Bertoni: "Antognoni mi ha chiamato per sapere di Rigoni, ho mandato un rapporto..."

L'ex giocatore della Fiorentina, Daniel Bertoni, ha parlato ai microfoni di Radio iRed di Emiliano Rigoni, obiettivo viola: "Qualche giorno fa mi hanno chiamato dalla Fiorentina, dove c’è il mio amic...

L'ex giocatore della Fiorentina, Daniel Bertoni, ha parlato ai microfoni di Radio iRed di Emiliano Rigoni, obiettivo viola: "Qualche giorno fa mi hanno chiamato dalla Fiorentina, dove c’è il mio amico Giancarlo Antognoni, che ha giocato con me e vinto il Mondiale nel 1982 82. Mi hanno chiamato per chiedermi informazioni su Emiliano Rigoni. Gli ho risposto che è un giocatore che sa calciare bene con entrambi i piedi, che nel calcio moderno risulta decisivo perché batte molto bene i calci piazzati. Ha un buon dribbling ed è rapido. Tuttavia soffre quando non ci sono molti spazi, nello stretto. Mi hanno chiamato i viola, e ho parlato con Holan. Ho poi mandato un rapporto in Italia. Ma fossi nell’Independiente lo terrei per costruire una squadra forte”.