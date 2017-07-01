Fiorentina forte su Rigoni dell'Independiente. Corvino studia la strategia per portarlo a Firenze..

Secondo il Corriere dello Sport, la duttilità di Emiliano Rigoni dell’Independiente ha catturato l’attenzione di Pantaleo Corvino..

Secondo il Corriere dello Sport, la duttilità di Emiliano Rigoni dell’Independiente ha catturato l’attenzione del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Il ragazzo si muove agilmente sia a destra che a sinistra, è rapido e tecnico. Costa circa 8 milioni di euro. Fra i tanti esterni seguiti, alla fine potrebbe spuntarla proprio lui.