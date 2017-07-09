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Bertoni: "Antognoni mi ha chiamato per sapere di Rigoni, ho mandato un rapporto..."

L'ex giocatore della Fiorentina, Daniel Bertoni, ha parlato ai microfoni di Radio iRed di Emiliano Rigoni, obiettivo viola:  "Qualche giorno fa mi hanno chiamato dalla Fiorentina, dove c’è il mio amic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 17:27
Bertoni: "Antognoni mi ha chiamato per sapere di Rigoni, ho mandato un rapporto..." -
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L'ex giocatore della Fiorentina, Daniel Bertoni, ha parlato ai microfoni di Radio iRed di Emiliano Rigoni, obiettivo viola:  "Qualche giorno fa mi hanno chiamato dalla Fiorentina, dove c’è il mio amico Giancarlo Antognoni, che ha giocato con me e vinto il Mondiale nel 1982 82. Mi hanno chiamato per chiedermi informazioni su Emiliano Rigoni. Gli ho risposto che è un giocatore che sa calciare bene con entrambi i piedi, che nel calcio moderno risulta decisivo perché batte molto bene i calci piazzati. Ha un buon dribbling ed è rapido. Tuttavia soffre quando non ci sono molti spazi, nello stretto. Mi hanno chiamato i viola, e ho parlato con Holan. Ho poi mandato un rapporto in Italia. Ma fossi nell’Independiente lo terrei per costruire una squadra forte”.

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