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Notizie Mercato Fiorentina

Commisso e la Fiorentina, 430 milioni di passione tra sogni, investimenti e promesse mancate

17 gennaio 2026 23:27

Fiorentina, senza esterni non c’è evoluzione: l’errore di Pradè e la prima missione di Paratici

24 dicembre 2025 23:57

Fabrizio Romano: "La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato"

19 dicembre 2025 22:29

Juventus, il “bancomat” della Fiorentina: 220 milioni in 25 anni di affari (quasi) a senso unico

21 novembre 2025 22:48

Amoruso critico: "Non esiste non avere esterni offensivi, bisogna tornare all'ABC e ragionare da squadra"

11 novembre 2025 22:02

Ceccarini: "La Fiorentina a gennaio vuol prendere difensore e centrocampista per salvare la stagione"

10 novembre 2025 23:17

Nazione svela: “Al cantiere del Franchi serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva”

29 ottobre 2025 09:07

Orlando: "Col Bologna meglio Fortini di Gosens, a gennaio servono un difensore e un centrocampista"

24 ottobre 2025 22:17

Padovano rincara la dose: "Mercato? Presi calciatori solo da squadre piccole, non da big come in precedenza"

27 settembre 2025 12:30

"La Fiorentina non convince su niente: mercato discutibile e Pioli non si dimostra un fattore"

19 settembre 2025 23:36

"Modric? Dzeko? Abbiamo portato in Serie A giocatori che 10 anni fa sarebbero andati in Cina"

06 settembre 2025 23:24

"Il mercato tra riscatti e conferme è già da 7, da 8 con gli acquisti. Il migliore di Commisso"

02 settembre 2025 23:01

Bucciantini: "Larsson? Se arriva facciamo i caroselli, ma non credo bastino 30 milioni"

17 luglio 2025 23:13

Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?

26 giugno 2025 22:50

Sky Sport: "L'Al Qadsiah vuole pagare la clausola di Kean: la Fiorentina pensa a Piccoli in caso di cessione"

23 giugno 2025 23:56

Pedullà: "Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito"

21 giugno 2025 23:22

Vlahovic in caduta libera: da 80 a 35 milioni, in 4 anni dimezzato il valore di mercato

19 giugno 2025 23:29

Pradè: "Futuro di Kean? C'è la clausola e la decisione spetta a lui, 52 milioni non sono pochi"

27 maggio 2025 23:17

Fiorentina, da regina del mercato di gennaio a flop dell’anno: rendimento da incubo nel 2025

13 maggio 2025 22:18

TMW: "Il mercato di gennaio della Fiorentina non ha inciso: 0 gol e 0 assist dai nuovi arrivati"

26 febbraio 2025 13:20

Dalla Grecia scrivono: "La Fiorentina fa sul serio per Tzimas, offerti al Paok 25 milioni"

27 gennaio 2025 22:49

Sky Sport sicura: "Niente Napoli per Pongracic, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato"

27 gennaio 2025 22:18

Di Marzio: "Fiorentina, arriva dal Nantes l'offerta giusta per Ikone, ma il francese rifiuta"

24 gennaio 2025 23:26

Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"

24 gennaio 2025 23:03

Speciale sul mercato viola: "Domani vado alla Ferrari con i soldi per la Panda e vi faccio sapere"

21 gennaio 2025 00:18

Fiorentina, al 20 gennaio ambiente perplesso e preoccupato per il ritardo sul mercato

20 gennaio 2025 22:49

Fabrizio Romano: "Respinta l'offerta viola, lo Zenit ha il via libera per Luiz Enrique per 35 milioni"

18 gennaio 2025 23:25

Il mercato della Fiorentina è il più "redditizio" della Serie A, Juventus ultima in questa classifica

17 gennaio 2025 23:49

L'Inghilterra esalta Milenkovic: "Determinante nel Forest in lotta per il titolo, è l'acquisto dell'anno"

14 gennaio 2025 22:27

De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"

24 dicembre 2024 23:42

Amoruso: "Con Cataldi, Bove e Adli equilibrio perfetto, giocare a due non è una soluzione"

20 dicembre 2024 23:04

Bucchioni: "Centrato il primo obiettivo stagionale, ora il mercato per sostituire Bove"

20 dicembre 2024 00:22

De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"

17 dicembre 2024 22:42

Ceccarini: "Fiorentina, non solo Matic, per il centrocampo si valuta Folorunsho del Napoli"

16 dicembre 2024 23:46

Per Sky Sport Conte dopo l'esperienza insieme all'Inter potrebbe riabbracciare Biraghi a Napoli

11 dicembre 2024 23:24

Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"

27 novembre 2024 22:48

Da Torino scrivono: "Fagioli in uscita dalla Juve a gennaio, forte interesse della Fiorentina"

22 novembre 2024 23:27

Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze

09 novembre 2024 22:51

Conterio: "Il futuro di Bove sarà a Firenze, obbligo di riscatto a 10,5 milioni automatico al 60% delle presenze"

05 novembre 2024 23:05

L'intermediario dell'operazione De Gea rivela: "David ha sempre riconosciuto la Fiorentina come una grande squadra"

04 novembre 2024 23:11

Pedullà: "De Gea l'operazione migliore, il suo arrivo a Firenze un affare clamoroso”

09 ottobre 2024 23:08

Amoruso: "Ikoné e Sottil hanno avuto sin troppe occasioni, bisogna fare scelte diverse"

10 luglio 2024 22:43

Ag.Mandragora: "A Firenze tutto per fare bene, Rolando è felice di indossare la maglia viola"

25 giugno 2024 00:14

Di Marzio, per rinforzare la rosa Champions il Bologna di Italiano pensa sempre a Kouame

19 giugno 2024 22:40

Quarta sempre più lontano da Firenze, a Giugno probabile addio del difensore goleador

30 aprile 2024 21:24

Zaniolo vuole tornare in Serie A: oltre a Milan e Napoli, anche la Fiorentina è sulle sue tracce

03 febbraio 2024 16:13

Il mercato di riparazione della Fiorentina si chiude con un saldo in negativo di 450 mila €

02 febbraio 2024 11:25

Non solo Bonaventura. Arthur, Duncan, M.Lopez. Sono tanti i casi da risolvere a centrocampo per la Fiorentina

27 gennaio 2024 18:50

Bucchioni: "Berardi, Vicario e Zaniolo sono tre nomi da accantonare. Basta illudere i tifosi"

20 giugno 2023 15:30

Marchini: "Chi si compra? Il problema vero è chi si vende, e soprattutto come sostituirli"

16 giugno 2023 15:48

Su Amrabat non solo il Barcellona: il centrocampista piace anche al Tottenham

17 marzo 2023 21:19

Fiorentina, idea Kumbulla per l'estate. Il centrale albanese piace anche a Torino, Lecce e Bologna

14 marzo 2023 13:02

Duvan Zapata, sentite l'agente: "In estate valuteremo tutte le offerte congrue. Se accetterebbe la Fiorentina? Vedremo a tempo debito"

27 febbraio 2023 17:22

Acquisti e cessioni, il mercato d’inverno aprirà il 2 gennaio e chiudere il 31

26 novembre 2022 09:46

Fiorentina nella storia, mai nessun club aveva incassato cosi tanto da una cessione a gennaio

01 febbraio 2022 22:40

Italiano: "Mercato? Sappiamo dove intervenire, ho parlato con Pradè. Non possiamo sbagliare"

10 dicembre 2021 16:31

Corriere Fiorentino, i tanti addii nel mercato di gennaio? Strategia rischiosa, oggi molti sarebbero serviti

08 marzo 2021 11:40

Cies, la Fiorentina al nono posto in Italia per soldi spesi sul mercato negli ultimi 5 anni

08 febbraio 2021 16:18

Commisso ha fiducia nei tifosi, nelle istituzioni un po’ meno. Vittoria per la classifica

24 gennaio 2021 13:40

Flop mercato Fiorentina, mancano bomber e regista. Soldi Chiesa non investiti. Tifosi arrabbiati

05 ottobre 2020 19:49

Nazione, il mercato della Fiorentina si scalderà dopo la partita contro l'Inter. Ecco i nodi da sciogliere

23 settembre 2020 09:07

Gazzetta, la Fiorentina è già una squadra forte ma il mercato non è ancora chiuso

11 settembre 2020 08:45

Mercato Fiorentina a fari spenti. Tantissime idee ma nessun affondo. I nomi che circolano...

20 agosto 2020 10:52

Fiorentina, il mercato si farà con la cessione di un big: ecco chi potrebbe venir sacrificato

11 agosto 2020 08:16

Gazzetta, il 12 settembre la probabile partenza del nuovo campionato. Il mercato sarà ancora aperto

16 giugno 2020 12:17

Mercato in calo, i calciatori si svaluteranno del 30%: Amrabat a giugno sarebbe costato meno

06 aprile 2020 13:34

Repubblica, c'è l'ok, sarà una maxi sessione di mercato: spunta una doppia ipotesi sulle date

06 aprile 2020 13:24

La FiFA studia una maxi finestra di calciomercato. Sarà aperto per ben sei mesi!

26 marzo 2020 12:26

Mercato bloccato dal Coronavirus: De Paul, Berardi, Biraschi e non solo nel mirino dei viola

17 marzo 2020 12:28

Repubblica: con Iachini viola più compatti, ma ora urgono rinforzi

27 gennaio 2020 10:29

Commisso: "Mercato? Ho dato il via libera. Non voglio giocatori per sei mesi. Faremo 2-3 acquisti"

08 gennaio 2020 19:57

Commisso: "Domani mi aspetto come regalo i punti. Iachini è come me, ha grinta e forza"

05 gennaio 2020 14:23

Oggi summit di mercato Iachini-Barone-Pradè. Arriverà uno tra Piatek e Cutrone. Occhi puntati su Duncan

29 dicembre 2019 11:08

Pruzzo su Florenzi: "La Roma cerca già il sostituto. Fossi in lui me ne andrei, non all'Inter.."

14 novembre 2019 13:33

Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0"

15 ottobre 2019 11:51

Sfida di mercatro tra Inter e Juventus per l'obiettivo viola Tonali e per Chiesa

24 settembre 2019 12:20

Commisso: "Un mercato migliore? Impossibile. Noi paghiamo 50 mln l'anno i calciatori, la Juve..."

13 settembre 2019 12:22

Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"

11 settembre 2019 12:14

Valcareggi: "Do un 9 pieno al mercato viola. Tenere Chiesa un miracolo. I DV l'avevano già venduto..."

04 settembre 2019 18:40

Marchetti: "Il mercato della Fiorentina? Mi incuriosisce come quello di Cagliari, Genoa e Brescia"

03 settembre 2019 15:35

Domani alle 12.30 conferenza stampa di fine mercato

02 settembre 2019 17:38

Prima a Genova poi Commisso potrebbe proseguire verso Milano per seguire da vicino il mercato

01 settembre 2019 10:04

Mercato, viola interessati al classe '94 del Nimes Bouanga. I numeri di quest'anno...

16 aprile 2019 19:42

Trasferimenti illeciti di calciatori minori? Bloccato per due sessioni il mercato al Chelsea

22 febbraio 2019 11:42

Cambia la durata del mercato, non chiuderà il 18 gennaio ma il 31. La decisione...

20 dicembre 2018 16:20

I conti al mercato, la Fiorentina ha speso 31 milioni, dodicesima in serie A. Meglio dei viola...

17 agosto 2018 12:37

Pedullà: "Thereau se ne andrà, Grassi va al Parma. Assurdo tenere ancora Dragowski.."

02 agosto 2018 19:20

Badelj, il croato vola alla Lazio. Per lui contratto di 4 anni

27 luglio 2018 10:22

Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..

04 luglio 2018 23:17

LAFONT, PASALIC, PJACA... LA FIORENTINA E' FATTA. ADESSO MANCA FIRENZE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

02 luglio 2018 01:29

Gazzetta, Sottil e Castrovilli richiesti in Serie A. Diakhate puó andare all'estero..

29 giugno 2018 10:43

“CHE FRETTA C'ERA...” CRESCE L'ATTESA (ED IL MALUMORE) PER UN MERCATO ANCORA IN STAND-BY. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

18 giugno 2018 01:30

TMW, sondaggio per Di Lorenzo dell'Empoli. Il club lo valuta 5 milioni

15 giugno 2018 10:53

La scheda tecnica di Edmilson Jr, esterno brasiliano dello Standard Liegi

13 giugno 2018 09:35

Tmw, Corvino punta Bennasser del Monaco. Su di lui anche squadre inglesi e portoghesi

08 giugno 2018 11:02

Corsport: senza Europa soltanto 10 milioni per il mercato. Budget di Corvino raddoppia se...

07 giugno 2018 11:45

La Fifa pensa alla rivoluzione sul calciomercato, fine dei prestiti tra club?

11 aprile 2018 19:17

Brignola, anche la Fiorentina sul calciatore. È valutato 8 milioni di euro

23 marzo 2018 18:37

Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."

15 marzo 2018 14:19

Corvino: "Giusto abolire mercato a gennaio, no al limite per gli extracomunitari. Obbligo di investire sui giovani..."

16 febbraio 2018 17:44

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