Valcareggi: "Do un 9 pieno al mercato viola. Tenere Chiesa un miracolo. I DV l'avevano già venduto..."

Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Furio Valcareggi: "Al mercato viola do un 9 pieno. Il colpo straordinario è la conferma di Chiesa e questo promuove già a pieni voto il lavoro di Daniele Pr...

Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Furio Valcareggi: "Al mercato viola do un 9 pieno. Il colpo straordinario è la conferma di Chiesa e questo promuove già a pieni voto il lavoro di Daniele Pradè. La vecchia proprietà aveva già venduto il giovane talento viola per 80 milioni + bonus. I nuovi proprietari sono riuscita a fare un miracolo, anche se per me il prossimo anno Chiesa andrà via".