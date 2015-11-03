Notizie Mercato Fiorentina

Commisso e la Fiorentina, 430 milioni di passione tra sogni, investimenti e promesse mancate
17 gennaio 2026 23:27
Fiorentina, senza esterni non c’è evoluzione: l’errore di Pradè e la prima missione di Paratici
24 dicembre 2025 23:57
Fabrizio Romano: "La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato"
19 dicembre 2025 22:29
Juventus, il “bancomat” della Fiorentina: 220 milioni in 25 anni di affari (quasi) a senso unico
21 novembre 2025 22:48
Amoruso critico: "Non esiste non avere esterni offensivi, bisogna tornare all'ABC e ragionare da squadra"
11 novembre 2025 22:02
Ceccarini: "La Fiorentina a gennaio vuol prendere difensore e centrocampista per salvare la stagione"
10 novembre 2025 23:17
Nazione svela: “Al cantiere del Franchi serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva”
29 ottobre 2025 09:07
Orlando: "Col Bologna meglio Fortini di Gosens, a gennaio servono un difensore e un centrocampista"
24 ottobre 2025 22:17
Padovano rincara la dose: "Mercato? Presi calciatori solo da squadre piccole, non da big come in precedenza"
27 settembre 2025 12:30
"La Fiorentina non convince su niente: mercato discutibile e Pioli non si dimostra un fattore"
19 settembre 2025 23:36
"Modric? Dzeko? Abbiamo portato in Serie A giocatori che 10 anni fa sarebbero andati in Cina"
06 settembre 2025 23:24
"Il mercato tra riscatti e conferme è già da 7, da 8 con gli acquisti. Il migliore di Commisso"
02 settembre 2025 23:01
Bucciantini: "Larsson? Se arriva facciamo i caroselli, ma non credo bastino 30 milioni"
17 luglio 2025 23:13
Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?
26 giugno 2025 22:50
Sky Sport: "L'Al Qadsiah vuole pagare la clausola di Kean: la Fiorentina pensa a Piccoli in caso di cessione"
23 giugno 2025 23:56
Pedullà: "Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito"
21 giugno 2025 23:22
Vlahovic in caduta libera: da 80 a 35 milioni, in 4 anni dimezzato il valore di mercato
19 giugno 2025 23:29
Pradè: "Futuro di Kean? C'è la clausola e la decisione spetta a lui, 52 milioni non sono pochi"
27 maggio 2025 23:17
Fiorentina, da regina del mercato di gennaio a flop dell’anno: rendimento da incubo nel 2025
13 maggio 2025 22:18
TMW: "Il mercato di gennaio della Fiorentina non ha inciso: 0 gol e 0 assist dai nuovi arrivati"
26 febbraio 2025 13:20
Dalla Grecia scrivono: "La Fiorentina fa sul serio per Tzimas, offerti al Paok 25 milioni"
27 gennaio 2025 22:49
Sky Sport sicura: "Niente Napoli per Pongracic, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato"
27 gennaio 2025 22:18
Di Marzio: "Fiorentina, arriva dal Nantes l'offerta giusta per Ikone, ma il francese rifiuta"
24 gennaio 2025 23:26
Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"
24 gennaio 2025 23:03
Speciale sul mercato viola: "Domani vado alla Ferrari con i soldi per la Panda e vi faccio sapere"
21 gennaio 2025 00:18
Fiorentina, al 20 gennaio ambiente perplesso e preoccupato per il ritardo sul mercato
20 gennaio 2025 22:49
Fabrizio Romano: "Respinta l'offerta viola, lo Zenit ha il via libera per Luiz Enrique per 35 milioni"
18 gennaio 2025 23:25
Il mercato della Fiorentina è il più "redditizio" della Serie A, Juventus ultima in questa classifica
17 gennaio 2025 23:49
L'Inghilterra esalta Milenkovic: "Determinante nel Forest in lotta per il titolo, è l'acquisto dell'anno"
14 gennaio 2025 22:27
De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"
24 dicembre 2024 23:42
Amoruso: "Con Cataldi, Bove e Adli equilibrio perfetto, giocare a due non è una soluzione"
20 dicembre 2024 23:04
Bucchioni: "Centrato il primo obiettivo stagionale, ora il mercato per sostituire Bove"
20 dicembre 2024 00:22
De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"
17 dicembre 2024 22:42
Ceccarini: "Fiorentina, non solo Matic, per il centrocampo si valuta Folorunsho del Napoli"
16 dicembre 2024 23:46
Per Sky Sport Conte dopo l'esperienza insieme all'Inter potrebbe riabbracciare Biraghi a Napoli
11 dicembre 2024 23:24
Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"
27 novembre 2024 22:48
Da Torino scrivono: "Fagioli in uscita dalla Juve a gennaio, forte interesse della Fiorentina"
22 novembre 2024 23:27
Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze
09 novembre 2024 22:51
Conterio: "Il futuro di Bove sarà a Firenze, obbligo di riscatto a 10,5 milioni automatico al 60% delle presenze"
05 novembre 2024 23:05
L'intermediario dell'operazione De Gea rivela: "David ha sempre riconosciuto la Fiorentina come una grande squadra"
04 novembre 2024 23:11
Pedullà: "De Gea l'operazione migliore, il suo arrivo a Firenze un affare clamoroso”
09 ottobre 2024 23:08
Amoruso: "Ikoné e Sottil hanno avuto sin troppe occasioni, bisogna fare scelte diverse"
10 luglio 2024 22:43
Ag.Mandragora: "A Firenze tutto per fare bene, Rolando è felice di indossare la maglia viola"
25 giugno 2024 00:14
Di Marzio, per rinforzare la rosa Champions il Bologna di Italiano pensa sempre a Kouame
19 giugno 2024 22:40
Quarta sempre più lontano da Firenze, a Giugno probabile addio del difensore goleador
30 aprile 2024 21:24
Zaniolo vuole tornare in Serie A: oltre a Milan e Napoli, anche la Fiorentina è sulle sue tracce
03 febbraio 2024 16:13
Il mercato di riparazione della Fiorentina si chiude con un saldo in negativo di 450 mila €
02 febbraio 2024 11:25
Non solo Bonaventura. Arthur, Duncan, M.Lopez. Sono tanti i casi da risolvere a centrocampo per la Fiorentina
27 gennaio 2024 18:50
Bucchioni: "Berardi, Vicario e Zaniolo sono tre nomi da accantonare. Basta illudere i tifosi"
20 giugno 2023 15:30
Marchini: "Chi si compra? Il problema vero è chi si vende, e soprattutto come sostituirli"
16 giugno 2023 15:48
Su Amrabat non solo il Barcellona: il centrocampista piace anche al Tottenham
17 marzo 2023 21:19
Fiorentina, idea Kumbulla per l'estate. Il centrale albanese piace anche a Torino, Lecce e Bologna
14 marzo 2023 13:02
Duvan Zapata, sentite l'agente: "In estate valuteremo tutte le offerte congrue. Se accetterebbe la Fiorentina? Vedremo a tempo debito"
27 febbraio 2023 17:22
Acquisti e cessioni, il mercato d’inverno aprirà il 2 gennaio e chiudere il 31
26 novembre 2022 09:46
Fiorentina nella storia, mai nessun club aveva incassato cosi tanto da una cessione a gennaio
01 febbraio 2022 22:40
Italiano: "Mercato? Sappiamo dove intervenire, ho parlato con Pradè. Non possiamo sbagliare"
10 dicembre 2021 16:31
Corriere Fiorentino, i tanti addii nel mercato di gennaio? Strategia rischiosa, oggi molti sarebbero serviti
08 marzo 2021 11:40
Cies, la Fiorentina al nono posto in Italia per soldi spesi sul mercato negli ultimi 5 anni
08 febbraio 2021 16:18
Commisso ha fiducia nei tifosi, nelle istituzioni un po’ meno. Vittoria per la classifica
24 gennaio 2021 13:40
Flop mercato Fiorentina, mancano bomber e regista. Soldi Chiesa non investiti. Tifosi arrabbiati
05 ottobre 2020 19:49
Nazione, il mercato della Fiorentina si scalderà dopo la partita contro l'Inter. Ecco i nodi da sciogliere
23 settembre 2020 09:07
Gazzetta, la Fiorentina è già una squadra forte ma il mercato non è ancora chiuso
11 settembre 2020 08:45
Mercato Fiorentina a fari spenti. Tantissime idee ma nessun affondo. I nomi che circolano...
20 agosto 2020 10:52
Fiorentina, il mercato si farà con la cessione di un big: ecco chi potrebbe venir sacrificato
11 agosto 2020 08:16
Gazzetta, il 12 settembre la probabile partenza del nuovo campionato. Il mercato sarà ancora aperto
16 giugno 2020 12:17
Mercato in calo, i calciatori si svaluteranno del 30%: Amrabat a giugno sarebbe costato meno
06 aprile 2020 13:34
Repubblica, c'è l'ok, sarà una maxi sessione di mercato: spunta una doppia ipotesi sulle date
06 aprile 2020 13:24
La FiFA studia una maxi finestra di calciomercato. Sarà aperto per ben sei mesi!
26 marzo 2020 12:26
Mercato bloccato dal Coronavirus: De Paul, Berardi, Biraschi e non solo nel mirino dei viola
17 marzo 2020 12:28
Repubblica: con Iachini viola più compatti, ma ora urgono rinforzi
27 gennaio 2020 10:29
Commisso: "Mercato? Ho dato il via libera. Non voglio giocatori per sei mesi. Faremo 2-3 acquisti"
08 gennaio 2020 19:57
Commisso: "Domani mi aspetto come regalo i punti. Iachini è come me, ha grinta e forza"
05 gennaio 2020 14:23
Oggi summit di mercato Iachini-Barone-Pradè. Arriverà uno tra Piatek e Cutrone. Occhi puntati su Duncan
29 dicembre 2019 11:08
Pruzzo su Florenzi: "La Roma cerca già il sostituto. Fossi in lui me ne andrei, non all'Inter.."
14 novembre 2019 13:33
Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0"
15 ottobre 2019 11:51
Sfida di mercatro tra Inter e Juventus per l'obiettivo viola Tonali e per Chiesa
24 settembre 2019 12:20
Commisso: "Un mercato migliore? Impossibile. Noi paghiamo 50 mln l'anno i calciatori, la Juve..."
13 settembre 2019 12:22
Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"
11 settembre 2019 12:14
Valcareggi: "Do un 9 pieno al mercato viola. Tenere Chiesa un miracolo. I DV l'avevano già venduto..."
04 settembre 2019 18:40
Marchetti: "Il mercato della Fiorentina? Mi incuriosisce come quello di Cagliari, Genoa e Brescia"
03 settembre 2019 15:35
Domani alle 12.30 conferenza stampa di fine mercato
02 settembre 2019 17:38
Prima a Genova poi Commisso potrebbe proseguire verso Milano per seguire da vicino il mercato
01 settembre 2019 10:04
Mercato, viola interessati al classe '94 del Nimes Bouanga. I numeri di quest'anno...
16 aprile 2019 19:42
Trasferimenti illeciti di calciatori minori? Bloccato per due sessioni il mercato al Chelsea
22 febbraio 2019 11:42
Cambia la durata del mercato, non chiuderà il 18 gennaio ma il 31. La decisione...
20 dicembre 2018 16:20
I conti al mercato, la Fiorentina ha speso 31 milioni, dodicesima in serie A. Meglio dei viola...
17 agosto 2018 12:37
Pedullà: "Thereau se ne andrà, Grassi va al Parma. Assurdo tenere ancora Dragowski.."
02 agosto 2018 19:20
Badelj, il croato vola alla Lazio. Per lui contratto di 4 anni
27 luglio 2018 10:22
Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..
04 luglio 2018 23:17
LAFONT, PASALIC, PJACA... LA FIORENTINA E' FATTA. ADESSO MANCA FIRENZE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
02 luglio 2018 01:29
Gazzetta, Sottil e Castrovilli richiesti in Serie A. Diakhate puó andare all'estero..
29 giugno 2018 10:43
“CHE FRETTA C'ERA...” CRESCE L'ATTESA (ED IL MALUMORE) PER UN MERCATO ANCORA IN STAND-BY. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
18 giugno 2018 01:30
TMW, sondaggio per Di Lorenzo dell'Empoli. Il club lo valuta 5 milioni
15 giugno 2018 10:53
La scheda tecnica di Edmilson Jr, esterno brasiliano dello Standard Liegi
13 giugno 2018 09:35
Tmw, Corvino punta Bennasser del Monaco. Su di lui anche squadre inglesi e portoghesi
08 giugno 2018 11:02
Corsport: senza Europa soltanto 10 milioni per il mercato. Budget di Corvino raddoppia se...
07 giugno 2018 11:45
La Fifa pensa alla rivoluzione sul calciomercato, fine dei prestiti tra club?
11 aprile 2018 19:17
Brignola, anche la Fiorentina sul calciatore. È valutato 8 milioni di euro
23 marzo 2018 18:37
Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."
15 marzo 2018 14:19
Corvino: "Giusto abolire mercato a gennaio, no al limite per gli extracomunitari. Obbligo di investire sui giovani..."
16 febbraio 2018 17:44
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