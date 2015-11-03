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Notizie Rigoni Fiorentina

Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati

14 maggio 2019 20:23

Rigoni: "A Firenze perso per il rigore, fino a quel momento stavamo dominando la partita"

04 ottobre 2018 11:08

Bertoni: "Antognoni mi ha chiamato per sapere di Rigoni, ho mandato un rapporto..."

09 luglio 2017 17:27

Da Rigoni a Politano passando per Larsson, tutte le idee della Fiorentina per coprire le fasce...

02 luglio 2017 11:14

Fiorentina forte su Rigoni dell'Independiente. Corvino studia la strategia per portarlo a Firenze..

01 luglio 2017 10:52

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