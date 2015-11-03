Notizie Bernardeschi Fiorentina

Bernardeschi: "Sousa è stato come un padre: è stato l'allenatore che umanamente mi ha trasmesso di più"
11 marzo 2026 22:14
Corriere dello Sport rivela: "L'ex Fiorentina Bernardeschi proverà a strappare il posto ad Orsolini"
25 ottobre 2025 13:24
Bernardeschi ricorda: "Astori ogni mattina mi dava uno scappellotto, diceva che me lo sarei meritato"
12 ottobre 2025 20:16
Bernardeschi ricorda l’esordio di Chiesa con la Fiorentina: “Gli dissi ‘mi prendo io la responsabilità’”
12 ottobre 2025 15:53
Sentite Bernardeschi: "Dicono che sono finito? Io sono un animale competitivo, vivo di questo"
18 settembre 2025 11:32
Dal Canada: "Bernardeschi diceva ai calciatori del Toronto che erano troppo scarsi per giocare con lui"
24 agosto 2025 11:39
Parte male Bernardeschi al Bologna: si infortuna al ginocchio in amichevole, starà fermo 3 settimane
02 agosto 2025 16:33
Bologna, paura per Bernardeschi: infortunio al ginocchio in amichevole, si teme lungo stop
01 agosto 2025 23:37
Bernardeschi: "Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando ho lasciato la Fiorentina, alla Juventus ho vinto"
31 luglio 2025 14:01
Bernardeschi torna ufficialmente in Italia: è del Bologna. L'ultima in A un Fiorentina-Juventus 2-0
19 luglio 2025 18:11
Bologna pronto ad accogliere Bernardeschi dopo l'esperienza in Canada: domani l'arrivo in Italia
17 luglio 2025 14:50
Dopo 3 anni in Canada Bernardeschi torna in Italia, sarà un nuovo esterno del Bologna
04 luglio 2025 19:05
Bernardeschi lascia il Canada e può tornare in Italia. Trattativa avanzata con il Bologna
01 luglio 2025 15:59
Bernardeschi: "Fiorentina scelta giusta per Fagioli. Firenze può fargli bene dopo il periodo difficile"
15 marzo 2025 13:00
Bernardeschi: "Palladino? Critiche eccessive, rosa non da Champions. Kean? Mi aspettavo la sua rinascita"
15 marzo 2025 09:31
Bernardeschi esalta Kean: "Forte e veloce, caratteristiche che lo rendono micidiale. Ricorda Lukaku"
09 marzo 2025 13:00
Sentite Bernardeschi: "Presi la 10 della Fiorentina, è un peso non facile da portare"
02 gennaio 2025 11:09
Bernardeschi: "Kean ha sofferto tantissimo, merita tutto quello che sta vivendo alla Fiorentina"
29 dicembre 2024 14:15
Corriere dello Sport: "Bernardeschi avvistato a Roma, può essere un idea per sostituire Dybala"
19 dicembre 2024 12:57
Fiorentina-Juventus oltre la rivalità: Bernardeschi e Chiesa tra gli italiani più costosi nel calciomercato
13 luglio 2024 17:16
Bernardeschi talento polivalente a Toronto, impugna la mazza e si da al baseball
19 aprile 2024 23:25
La rivelazione: "Ho scoperto Bernardeschi grazie al reality sulle giovanili della Fiorentina"
27 marzo 2024 12:55
Bernardeschi stufo di stare in Canada si offre a tutti per tornare in Italia, c'è la Lazio
25 gennaio 2024 13:31
Bernardeschi non si smentisce: "La Juventus è un pezzo del mio cuore, per lei ci sarà per sempre"
24 novembre 2023 22:03
Juve in confusione totale, dopo aver scartato Bernardeschi è a un passo da riprenderlo in prestito
20 ottobre 2023 12:23
La Juve in confusione non sa più cosa fare, Allegri chiede di riprendere Bernardeschi alla società
12 ottobre 2023 11:04
Truccato e con il mento rifatto. Bernardeschi si mostra con il suo nuovo look e la gente si interroga
12 settembre 2023 12:32
Bernardeschi ha già cambiato idea sulla MLS? "Mi manca la Champions League e l'Italia"
25 luglio 2023 19:16
Bernardeschi geloso di Insigne, ha chiesto lo stesso stipendio. Folle litigate nello spogliatoio
31 maggio 2023 15:19
Flop totale di Bernardeschi in Canada. Contestato, prestazioni imbarazzanti e ultimo posto in classifica
18 maggio 2023 14:46
Bernardeschi contro Vlahovic: "Caro Dusan, mica sei alla Fiorentina che è tutto intorno a te, qui si vince"
04 aprile 2023 14:36
"C'è luna nera sui chi fa del male alla Fiorentina. Vedete Vlahovic, Chiesa, Kalinic e Bernardeschi"
20 marzo 2023 15:30
Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"
24 febbraio 2023 15:25
Bernardeschi: "Tiferò Juventus e credo vincerà. Racconterò verità sulla cessione dalla Fiorentina"
11 febbraio 2023 13:43
Bernardeschi: "Alla Juve volevo muovermi da numero dieci, come facevo a Firenze"
21 dicembre 2022 20:31
Cecchi vendicativo: "Da Melo, a Chiesa e Vlahovic, chi tradisce la Fiorentina viene maledetto"
14 dicembre 2022 11:39
Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"
24 novembre 2022 21:28
L'enorme ego di Bernardeschi: "Capisco Ronaldo, anche io sono stato criticato per le mie scelte"
24 novembre 2022 14:56
Bernardeschi: "A Firenze mi chiamavano Brunelleschi, succedeva quando giocavo nella Fiorentina"
23 novembre 2022 23:30
Bernardeschi sicuro: "Penso che non sto andando in nazionale perchè Mancini vuole provare i giovani"
14 ottobre 2022 23:53
Oltre le sceneggiate social di Bernardeschi, poco altro. Il Toronto è un flop, penultimo in classifica
30 settembre 2022 22:30
Bernardeschi: "Alla Fiorentina ero me stesso, alla Juventus è stata dura perchè venivo da realtà diversa"
25 settembre 2022 15:23
Bernardeschi: "Se penso ai miei sogni quando ho iniziato alla Fiorentina dico che sono proprio questi"
14 settembre 2022 13:59
Bernardeschi: "Qui mi sento libero, quando gioco mi sento parte di uno show. In Italia siamo indietro"
27 agosto 2022 17:48
Bernardeschi cerca di convincersi da solo: "In Canada è tutto bello, tutti mi chiamano per venire qui"
07 agosto 2022 22:18
Sentite Bernardeschi: "Ho vinto l'Europeo da protagonista. Alla Juve penalizzato dai cambi allenatore"
29 luglio 2022 19:06
È subito Bernardeschi show in Canada. Arrivano gol e assist all'esordio con il Toronto
24 luglio 2022 15:01
Bernardeschi non ha dubbi: "Non devo dimostrare più niente, ho giocato nella Juve"
19 luglio 2022 11:23
Nazione scrive: "Bernardeschi? Se invece del certificato medico avesse scelto un'altra strada"
13 luglio 2022 08:08
Sedotto e poi abbandonato, Bernardeschi potrebbe ripartire dal Canada: trattativa ben avviata con il Toronto
05 luglio 2022 20:03
Corvino, che aveva venduto Bernardeschi alla Juventus: "Al Napoli farebbe grandi cose con Spalletti"
27 maggio 2022 20:01
Il Karma esiste, la Juventus ha ufficialmente scaricato Bernardeschi, sarà svincolato dalla società
19 maggio 2022 18:39
Ag. Bernardeschi: "Mi sono fatto in quattro per esaudire il suo desiderio di passare dalla viola alla Juve"
11 maggio 2022 12:59
Galli: "Errore Dragowski su gol Juve? Sbaglia Biraghi, si insegna ai bambini di non respingerla lì"
22 aprile 2022 13:32
Gazzetta mette il dito nella piaga: “Bernardeschi, segna l’ex che non ti aspetti ma che ci teneva tanto”
21 aprile 2022 09:22
Bernardeschi: "Gol importante, erano tre mesi che non giocavo. Le squadre più forti arrivano in finale"
20 aprile 2022 23:22
Cade la Fiorentina all'Allianz Stadium, finisce il sogno Coppa Italia, Juve in finale
20 aprile 2022 22:57
Al 32' Fiorentina sotto all'Allianz Stadium. Bernardeschi segna il gol dell'ex
20 aprile 2022 21:36
Costati 2 milioni alla Fiorentina, venduti a 172 milioni alla Juventus. Un vero jackpot per le casse viola
10 aprile 2022 12:34
Non lo chiama Mancini ma lo chiama la Procura, Bernardeschi nell'indagine sulla Juventus
25 marzo 2022 16:41
Finalmente Mancini se n'è accorto, Bernardeschi fuori dalla Nazionale, dopo la Fiorentina flop totale
21 marzo 2022 20:07
Agroppi: "La Fiorentina con Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi sarebbe una top. Adesso è senza attaccanti"
15 marzo 2022 13:34
Bernardeschi si permette anche di chiedere 5 milioni all'anno alla Juventus, offerto a Inter e Milan
18 febbraio 2022 17:29
Cecchi: "Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic? Perso il senso di appartenenza. Stritolati dal fascino del potere"
03 febbraio 2022 13:51
Juventus non rinnova ancora il contratto, Bernardeschi: "Voglio restare ma le cose si fanno in due"
02 gennaio 2022 20:12
"Come è possibile che Bernardeschi costa 40 milioni mentre Berardi vale solo 30 milioni?"
17 dicembre 2021 14:45
Ag. Bernardeschi: "Alla Fiorentina voleva fortemente la Juve. Rinnovo? Non ci hanno contattato"
11 dicembre 2021 11:47
La Juventus dura con Bernardeschi. Rinnovo? Si, ma solo con ingaggio dimezzato per rimanere
07 dicembre 2021 15:14
L'ultimo giovane di casa Fiorentina, dopo Sottil, Chiesa e Bernardeschi ecco Distefano
04 dicembre 2021 13:28
Nazione, Juve-Fiorentina, Chiesa e Bernardeschi i grandi ex, c’è un conto ancora da pagare
04 novembre 2021 09:24
Bernardeschi promette: "Contro la Fiorentina sarà come una finale da vincere a tutti i costi"
03 novembre 2021 14:01
Empereur: "Quando Bernardeschi era alla Fiorentina ha rischiato di smettere per un problema al cuore"
20 ottobre 2021 13:08
Multa da 40mila euro per Federico Bernardeschi: 11 lavoratori a nero nel suo lido a Marina di Carrara
03 settembre 2021 15:30
Corvino: "Chiesa in continua evoluzione. Lui e Bernardeschi sono cresciuti ed arrivati"
14 luglio 2021 14:00
Lady Pirlo contro Bernardeschi: "Rischi l'intervista dopo il San Marino. Genio incompreso"
01 giugno 2021 12:16
Europeo, il centrocampo è deciso: Castrovilli-Pessina per un posto
25 marzo 2021 14:02
Bernardeschi: "Astori era una amico vero, una persona pura e di valori"
04 marzo 2021 20:38
Paulo Sousa: "Chiesa ha fatto la scelta giusta ad andare alla Juve"
17 gennaio 2021 10:20
Raiola è sicuro: "Bernardeschi alla Fiorentina era un giocatore fantastico, tornerà quello li"
08 dicembre 2020 14:46
Sconcerti: "Uno dei problemi di Pirlo è che Chiesa e Bernardeschi sono due grandi mezzi giocatori"
30 novembre 2020 15:50
Pirlo: "Lezione dal Barcellona? I loro giocatori hanno mentalità, i nostri vengono da Fiorentina e Parma"
29 ottobre 2020 13:46
Messi illumina lo Stadium, il Barcellona umilia la Juventus. Disastro Bernardeschi, il racconto della partita
28 ottobre 2020 23:25
La vendetta del certificato medico falso. Bernardeschi alla Juventus è un vero flop. I tifosi bianconeri...
26 ottobre 2020 18:12
Pirlo su Bernardeschi: "Voglio utilizzarlo come esterno a tutta fascia, lo faceva alla Fiorentina"
24 ottobre 2020 19:54
(FOTO) I tifosi della Juve sui social: "Chiesa strapagato, la lezione Berna non è servita"
06 ottobre 2020 14:23
Sky Sport, Chiesa, che grande felicità l'ufficialità alla Juventus! E chiama l'ex viola Bernardeschi
05 ottobre 2020 23:44
CorFio, Chiesa-rinnovo? Non se ne parla. Juve in pole ma Bernardeschi o Douglas devono lasciare Torino
22 settembre 2020 09:32
Gazzetta, la Juventus ha offerto alla Fiorentina Bernardeschi. No viola
19 agosto 2020 11:10
Pirlo: "Con Ronaldo in campo Federico è un giocatore indispensabile"
11 agosto 2020 20:56
Gazzetta, Bernardeschi cambia agente e può andare via dalla Juventus
23 luglio 2020 11:32
Rebic: "Appena sfiori Bernardeschi cade. A Firenze venne Rangnick"
18 luglio 2020 13:44
La Juventus sta cercando di liberarsi in tutti i modi di Bernardeschi, offerto al Napoli
21 giugno 2020 17:11
La Juventus fa la figuraccia e il peggiore è sempre Bernardeschi, tifosi infuriati: "Andrebbe licenziato"
18 giugno 2020 02:35
Sconcerti: "Bernardeschi sta fallendo alla Juve. Tornasse alla Fiorentina farebbe una grossa stagione"
17 giugno 2020 07:36
La Gazzetta boccia Bernardeschi, è lui il peggiore in campo nella prima partita post Covid 19
13 giugno 2020 11:02
Corriere Fiorentino, Castrovilli sarà la bandiera della Fiorentina con il 10 sulle spalle
09 giugno 2020 09:51
Bernardeschi, l'ex viola potrebbe andare al Napoli, con Milik invece in bianconero
20 aprile 2020 15:12
Flop Bernardeschi, la Juve è pronto a cederlo. Su di lui Atletico, Barcellona e Milan
13 aprile 2020 21:15
Gazzetta, la Juventus ha deciso, Bernardeschi sarà ceduto. Il flop verrà messo sul mercato, non ha convinto
06 aprile 2020 09:41
Tuttosport, Bernardeschi può lasciare la Juve. Alla Fiorentina spetterà il 10% della vendita
11 marzo 2020 11:55
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