Fiorentina-Juventus oltre la rivalità: Bernardeschi e Chiesa tra gli italiani più costosi nel calciomercato

Gli ex giocatori della Fiorentina Bernardeschi e Chiesa sono nella top 11 dei trasferimenti più costosi di sempre di calciatori italiani

Nonostante l'accesa rivalità tra le due squadre, negli ultimi anni Fiorentina-Juventus è sempre stato un asse di mercato caldissimo, soprattutto per quanto riguarda le cessioni, che hanno spesso infastidito la tifoseria fiorentina.

Nelle recenti sessioni di calciomercato, sono stati 3 i calciatori importanti che la Fiorentina ha venduto alla Juventus: Bernardeschi, Chiesa e infine Vlahovic. Tutti e 3 i giocatori erano considerati top player con la maglia della Fiorentina, motivo per cui i tifosi viola non hanno mandato giù le rispettive cessioni alla squadra rivale.

Tra questi, i trasferimenti di Bernardeschi e Chiesa rientrano tra i più costosi di sempre per quanto riguarda calciatori di nazionalità italiana. A dirlo è Transfermarkt.it, noto portale calcistico, che quest'oggi ha stilato la top 11 dei calciatori italiani costati di più nella storia del calciomercato. Bernardeschi, infatti, nel 2017 è passato dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni di euro, mentre Chiesa ha fatto il solito percorso nel 2020, quando è sbarcato a Torino per una cifra di poco superiore ai 57 milioni di euro.

Logicamente, in questa graduatoria non rientra il trasferimento nel 2022 di Dusan Vlahovic (acquistato dalla Juventus per circa 80 milioni di euro), dal momento che non si tratta di un calciatore di nazionalità italiana. Di seguito il post su Instagram di Transfermarkt con la top 11 di cui si è parlato:

SIRENE BRASILIANE PER ARTHUR

https://www.labaroviola.com/dal-brasile-rivelano-il-corinthians-sta-studiando-unofferta-per-riportare-arthur-in-patria/260598/