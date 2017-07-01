Fiorentina forte su Rigoni dell'Independiente. Corvino studia la strategia per portarlo a Firenze..
Secondo il Corriere dello Sport, la duttilità di Emiliano Rigoni dell’Independiente ha catturato l’attenzione di Pantaleo Corvino..
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 10:52
Secondo il Corriere dello Sport, la duttilità di Emiliano Rigoni dell’Independiente ha catturato l’attenzione del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Il ragazzo si muove agilmente sia a destra che a sinistra, è rapido e tecnico. Costa circa 8 milioni di euro. Fra i tanti esterni seguiti, alla fine potrebbe spuntarla proprio lui.