? Come il Borussia. Bonaventura fondamentale. Vlahovic? La viola giocava per lui”
18 aprile 2024 09:03
Bertoni su Fernandez: "È simile ad Arthur, ha qualità ma gli servirà tempo e continuità"
29 marzo 2024 08:29
Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"
16 febbraio 2024 11:07
Bertoni: “Beltran uscirà dal letargo, Nico deve fare più gol su azione. Obiettivo Fiorentina? La continuità”
15 novembre 2023 08:39
Bertoni su Beltran: "L'attaccante di cui la Fiorentina aveva bisogno. Ora ha un tridente straordinario"
12 agosto 2023 07:51
Bertoni: "Retegui lo vedrei bene alla Fiorentina, non diventerà Batistuta ma è davvero bravo"
13 marzo 2023 15:35
Bertoni: "La Fiorentina è costretta a vendere Gonzalez. Non è Maradona, il prezzo sarà basso"
18 novembre 2022 13:28
Bertoni attacca: "La Fiorentina deve chiedere scusa a Nico Gonzalez visto tornerà a casa infortunato"
18 novembre 2022 13:17
Bertoni critica: "Firenze merita più del settimo posto, con Vlahovic la Fiorentina arrivava in Champions"
04 giugno 2022 13:23
Bertoni confessa: "Meglio ladro che secondo. Scudetto dell'82 delusione più grande della mia carriera"
16 maggio 2022 17:28
Il retroscena di Bertoni: "Spalletti mi ha detto che veniva in Curva Fiesole per tifare la Fiorentina"
08 aprile 2022 13:08
Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro Martinez a Corvino per portarlo alla Fiorentina, era al Racing"
08 aprile 2022 12:45
Bertoni: “Italiano somiglia a Simeone. La Fiorentina deve arrivare in Europa”
05 aprile 2022 09:45
Bertoni: "Quarta tra alti e bassi fin dal River. Ha qualità e quantità, ma troppo irruento"
22 febbraio 2022 22:17
Alessandro Bertoni: "Sembra che la Fiorentina lavori per la Juve visto che gli cede sempre i migliori"
10 febbraio 2022 12:33
Bertoni rivela: "Ho il cancro alla prostata, gli ultimi esami però lasciano ben sperare"
18 ottobre 2021 12:29
Bertoni su Spalletti: "Da ragazzino veniva in Fiesole a sostenerci. Napoli, occhio alla Fiorentina"
02 ottobre 2021 15:03
Bertoni: "Kokorin non è da Fiorentina. Gonzalez ottimo investimento: lo consigliai ad Antognoni"
31 agosto 2021 23:26
Bertoni incorona Gonzalez: "È un Di Maria: ha colpi e testa da fuoriclasse. Farà innamorare Firenze"
27 luglio 2021 21:34
Bertoni: "Quarta si è adattato subito. Pezzella non lo vedo molto bene. Spero possa riprendersi"
06 febbraio 2021 21:02
Bertoni: "Il mio sogno sarebbe Chiesa-Ribery-Lautaro in viola. Castrovilli ad inizio stagione era imprendibile"
22 aprile 2020 11:41
Bertoni: "Spero che Chiesa e Castrovilli diventino due bandiere viola. Se Commisso vuole un osservatore, io ci sono"
18 aprile 2020 12:43
Bertoni: "Un calcio senza tifosi non esiste. Fiorentina? Il suo scudetto è giocare le Coppe"
18 aprile 2020 12:24
(FOTO)"El Pibe de Viola.." ACF celebra quella volta in cui Maradona vestì la nostra maglia..
17 novembre 2019 13:11
Bertoni: "La sfida Ribery- Cr7 vale il prezzo del biglietto. Col Napoli non dato un rigore clamoroso.."
09 settembre 2019 14:22
Bertoni: “Simeone ha l’ultima possibilità in viola. In futuro mi piacerebbe...”
03 luglio 2019 17:46
Bertoni: "Vorrei diventare osservatore per la Fiorentina dal Sudamerica. Non per soldi, Antognoni lo sa.."
01 luglio 2019 22:24
Bertoni: "Pezzella ha carattere, mentre Simeone non è ancora un goleador. La Fiorentina si sta formando..."
07 dicembre 2017 16:39
Bertoni: "I tifosi si aspettano tanto, ma credo rimarranno delusi. Il problema resta la difesa..."
13 agosto 2017 16:29
Bertoni: "Antognoni mi ha chiamato per sapere di Rigoni, ho mandato un rapporto..."
09 luglio 2017 17:27
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