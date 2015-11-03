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Notizie Bertoni Fiorentina

Bertoni: “Vanoli ha poche colpe. Kean e De Gea? Non bastano due giocatori”

13 febbraio 2026 10:58

Bertoni: "La gara con la Juve è quella della svolta. I giocatori devono difendere la maglia fino alla morte"

22 novembre 2025 14:46

Bertoni: "Deluso da Beltran e Martinez Quarta, Kean ha una grande forza fisica ma non è Batistuta"

11 settembre 2025 18:04

Bertoni: "Beltran? Vuole conquistare la fiducia di Pioli. Dzeko e Kean insieme? È affascinante"

08 agosto 2025 09:56

Sentite Bertoni: "La Fiorentina può vincere un trofeo e sperare in un piazzamento in Champions"

08 agosto 2025 09:48

Bertoni su Beltran: "A Firenze si aspettavano un bomber ma lui non è un 9. Deve giocare con Kean"

12 maggio 2025 12:28

Bertoni avvisa il Napoli: "Conte faccia attenzione al gioco della Fiorentina. Esplosione di Kean? Merito anche di Palladino"

02 gennaio 2025 10:56

Bertoni: “Bove come Antognoni, un incubo che tornava per me. Credo nello scudetto per la Fiorentina”

04 dicembre 2024 09:42

Bertoni avvisa la Fiorentina: "Moreno abile nella marcatura. Valentini ha più qualità ed esperienza"

01 settembre 2024 09:43

Bertoni: “Valentini miglior centrale argentino del momento. Nico? Se non arriva una valida alternativa, meglio tenerlo” 

23 luglio 2024 08:34

Bertoni non vuole Retegui alla Fiorentina: "Non è adatto" poi aggiunge: "Beltran mi ha deluso"

23 giugno 2024 14:53

Bertoni: “Fiorentina? Come il Borussia. Bonaventura fondamentale. Vlahovic? La viola giocava per lui”

18 aprile 2024 09:03

Bertoni su Fernandez: "È simile ad Arthur, ha qualità ma gli servirà tempo e continuità"

29 marzo 2024 08:29

Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"

16 febbraio 2024 11:07

Bertoni: “Beltran uscirà dal letargo, Nico deve fare più gol su azione. Obiettivo Fiorentina? La continuità”

15 novembre 2023 08:39

Bertoni su Beltran: "L'attaccante di cui la Fiorentina aveva bisogno. Ora ha un tridente straordinario"

12 agosto 2023 07:51

Bertoni: "Retegui lo vedrei bene alla Fiorentina, non diventerà Batistuta ma è davvero bravo"

13 marzo 2023 15:35

Bertoni: "La Fiorentina è costretta a vendere Gonzalez. Non è Maradona, il prezzo sarà basso"

18 novembre 2022 13:28

Bertoni attacca: "La Fiorentina deve chiedere scusa a Nico Gonzalez visto tornerà a casa infortunato"

18 novembre 2022 13:17

Bertoni critica: "Firenze merita più del settimo posto, con Vlahovic la Fiorentina arrivava in Champions"

04 giugno 2022 13:23

Bertoni confessa: "Meglio ladro che secondo. Scudetto dell'82 delusione più grande della mia carriera"

16 maggio 2022 17:28

Il retroscena di Bertoni: "Spalletti mi ha detto che veniva in Curva Fiesole per tifare la Fiorentina"

08 aprile 2022 13:08

Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro Martinez a Corvino per portarlo alla Fiorentina, era al Racing"

08 aprile 2022 12:45

Bertoni: “Italiano somiglia a Simeone. La Fiorentina deve arrivare in Europa”

05 aprile 2022 09:45

Bertoni: "Quarta tra alti e bassi fin dal River. Ha qualità e quantità, ma troppo irruento"

22 febbraio 2022 22:17

Alessandro Bertoni: "Sembra che la Fiorentina lavori per la Juve visto che gli cede sempre i migliori"

10 febbraio 2022 12:33

Bertoni rivela: "Ho il cancro alla prostata, gli ultimi esami però lasciano ben sperare"

18 ottobre 2021 12:29

Bertoni su Spalletti: "Da ragazzino veniva in Fiesole a sostenerci. Napoli, occhio alla Fiorentina"

02 ottobre 2021 15:03

Bertoni: "Kokorin non è da Fiorentina. Gonzalez ottimo investimento: lo consigliai ad Antognoni"

31 agosto 2021 23:26

Bertoni incorona Gonzalez: "È un Di Maria: ha colpi e testa da fuoriclasse. Farà innamorare Firenze"

27 luglio 2021 21:34

Bertoni: "Quarta si è adattato subito. Pezzella non lo vedo molto bene. Spero possa riprendersi"

06 febbraio 2021 21:02

Bertoni: "Il mio sogno sarebbe Chiesa-Ribery-Lautaro in viola. Castrovilli ad inizio stagione era imprendibile"

22 aprile 2020 11:41

Bertoni: "Spero che Chiesa e Castrovilli diventino due bandiere viola. Se Commisso vuole un osservatore, io ci sono"

18 aprile 2020 12:43

Bertoni: "Un calcio senza tifosi non esiste. Fiorentina? Il suo scudetto è giocare le Coppe"

18 aprile 2020 12:24

(FOTO)"El Pibe de Viola.." ACF celebra quella volta in cui Maradona vestì la nostra maglia..

17 novembre 2019 13:11

Bertoni: "La sfida Ribery- Cr7 vale il prezzo del biglietto. Col Napoli non dato un rigore clamoroso.."

09 settembre 2019 14:22

Bertoni: “Simeone ha l’ultima possibilità in viola. In futuro mi piacerebbe...”

03 luglio 2019 17:46

Bertoni: "Vorrei diventare osservatore per la Fiorentina dal Sudamerica. Non per soldi, Antognoni lo sa.."

01 luglio 2019 22:24

Bertoni: "Pezzella ha carattere, mentre Simeone non è ancora un goleador. La Fiorentina si sta formando..."

07 dicembre 2017 16:39

Bertoni: "I tifosi si aspettano tanto, ma credo rimarranno delusi. Il problema resta la difesa..."

13 agosto 2017 16:29

Bertoni: "Antognoni mi ha chiamato per sapere di Rigoni, ho mandato un rapporto..."

09 luglio 2017 17:27

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