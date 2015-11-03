Notizie Rigoni Fiorentina

Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati
14 maggio 2019 20:23
Rigoni: "A Firenze perso per il rigore, fino a quel momento stavamo dominando la partita"
04 ottobre 2018 11:08
Bertoni: "Antognoni mi ha chiamato per sapere di Rigoni, ho mandato un rapporto..."
09 luglio 2017 17:27
Da Rigoni a Politano passando per Larsson, tutte le idee della Fiorentina per coprire le fasce...
02 luglio 2017 11:14
Fiorentina forte su Rigoni dell'Independiente. Corvino studia la strategia per portarlo a Firenze..
01 luglio 2017 10:52
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