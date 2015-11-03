Labaro Viola

Notizie Bernardeschi Fiorentina

Bernardeschi: "Sousa è stato come un padre: è stato l'allenatore che umanamente mi ha trasmesso di più"

11 marzo 2026 22:14

Corriere dello Sport rivela: "L'ex Fiorentina Bernardeschi proverà a strappare il posto ad Orsolini"

25 ottobre 2025 13:24

Bernardeschi ricorda: "Astori ogni mattina mi dava uno scappellotto, diceva che me lo sarei meritato"

12 ottobre 2025 20:16

Bernardeschi ricorda l’esordio di Chiesa con la Fiorentina: “Gli dissi ‘mi prendo io la responsabilità’”

12 ottobre 2025 15:53

Sentite Bernardeschi: "Dicono che sono finito? Io sono un animale competitivo, vivo di questo"

18 settembre 2025 11:32

Dal Canada: "Bernardeschi diceva ai calciatori del Toronto che erano troppo scarsi per giocare con lui"

24 agosto 2025 11:39

Parte male Bernardeschi al Bologna: si infortuna al ginocchio in amichevole, starà fermo 3 settimane

02 agosto 2025 16:33

Bologna, paura per Bernardeschi: infortunio al ginocchio in amichevole, si teme lungo stop

01 agosto 2025 23:37

Bernardeschi: "Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando ho lasciato la Fiorentina, alla Juventus ho vinto"

31 luglio 2025 14:01

Bernardeschi torna ufficialmente in Italia: è del Bologna. L'ultima in A un Fiorentina-Juventus 2-0

19 luglio 2025 18:11

Bologna pronto ad accogliere Bernardeschi dopo l'esperienza in Canada: domani l'arrivo in Italia

17 luglio 2025 14:50

Dopo 3 anni in Canada Bernardeschi torna in Italia, sarà un nuovo esterno del Bologna

04 luglio 2025 19:05

Bernardeschi lascia il Canada e può tornare in Italia. Trattativa avanzata con il Bologna

01 luglio 2025 15:59

Bernardeschi: "Fiorentina scelta giusta per Fagioli. Firenze può fargli bene dopo il periodo difficile"

15 marzo 2025 13:00

Bernardeschi: "Palladino? Critiche eccessive, rosa non da Champions. Kean? Mi aspettavo la sua rinascita"

15 marzo 2025 09:31

Bernardeschi esalta Kean: "Forte e veloce, caratteristiche che lo rendono micidiale. Ricorda Lukaku"

09 marzo 2025 13:00

Sentite Bernardeschi: "Presi la 10 della Fiorentina, è un peso non facile da portare"

02 gennaio 2025 11:09

Bernardeschi: "Kean ha sofferto tantissimo, merita tutto quello che sta vivendo alla Fiorentina"

29 dicembre 2024 14:15

Corriere dello Sport: "Bernardeschi avvistato a Roma, può essere un idea per sostituire Dybala"

19 dicembre 2024 12:57

Fiorentina-Juventus oltre la rivalità: Bernardeschi e Chiesa tra gli italiani più costosi nel calciomercato

13 luglio 2024 17:16

Bernardeschi talento polivalente a Toronto, impugna la mazza e si da al baseball

19 aprile 2024 23:25

La rivelazione: "Ho scoperto Bernardeschi grazie al reality sulle giovanili della Fiorentina"

27 marzo 2024 12:55

Bernardeschi stufo di stare in Canada si offre a tutti per tornare in Italia, c'è la Lazio

25 gennaio 2024 13:31

Bernardeschi non si smentisce: "La Juventus è un pezzo del mio cuore, per lei ci sarà per sempre"

24 novembre 2023 22:03

Juve in confusione totale, dopo aver scartato Bernardeschi è a un passo da riprenderlo in prestito

20 ottobre 2023 12:23

La Juve in confusione non sa più cosa fare, Allegri chiede di riprendere Bernardeschi alla società

12 ottobre 2023 11:04

Truccato e con il mento rifatto. Bernardeschi si mostra con il suo nuovo look e la gente si interroga

12 settembre 2023 12:32

Bernardeschi ha già cambiato idea sulla MLS? "Mi manca la Champions League e l'Italia"

25 luglio 2023 19:16

Bernardeschi geloso di Insigne, ha chiesto lo stesso stipendio. Folle litigate nello spogliatoio

31 maggio 2023 15:19

Flop totale di Bernardeschi in Canada. Contestato, prestazioni imbarazzanti e ultimo posto in classifica

18 maggio 2023 14:46

Bernardeschi contro Vlahovic: "Caro Dusan, mica sei alla Fiorentina che è tutto intorno a te, qui si vince"

04 aprile 2023 14:36

"C'è luna nera sui chi fa del male alla Fiorentina. Vedete Vlahovic, Chiesa, Kalinic e Bernardeschi"

20 marzo 2023 15:30

Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"

24 febbraio 2023 15:25

Bernardeschi: "Tiferò Juventus e credo vincerà. Racconterò verità sulla cessione dalla Fiorentina"

11 febbraio 2023 13:43

Bernardeschi: "Alla Juve volevo muovermi da numero dieci, come facevo a Firenze"

21 dicembre 2022 20:31

Cecchi vendicativo: "Da Melo, a Chiesa e Vlahovic, chi tradisce la Fiorentina viene maledetto"

14 dicembre 2022 11:39

Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"

24 novembre 2022 21:28

L'enorme ego di Bernardeschi: "Capisco Ronaldo, anche io sono stato criticato per le mie scelte"

24 novembre 2022 14:56

Bernardeschi: "A Firenze mi chiamavano Brunelleschi, succedeva quando giocavo nella Fiorentina"

23 novembre 2022 23:30

Bernardeschi sicuro: "Penso che non sto andando in nazionale perchè Mancini vuole provare i giovani"

14 ottobre 2022 23:53

Oltre le sceneggiate social di Bernardeschi, poco altro. Il Toronto è un flop, penultimo in classifica

30 settembre 2022 22:30

Bernardeschi: "Alla Fiorentina ero me stesso, alla Juventus è stata dura perchè venivo da realtà diversa"

25 settembre 2022 15:23

Bernardeschi: "Se penso ai miei sogni quando ho iniziato alla Fiorentina dico che sono proprio questi"

14 settembre 2022 13:59

Bernardeschi: "Qui mi sento libero, quando gioco mi sento parte di uno show. In Italia siamo indietro"

27 agosto 2022 17:48

Bernardeschi cerca di convincersi da solo: "In Canada è tutto bello, tutti mi chiamano per venire qui"

07 agosto 2022 22:18

Sentite Bernardeschi: "Ho vinto l'Europeo da protagonista. Alla Juve penalizzato dai cambi allenatore"

29 luglio 2022 19:06

È subito Bernardeschi show in Canada. Arrivano gol e assist all'esordio con il Toronto

24 luglio 2022 15:01

Bernardeschi non ha dubbi: "Non devo dimostrare più niente, ho giocato nella Juve"

19 luglio 2022 11:23

Nazione scrive: "Bernardeschi? Se invece del certificato medico avesse scelto un'altra strada"

13 luglio 2022 08:08

Sedotto e poi abbandonato, Bernardeschi potrebbe ripartire dal Canada: trattativa ben avviata con il Toronto

05 luglio 2022 20:03

Corvino, che aveva venduto Bernardeschi alla Juventus: "Al Napoli farebbe grandi cose con Spalletti"

27 maggio 2022 20:01

Il Karma esiste, la Juventus ha ufficialmente scaricato Bernardeschi, sarà svincolato dalla società

19 maggio 2022 18:39

Ag. Bernardeschi: "Mi sono fatto in quattro per esaudire il suo desiderio di passare dalla viola alla Juve"

11 maggio 2022 12:59

Galli: "Errore Dragowski su gol Juve? Sbaglia Biraghi, si insegna ai bambini di non respingerla lì"

22 aprile 2022 13:32

Gazzetta mette il dito nella piaga: “Bernardeschi, segna l’ex che non ti aspetti ma che ci teneva tanto”

21 aprile 2022 09:22

Bernardeschi: "Gol importante, erano tre mesi che non giocavo. Le squadre più forti arrivano in finale"

20 aprile 2022 23:22

Cade la Fiorentina all'Allianz Stadium, finisce il sogno Coppa Italia, Juve in finale

20 aprile 2022 22:57

Al 32' Fiorentina sotto all'Allianz Stadium. Bernardeschi segna il gol dell'ex

20 aprile 2022 21:36

Costati 2 milioni alla Fiorentina, venduti a 172 milioni alla Juventus. Un vero jackpot per le casse viola

10 aprile 2022 12:34

Non lo chiama Mancini ma lo chiama la Procura, Bernardeschi nell'indagine sulla Juventus

25 marzo 2022 16:41

Finalmente Mancini se n'è accorto, Bernardeschi fuori dalla Nazionale, dopo la Fiorentina flop totale

21 marzo 2022 20:07

Agroppi: "La Fiorentina con Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi sarebbe una top. Adesso è senza attaccanti"

15 marzo 2022 13:34

Bernardeschi si permette anche di chiedere 5 milioni all'anno alla Juventus, offerto a Inter e Milan

18 febbraio 2022 17:29

Cecchi: "Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic? Perso il senso di appartenenza. Stritolati dal fascino del potere"

03 febbraio 2022 13:51

Juventus non rinnova ancora il contratto, Bernardeschi: "Voglio restare ma le cose si fanno in due"

02 gennaio 2022 20:12

"Come è possibile che Bernardeschi costa 40 milioni mentre Berardi vale solo 30 milioni?"

17 dicembre 2021 14:45

Ag. Bernardeschi: "Alla Fiorentina voleva fortemente la Juve. Rinnovo? Non ci hanno contattato"

11 dicembre 2021 11:47

La Juventus dura con Bernardeschi. Rinnovo? Si, ma solo con ingaggio dimezzato per rimanere

07 dicembre 2021 15:14

L'ultimo giovane di casa Fiorentina, dopo Sottil, Chiesa e Bernardeschi ecco Distefano

04 dicembre 2021 13:28

Nazione, Juve-Fiorentina, Chiesa e Bernardeschi i grandi ex, c’è un conto ancora da pagare 

04 novembre 2021 09:24

Bernardeschi promette: "Contro la Fiorentina sarà come una finale da vincere a tutti i costi"

03 novembre 2021 14:01

Empereur: "Quando Bernardeschi era alla Fiorentina ha rischiato di smettere per un problema al cuore"

20 ottobre 2021 13:08

Multa da 40mila euro per Federico Bernardeschi: 11 lavoratori a nero nel suo lido a Marina di Carrara

03 settembre 2021 15:30

Corvino: "Chiesa in continua evoluzione. Lui e Bernardeschi sono cresciuti ed arrivati"

14 luglio 2021 14:00

Lady Pirlo contro Bernardeschi: "Rischi l'intervista dopo il San Marino. Genio incompreso"

01 giugno 2021 12:16

Europeo, il centrocampo è deciso: Castrovilli-Pessina per un posto

25 marzo 2021 14:02

Bernardeschi: "Astori era una amico vero, una persona pura e di valori"

04 marzo 2021 20:38

Paulo Sousa: "Chiesa ha fatto la scelta giusta ad andare alla Juve"

17 gennaio 2021 10:20

Raiola è sicuro: "Bernardeschi alla Fiorentina era un giocatore fantastico, tornerà quello li"

08 dicembre 2020 14:46

Sconcerti: "Uno dei problemi di Pirlo è che Chiesa e Bernardeschi sono due grandi mezzi giocatori"

30 novembre 2020 15:50

Pirlo: "Lezione dal Barcellona? I loro giocatori hanno mentalità, i nostri vengono da Fiorentina e Parma"

29 ottobre 2020 13:46

Messi illumina lo Stadium, il Barcellona umilia la Juventus. Disastro Bernardeschi, il racconto della partita

28 ottobre 2020 23:25

La vendetta del certificato medico falso. Bernardeschi alla Juventus è un vero flop. I tifosi bianconeri...

26 ottobre 2020 18:12

Pirlo su Bernardeschi: "Voglio utilizzarlo come esterno a tutta fascia, lo faceva alla Fiorentina"

24 ottobre 2020 19:54

(FOTO) I tifosi della Juve sui social: "Chiesa strapagato, la lezione Berna non è servita"

06 ottobre 2020 14:23

Sky Sport, Chiesa, che grande felicità l'ufficialità alla Juventus! E chiama l'ex viola Bernardeschi

05 ottobre 2020 23:44

CorFio, Chiesa-rinnovo? Non se ne parla. Juve in pole ma Bernardeschi o Douglas devono lasciare Torino

22 settembre 2020 09:32

Gazzetta, la Juventus ha offerto alla Fiorentina Bernardeschi. No viola

19 agosto 2020 11:10

Pirlo: "Con Ronaldo in campo Federico è un giocatore indispensabile"

11 agosto 2020 20:56

Gazzetta, Bernardeschi cambia agente e può andare via dalla Juventus

23 luglio 2020 11:32

Rebic: "Appena sfiori Bernardeschi cade. A Firenze venne Rangnick"

18 luglio 2020 13:44

La Juventus sta cercando di liberarsi in tutti i modi di Bernardeschi, offerto al Napoli

21 giugno 2020 17:11

La Juventus fa la figuraccia e il peggiore è sempre Bernardeschi, tifosi infuriati: "Andrebbe licenziato"

18 giugno 2020 02:35

Sconcerti: "Bernardeschi sta fallendo alla Juve. Tornasse alla Fiorentina farebbe una grossa stagione"

17 giugno 2020 07:36

La Gazzetta boccia Bernardeschi, è lui il peggiore in campo nella prima partita post Covid 19

13 giugno 2020 11:02

Corriere Fiorentino, Castrovilli sarà la bandiera della Fiorentina con il 10 sulle spalle

09 giugno 2020 09:51

Bernardeschi, l'ex viola potrebbe andare al Napoli, con Milik invece in bianconero

20 aprile 2020 15:12

Flop Bernardeschi, la Juve è pronto a cederlo. Su di lui Atletico, Barcellona e Milan

13 aprile 2020 21:15

Gazzetta, la Juventus ha deciso, Bernardeschi sarà ceduto. Il flop verrà messo sul mercato, non ha convinto

06 aprile 2020 09:41

Tuttosport, Bernardeschi può lasciare la Juve. Alla Fiorentina spetterà il 10% della vendita

11 marzo 2020 11:55

Archivio

Esplora l'archivio di Bernardeschi

Sett. 11
Sett. 43 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 28 Sett. 16 Sett. 13 Sett. 4
Sett. 47 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 30 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 8 Sett. 6
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 7 Sett. 5
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 35 Sett. 28 Sett. 22 Sett. 12 Sett. 9 Sett. 2
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 11 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 26 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15