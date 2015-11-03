Notizie Chiesa Fiorentina

Romano riporta: "Chiesa pronto al ritorno in Serie A, il giocatore ci pensa per riprendersi la maglia azzurra"
16 maggio 2026 21:13
Manninger: "Sbagliai a scegliere la Fiorentina, era un gran casino e potevamo fallire in qualsiasi momento"
05 aprile 2026 14:46
Adani: "Rui Costa un uomo speciale, un 10 che crea e inventa corridoi che non si immaginano"
23 marzo 2026 22:39
Chiesa dà forfait. Gattuso: "Se non sta al 100% e non se la sente è giusto che torni a casa"
23 marzo 2026 19:22
Chiesa salta i playoff per il mondiale. Lo staff medico non lo ha ritenuto pronto per giocare
23 marzo 2026 11:36
La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno di Chiesa dopo l'esperienza flop al Liverpool
03 gennaio 2026 11:39
Bernardeschi ricorda l’esordio di Chiesa con la Fiorentina: “Gli dissi ‘mi prendo io la responsabilità’”
12 ottobre 2025 15:53
Arne Slot su Chiesa: "Brutto escludere qualcuno dalla Champions, Chiesa non era felice della mia scelta"
12 settembre 2025 20:28
Chiesa cercato dal Besiktas e dall'Arabia ma preferisce restare al Liverpool fuori dalla lista Champions
11 settembre 2025 11:40
Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"
07 settembre 2025 16:28
Chiesa disse: "Non torno in Italia per giocarmi le mie chance al Liverpool". Ora è fuori dalla lista Champions
03 settembre 2025 23:24
Chiesa: "La Juventus mi ha penalizzato, non mi ha fatto allenare e ho perso un anno per colpa loro"
16 agosto 2025 19:16
“Chiesa a Firenze si rilancerebbe, Vlahovic ha limiti tecnici evidenti, al Milan non serve"
02 agosto 2025 00:13
Cm.com: "Chiesa vuole tornare in Italia, ha rifiutato il Fenerbahce. Potrebbe andare all'Atalanta"
29 luglio 2025 11:42
Baiano è sicuro: "Chiesa è l'esterno perfetto per il Napoli di Conte: si compra a poco ed è forte"
24 luglio 2025 21:40
Sportitalia rivela: l'Atalanta vuole Chiesa per sostituire Lookman. Operazione da 12 milioni
21 luglio 2025 23:41
Chiesa; che flop in Inghilterra: escluso dal Liverpool per la tournèe asiatica, ora è sul mercato
21 luglio 2025 17:27
Il Liverpool ha messo Chiesa sul mercato, non è convocato per la tournèe estiva dei Reds
20 luglio 2025 23:33
"Chiesa? sono rientrati persino Immobile e Bernardeschi ma lui no, lo vedo adatto per la MLS"
18 luglio 2025 22:43
Sentite Braglia: “La Fiorentina è la squadra ideale per Chiesa, non è adatto per Gasperini”
20 giugno 2025 17:01
Gattuso: "Non siamo scarsi, i giocatori forti li abbiamo, abbiamo l'obbligo di andare al Mondiale"
19 giugno 2025 13:15
Chiesa vuol tornare in Italia dopo il flop inglese. Fabrizio Romano riporta: "Sondaggi del Napoli"
14 giugno 2025 16:55
Orlando non ha dubbi: "Riprenderei subito Chiesa alla Fiorentina, in Italia non ci sono esterni come lui"
12 giugno 2025 17:05
Chiesa torna alla Fiorentina? Pedullà: "Con il Liverpool ha chiuso, Conte lo spinge a Napoli"
12 giugno 2025 00:27
Romano: "La priorità di Chiesa è quella di tornare in Italia, alcuni club si sono già informati"
07 giugno 2025 11:26
Iachini: "Chiesa lo consiglio a tutti anche alla Fiorentina, ha una qualità pazzesca e tanto talento"
06 giugno 2025 14:12
Sentite Chiesa: "Continuo ad avere un legame fortissimo con Firenze, presto incontrerò il Liverpool"
06 giugno 2025 11:37
Gazzetta dello Sport titola: "Chiesa rompe con il Liverpool, l'ex viola vuole tornare in Italia"
22 maggio 2025 18:46
Tifosi del Liverpool prendono in giro la Juventus per Chiesa: "Puoi sentirli piangere a Torino. Fan***o"
05 maggio 2025 20:03
Il Liverpool vince la Premier ma Chiesa rischia di non prendere la medaglia, non ha 5 presenze
28 aprile 2025 12:45
E.Chiesa: "Per Federico la Juventus non è un rimpianto perchè i rimpianti sono gli alibi degli sconfitti"
23 marzo 2025 12:40
Tifosi del Liverpool: "Chiesa? Vive i nostri sogni, abbonamento in prima fila e 140mila sterline a settimana"
12 marzo 2025 22:48
Liverpool vola verso la Premier, ma Chiesa rischia di non ricevere la medaglia: servono almeno 5 presenze
26 febbraio 2025 19:20
Chiesa segna in FA Cup, Slot: "Ha fatto gol ad una squadra di 4° serie, ora non esageriamo"
11 gennaio 2025 17:31
L'agente di Chiesa: "Federico non lascerà il Liverpool a gennaio, il club non ha intenzione di rinunciarci"
06 gennaio 2025 16:30
Chiesa vuole tornare in Italia? Intanto ritrova la panchina con il Liverpool, non gioca in Premier da settembre
05 gennaio 2025 17:53
Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”
03 gennaio 2025 10:08
TMW rivela: "Ritorno di Chiesa alla Fiorentina? Il Liverpool per il momento non apre al prestito"
02 gennaio 2025 17:34
TMW: "La Fiorentina sta cercando di capire se ci sono i margini per riprendere Chiesa, non sono voci"
02 gennaio 2025 11:35
Tenerani rivela: "Chiesa alla Fiorentina non è inventata. La società viola ci pensa da quest'estate"
30 dicembre 2024 15:28
Dalla Francia: "Fiorentina su Chiesa in prestito. Vuole tornare in Italia ed è in cerca di spazio"
28 dicembre 2024 16:09
Slot su Chiesa: "Non gioca da 5-6 mesi, non so cosa aspettarmi da lui. Questo rende tutto complicato"
13 dicembre 2024 15:20
Già finita l'esperienza fallimentare di Chiesa in Premier? La Repubblica: "Ci pensa il Napoli"
01 dicembre 2024 14:30
Già finita l'avventura di Chiesa in Inghilterra? Il Liverpool apre al prestito, l'Inter ci pensa per gennaio
17 novembre 2024 18:59
Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"
08 novembre 2024 22:52
Slot (All.Liverpool): "Il rientro di Chiesa? difficile stabilirlo dato che si allena qualche giorno e s'infortuna di nuovo"
29 ottobre 2024 23:30
Chiesa, luci a San Siro. L'ex viola a 26 anni pronto ad un nuovo inizio, riuscirà a riprendersi la scena?
16 settembre 2024 23:23
Cassano non ha dubbi: "Chiesa in Nazionale può tornare a fare quello che faceva alla Fiorentina"
12 settembre 2024 11:10
Chiesa svela: "Per convincermi il Liverpool mi ha mandato il video dei gol con la Fiorentina"
29 agosto 2024 19:29
Chiesa punge la Juve: "Mai ricevuto offerte di rinnovo e non ho mai chiesto un aumento dell'ingaggio"
29 agosto 2024 15:52
Chiesa lascia la Juventus e vola in Premier: l'ex viola riparte dal Liverpool del neo tecnico Arne Slot
28 agosto 2024 18:09
Si avvicina la cessione di Nico alla Juve? Di Marzio: "Contatti in corso tra Chiesa e il Barcellona"
20 agosto 2024 10:57
Gudmundsson è il prestito più costoso nella storia della Fiorentina, il settimo in Serie A
19 agosto 2024 13:57
Thiago Motta conferma McKennie e lo convoca, Chiesa out e sempre più fuori dal progetto bianconero
19 agosto 2024 13:28
Chiesa sempre più alla porta, Thiago Motta: "Non è cambiato niente, non fa parte del progetto"
18 agosto 2024 17:54
Il Besiktas si ribella contro Chiesa: "Ci ha chiesto 9 milioni a stagione di ingaggio, non lo prendiamo"
10 agosto 2024 23:22
La Fiorentina vicina a Gudmundsson e l'Inter è costretta a virare su Chiesa, fuori rosa alla Juventus
05 agosto 2024 12:31
Thiago Motta umilia Chiesa. Adesso deve trovarsi una squadra ma non lo vuole nessuno
04 agosto 2024 13:28
Chiesa si è sposato oggi pomeriggio al Duomo di Grosseto con la fidanzata Lucia Bramani
20 luglio 2024 21:14
Fiorentina-Juventus oltre la rivalità: Bernardeschi e Chiesa tra gli italiani più costosi nel calciomercato
13 luglio 2024 17:16
Che brutta fine quella di Chiesa, lo vuole solo la Roma ma lui aspetta la Premier League
08 luglio 2024 14:03
La Juventus ha sbattuto fuori Chiesa: "Thiago Motta non lo vuole". Adesso deve cercarsi una squadra
06 luglio 2024 21:40
Valcarreggi: "Lucca potrebbe essere il centravanti perfetto per la nuova Fiorentina, mi ricorda Toni"
05 luglio 2024 13:42
La parabola discendente di Chiesa: da titolare inamovibile della Juventus a merce di scambio per finanziare gli affari
04 luglio 2024 20:30
Sabatini: "Chiesa è uno che va in tilt ogni 2/3 partite da quando era un bimbetto nella Fiorentina"
22 giugno 2024 16:33
Chiesa ricorda: "Ribery alla Fiorentina tra i giocatori più forti con cui ho giocato. Mi ha impressionato"
19 giugno 2024 18:44
Chiesa mette in moto l'Italia, devastante sulla destra, premiato come migliore in campo
15 giugno 2024 23:47
Chiesa non dimentica nonostante l'addio amaro: "Città speciale per me? Firenze"
14 giugno 2024 15:12
Chiesa suona la carica: "Sono tornato, voglio stare tra i più forti al mondo e lo farò con l'Italia come ad Euro 2020"
13 giugno 2024 20:44
Sabatini asfalta Chiesa: "Non è Sinner ma un numero 50 in Europa, ha 27 anni non è più un giovane"
05 giugno 2024 12:04
Sky: "Il futuro di Chiesa potrebbe essere lontano da Torino. Per Thiago Motta difende poco e non c'è spazio per lui"
26 maggio 2024 10:25
La Roma pensa a Chiesa, contatti tra l'ex Fiorentina e De Rossi, Belotti potrebbe rimanere in giallorosso come vice Abraham
07 maggio 2024 10:46
Il Tempo rilancia: Chiesa obiettivo concreto della Roma in caso di qualificazione Champions
21 aprile 2024 16:10
L'ennesima imbarazzante simulazione di Chiesa, Nandez denuncia: "Ha urlato ma non l'ho toccato"
20 aprile 2024 12:09
Dopo lo sfogo di Chiesa contro Allegri, l'ex Fiorentina in punizione in vista del Cagliari: giocherà Yildiz
17 aprile 2024 17:22
Chiesa contro Allegri, prima non lo saluta poi si sfoga: "Sono sempre io il primo cambio"
15 aprile 2024 13:37
I più preziosi in Serie A che sono passati dalle giovanili della Fiorentina: l'11 oggi varrebbe 105.1 mln
08 aprile 2024 13:33
I convocati della Juventus per la sfida contro la Fiorentina: presente Chiesa. Out Milik
07 aprile 2024 13:30
Vaciago (Tuttosport): "La Juventus non può più permettersi Chiesa e Vlahovic, costano troppi soldi"
06 aprile 2024 14:15
Chiesa rientra in gruppo in vista di Juventus-Fiorentina, Milik invece si allena ancora a parte
05 aprile 2024 17:50
Chiesa ha smaltito l'influenza ed è tornato ad allenarsi in gruppo, ci sarà per Juventus-Fiorentina
05 aprile 2024 14:18
Attacco influenzale per Chiesa: la Juve lo tiene a riposo. Sarà a disposizione contro la Fiorentina?
04 aprile 2024 16:00
Sentite la Gazzetta dello Sport: “Vlahovic e Chiesa aspettano la Fiorentina belli carichi”
03 aprile 2024 15:30
Chiesa: "Sento molto la partita contro la Fiorentina, tanti bei ricordi a Firenze. Sarà una guerra"
03 aprile 2024 00:35
La Juventus si è già pentita di Chiesa e Vlahovic. Sono sul mercato perchè costano troppo al club
30 marzo 2024 11:57
Alla Juventus sono già stufi di Chiesa, parla Cobolli Gigli: "Lo venderei per quello che non sta dando"
23 marzo 2024 13:20
Libero scrive: "Dalla Fiorentina solo pacchi, Chiesa come un ottantenne, Vlahovic come Pacione"
18 marzo 2024 11:42
Lite in campo tra Vlahovic e Chiesa in Juve-Genoa: il serbo si arrabbia, il compagno risponde a tono
17 marzo 2024 14:20
Nico Gonzalez è il terzo esterno più prezioso della Serie A davanti a Pulisic e al pari di Chiesa
16 marzo 2024 12:17
L'avventura di Chiesa in bianconero è al capolinea, la Juve vuole cederlo per rinforzare la rosa in estate
27 febbraio 2024 11:02
Gasperini diede a Chiesa del simulatore. Holm invece è furbo e va tutto bene. Dov'è la coerenza?
26 febbraio 2024 00:16
Alla Juventus sono già stufi di Chiesa, la Gazzetta adesso lo bastona: "A 27 anni non diventa grande"
14 febbraio 2024 13:21
Tentano di rubare la campana della chiesa del paese, il parroco: "Saranno stati juventini"
27 gennaio 2024 17:17
Acerbi punge la Juve: "Dicono che l'Inter debba stravincere ma sono loro ad aver speso 200 milioni"
30 dicembre 2023 18:44
Vlahovic: "Mai avuto dubbi, ho sempre voluto la Juventus. Io e Chiesa siamo uguali, vogliamo vincere"
01 dicembre 2023 12:50
Bernardeschi non si smentisce: "La Juventus è un pezzo del mio cuore, per lei ci sarà per sempre"
24 novembre 2023 22:03
Spalletti, che lezione ad Allegri: "Chiesa è un giocatore che sa fare la differenza"
19 novembre 2023 16:09
Chiesa segna solo con la Nazionale, frecciata ad Allegri: "Quando giochi a calcio ci sta di subire gol"
17 novembre 2023 23:15
Ceccherini: "A Firenze sono stato sfortunato, ho beccato i 2 anni peggiori della storia della Fiorentina"
13 novembre 2023 19:30
Repubblica, Chiesa ritorna a Firenze e dopo tre anni giocherà il primo Fiorentina-Juve da ex
05 novembre 2023 10:00
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